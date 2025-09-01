מוקי שנידמן, מנכ"ל צור שמיר ומבעלי השליטה: "איתנות מרשימה, גם ברבעון שהתאפיין באי וודאות על רקע המלחמה"

צמיחה של 13% בפעילות העסקית של הקבוצה, לסך של כ-1.53 מיליארד ש"ח ברבעון לעומת כ-1.36 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות עמד ברבעון על כ-7 מיליון ש"ח לעומת הפסד אשתקד.

ההון העצמי ליום 30 ליוני 2025 הינו כ-619 מיליון ש"ח.

החברה תחלק דיבידנד בהיקף של 5 מיליון ש"ח.

איי.די.איי ביטוח: צמיחה של כ-6% בפרמיות ברוטו לעומת אשתקד שהסתכמו בכ-925 מיליון ש"ח; הרווח הכולל צמח לשיא רבעוני של כ-101 מיליון ש"ח, גידול של כמעט פי 2 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

מימון ישיר: היקף ההלוואות שהועמדו ללקוחות ברבעון הסתכם בכ-2.4 מיליארד ש"ח, גידול של כ-20% לעומת אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם לכ-16 מיליון ש"ח לעומת כ-26 מיליון ש"ח אשתקד והושפע בעיקר ממבצע "עם כלביא".

אדגר: הציגה צמיחה של 4.5% ב-NOI ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ועדכנה כלפי מעלה את תחזית ה-FFO לשנת 2025.

נימה: נמשכת מגמת הצמיחה עם גידול של כ-55% בהכנסות לעומת אשתקד שהסתכמו לכ-30 מיליון ש"ח.

מוקי שנידמן, מנכ"ל צור שמיר ומבעלי השליטה: "פעילות הקבוצה ממשיכה להציג איתנות מרשימה, גם ברבעון שהתאפיין באי וודאות על רקע המלחמה. איידיאיי ביטוח הציגה רבעון נוסף של רווחי שיא, הודות לשיפור בפעילות בכל הענפים. מימון ישיר ממשיכה להגדיל את תיק ההלוואות ולצמוח במגזר המשכנתאות, חרף ההשפעה של מבצע "עם כלביא" על הרווח הנקי ברבעון. לאחר תום הרבעון, השלימה מימון ישיר עסקת איגוח משמעותית במגזר המשכנתאות ושואפת לעסקת איגוח נוספת בהמשך השנה. אדגר מציגה צמיחה ב-NOI ברבעון והעלתה את תחזית ה-FFO לשנה כולה. נימה מציגה גידול של למעלה מ-50% בהכנסות וממשיכה במימוש האסטרטגיה."

יוסי קוצ'יק, יו"ר צור שמיר: "איכות חברות הבנות והפיזור העסקי הבריא שלנו בא לידי ביטוי גם ברבעון זה. לצד התוצאות העסקיות הטובות, הובלנו מהלכים לגיוון וחיזוק מקורות ההון של צור שמיר, חלקם אחרי תאריך המאזן. מהלכים אלה צפויים לתרום להקטנת החוב נטו לצד גידול בהון העצמי. בנוסף, ננקטו צעדי התייעלות תפעולית ממוקדים שמטרתם שיפור הרווחיות לטווח הארוך. אנו מחויבים להמשך פיתוח מנועי הצמיחה בכל תחומי הפעילות של הקבוצה, תוך שמירה על איתנות פיננסית, חדשנות וזיהוי הזדמנויות בשוק."

הרווח הכולל לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-7 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לבעלי המניות הסתכם במחצית הראשונה של השנה בכ-34 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-24 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות עמד ביום 30 ביוני 2025 על כ-619 מיליון ש"ח לעומת כ-593 מיליון ש"ח בסוף שנת 2024. לאחר תאריך המאזן השלימה ביטוח ישיר השקעות פיננסיות מכירת מניות של חברת הבת איי.די.איי ביטוח בהיקף ברוטו של כ-148 מיליון ש"ח. בעקבות המכירה צפויה החברה לרשום ברבעון השלישי לשנת 2025 גידול בהון של כ-60 מיליון ש"ח.

דגשים לתוצאות הרבעון השני של חברת הבת איידיאיי ביטוח (ביטוח ישיר):

הפרמיות ברוטו הסתכמו ברבעון בכ-924.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-871.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6%. בנטרול השפעת מכרזי חשכ"ל, הצמיחה בפרמיות ברוטו עומדת על כ-6% לכ-920.8 מיליון ש"ח. הגידול בפרמיות ברוטו נובע מעלייה בהיקף הפעילות בכל הענפים בהם פועלת החברה, אשר בא לידי ביטוי בעיקר בעלייה בכמות הלקוחות ובהגדלת היקף הפעילות עם הלקוחות. יש לציין כי רובה המכריע של השפעת מכרז חשכ"ל על הפרמיות ברוטו הינה ברבעון הראשון.

הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-101.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-52.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-92%. הגידול נובע מעלייה ברווח משירותי ביטוח בכל הענפים, למעט רכב חובה, מירידה בהוצאות מימון הנובעות מחוזי ביטוח, ומעלייה בהכנסות מהשקעות.

דגשים לתוצאות הרבעון השני של חברת הבת מימון ישיר:

היקף ההלוואות שהועמדו ללקוחות ברבעון השני הסתכם בכ-2.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-2 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

סך ההכנסות מפעילות מימון ישיר ברבעון השני הסתכמו לכ-400.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-398.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהכנסות מהעמדה לשווי הוגן, לאור הגידול בתיק האשראי ועלייה חדה יותר בתשואות האג"ח שנרשמה ברבעון המקביל.

הרווח הנקי ברבעון השני, המיוחס לבעלי המניות, הסתכם לכ-16 מיליון ש"ח, לעומת כ-26 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מבצע "עם כלביא", שהתרחש במהלך חודש יוני, הוביל לפגיעה של כ-11 מיליון ש"ח ברווח הנקי וזאת כאמור עקב ירידה בהעמדת הלוואות וצמצום הגביה במהלך ימי המבצע.

נכון ליום 30 ביוני 2025, יתרת תיק ההלוואות שהעמידה החברה הסתכם בכ-16.4 מיליארד ש"ח (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים), לעומת כ-15 מיליארד ש"ח ליום 30 ביוני 2024.

ברבעון השני בוצעו עסקאות המחאה בהיקף של כ-1.1 מיליארד ש"ח בפעילות הרכב.

תיק ההלוואות של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ליום 30 ביוני 2025 הסתכם בכ-8.7 מיליארד ש"ח, לעומת כ-8 מיליארד ש"ח ליום 30 ביוני 2024.

דגשים לתוצאות הפעילות ברבעון השני של חברת הבת אדגר:

ה- NOI ברבעון השני הסתכם לכ-76.2 מיליון ש"ח, גידול של 4.5% לעומת כ-72.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- NOI מנכסים זהים הסתכם לכ-76.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-5.3% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהעלייה בשיעור המדד, עלייה בתפוסה הממוצעת בפולין ובישראל ומצמיחה בפעילות מתחמי ה-Brain Embassy. בנטרול השפעת שערי החליפין גדל ה-NOI בשיעור של כ-5.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ה-FFO ברבעון השני הסתכם לכ-30.3 מיליון ש"ח לעומת כ-31.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-3.3%. הקיטון נבע בעיקר מירידה בשערי החליפין הממוצעים ומהעלייה בהוצאות המימון.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 30 ביוני 2025 בכ-1,419.3 מיליון ש"ח.

החברה עדכנה למעלה את תחזית ה- FFO לשנת 2025.

דגשים לתוצאות הפעילות ברבעון השני של חברת הבת נימה:

הכנסות נימה גדלו ברבעון בכ-55% לעומת אשתקד והסתכמו בכ-30 מיליון ש"ח לעומת כ-19 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מעלייה בפעילות החשבון הדיגיטלי, הנובעים בעיקר מניהול כספים ומהעברות כספים של לקוחות נימה, וכן מעלייה בהיקף הלקוחות.

ההפסד הכולל לפני מס הסתכם לכ-5 מיליון ש"ח לעומת כ-2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד נובע מעלייה בהוצאות שיווק, הנהלה וכלליות ואחרות לאור הגידול בהיקף הפעילות של נימה.



