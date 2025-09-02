ירידות למרות יום החופש בוול-סטריט - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

עוד יום של ירידות במניות ועליות בדולר. לכן, ללא הפתעה גדולה, זה מה שקרה בקרנות הנאמנות: חיוב יומי: דולר ותיק השקעות גמיש (?), כאשר בחלק החיוב החודשי העניין זהה לחלוטין בגלל שאנו בראשון לחודש חדש! בחיוב השנתי אין שינוי: בנקים וקצת ביטוח... בחלק השלילי היומי-חודשי: בנקים בבלעדיות (יום שני ברציפות...) כאשר השנתי מצביע על הדולר והאג"ח הקונצרני שלו.

הבורסה

ארה"ב: מיד נאמר: אין מסחר היום (01-09) בארה"ב עקב חופשת "יום העבודה" (Labor Day). לכן, נישאר עם מה שנאמר בסקירה של אתמול בה תיארנו את השבוע הקרוב בתחומי נתוני המקרו (שבוע תעסוקה) ומה שראוי ואולי צפוי. נציין רק את הדבר הבא: רבים מאוד חושבים שהורדות ריבית מצד הפד יהיו סוג של תרופה לחולשה היחסית של השוק לאחרונה. אנו נטיל קצת ספק בכך.

הסיבה לכך היא שלפנינו צונאמי של גלגול חוב על ידי חברות שונות וככל שהריבית תהיה נמוכה יותר זה יקל עליהם בהלם הכרוך במעבר בין תשואות קרובות לאפס (עד 2021) ומה שהחברות האלו יצטרכו לשלם עכשיו למשקיעים בחוב שלהן. אבל, זה לא פותר את עניינן הסנטימנט ואת התמחור השמיימי. חוץ מזה, עבור הכלכלה האמיתית, כנראה ש-0.25% ואף 0.50% לא ישנו בהרבה את הרגלי הצריכה והיזמות. להשתמע עם פתיחת המסחר מחר (02-09).

תל-אביב: למרות שאין מסחר היום בארה"ב בגלל חופשת Labor Day, הבורסה שלנו החליטה ללכת לכיוון השלילי. בדרך כלל, אנו חיוביים במזנים חגים שבהם אין הכוונה מצד וול-סטריט. החולשה הייתה בעיקר בחלק הפיננסי של השוק: הבנקים (1.04%-) והביטוח (2.44%-). למרות שיש מניות שעלו יפה (כמו אל-על (5.73%) אין מנוס מלחשוב שיש כרגע נטייה שלילית בהחלט בשוק המניות הישראלי. לפחות בסקטורים שהיו המובלים העיקריים.

יש לזכור שהזרים כבר הראו סימני מימוש רווחים במשך תקופה ארוכה וזה ניכר הן במניות האהובות עליהם והן בדולר. בכל מקרה, זה המצב כרגע ויש לקחת בחשבון שככל שתתארך התחלת שלב ההכרעה ועל ידי כך גם סיומה של אותה הכרעה, ההנחה היא שתדמיתה של ישראל תלך ותחמיר בעולם ויכולת העמידה הפסיכולוגית של חלק מן המשקיעים שהיו מן התומכים הגדולים שלנו בעלייה הגדולה באפריל תקטן משמעותית והם כבר יחשבו פעמיים לפני הכנסת כסף חדש למקומותינו.

עבור הטווח הארוך מאוד, המשוואה עדיין נוטה לכלכלה ישראלית מצוינת ומלאת הזדמנויות חדשות אם המלחמה תסתיים כפי שאנו רוצים שהיא תסתיים. הבעיה היא שסימני החולשה בארה"ב עם התארכות העימות אצלנו מייצר "שטח מת השקעתי" עבור רבים וטובים. אולי הורדות הריבית בחו"ל וכאן ישנו משהו לטובה...





במבט מהיר על מצב מדד ת"א 125, אנו מזהים קושי גדול לעבור את רמת ההתנגדות הגדולה סביב 3150. מנסים זאת פעם שלישית, וכרגע, ללא הצלחה. זה חיוני להמשך כי אם לא עולים אז יורדים כאשר 2940 תהיה המבחן התמיכתי המיידי.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-31-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון היה דבר מעניין במיוחד: ירידות שערים עם מחזור כללי גדול יחסית עבור כל מניות ת"א 35 (738.6 מיליוני שקלים) מול פעילות מוסדית זעומה יחסית: קניות: 124.8, מכירות: 181.7 => נטו: 56.9-. זה אומר שהציבור היה הפעיל וזה אף פעם לא קנה מידה מצוין לשוק. המניות שנמכרו הכי הרבה היו: לאומי (28.4-) ופועלים (31.7-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו הפניקס (6.4) והראל השקעות (6.5).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



לידיעת הקוראים:

