הוריזון מבית אלטשולר שחם השיקה מערכת מסחר במטבעות דיגיטליים

הוריזון מבית אלטשולר שחם משיקה היום, 1 בספטמבר, פלטפורמה חדשה למסחר במגוון מטבעות דיגיטליים, המציעה פתרון נוח למסחר במטבעות דיגיטליים. הפלטפורמה החדשה מאפשרת מסחר בזמן אמת של מטבעות דיגיטליים מובילים כמו ביטקוין, איתריום, סולנה ועוד.
המערכת כוללת יכולות קנייה ומכירה בלייב 24/7, ניהול הוראות, תצוגת דוחות, מדדים ונתוני מסחר בזמן אמת. הוריזון המחזיקה ברישיון נותן שירותים פיננסים ופועלת תחת רגולציה ופיקוח של רשות שוק ההון ומשלבת אמצעי אבטחה מתקדמים. נוסף על כך, הוריזון פועלת בשיתוף עם המערכת הבנקאית, המאפשרת רכישה נוחה, משיכת כספים וניכוי מס רווח הון.
הפלטפורמה תומכת במגוון שפות, זמינה לשימוש במחשב ובמובייל, ומציעה כניסה מאובטחת באמצעות שם משתמש, סיסמה ואימות דו שלבי.
השקת המערכת נעשית על רקע ההתפתחויות האחרונות בשוק הקריפטו העולמי, ומספקת למשקיעים בישראל אלטרנטיבה זמינה, נוחה וחדשנית למסחר בנכסים דיגיטליים, בייחוד בזמן בו קיימת חשיבות לאפשר מסחר במטבעות דיגיטליים תחת מותג אמין, מפוקח ומנוסה כמו הוריזון מבית אלטשולר שחם.
אילן שטרק, מנכ״ל הוריזון מבית אלטשולר שחם: "השקת פלטפורמת הקריפטו של הוריזון מהווה צעד משמעותי ביצירת חלופה ישראלית למסחר בנכסים דיגיטליים. זיהינו צורך הולך וגובר של משקיעים לפעול בשוק הקריפטו בצורה עצמאית, עם ניכוי מס רווח הון ובפלטפורמה זמינה 24/7 המופעלת תחת גוף מוכר, אמין ומפוקח כמו הוריזון הפועלת בשיתוף עם המערכת הבנקאית. הפלטפורמה החדשה מאפשרת בדיוק את זה, ומשקפת את המחויבות שלנו לחדשנות, לאמון ולשירות מקצועי בעולם ההשקעות המשתנה".