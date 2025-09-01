סיום עגום של חודש אוגוסט שהיה חלש מאוד אבל נשאר חיובי - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום של ירידות איננו מופתעים למצוא את מה שראינו בקרנות הנאמנות (ברמה היומית של היום האחרון בחודש אוגוסט): חיוב יומי: דולר, גז ונפט. זאת, כאשר ברמה החודשית אנו מוצאים עדיין את הביטוח בבלעדיות. שנתית, המבנה גם לא השתנה: בנקים לרוב וקצת ביטוח. בצד השלילה אין הפתעה יומית: הבנקים קרסו כאשר חודשית אנו ממשיכים למצוא שם את מניות הבנייה. בשלילה השנתית הדולר והאג"ח הקונצרני שלו נשארו הכוכבים.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם 10 הקרנות הטובות בקטגוריה מתחילת השנה:

השבוע אנו נסקר את העולם של ה-10-90, 20-80, ו-30-70 מזווית של הטובות ביותר. אבל, מתחילת השנה ולא שנתית. הסיבה לכך היא שמתחילת השנה ראינו ירידה חדה, ושיקומה, וזה מלמד אותנו הרבה על יכולות הקרנות להתמודד עם מצבי חולשה וירידות. ובכן, למרות שאנו מתחילים ב-10-90 לא היה מנוס היום מתשואות יומיות שליליות. בכל זאת, ילין לפדיות הצליחה להניב תשואה חיובית (0.02%) שהביאה אותה להובלה של טווח הקצר הזה. מתחילת החודש אנו מוצאים את כוון 10/90 עם 1.12% וגם זה הישג לא קטן...

מתחילת השנה איילון בינה מובילה עם 9.27% כאשר היא גם מובילה שנתית עם 16.45%. לבסוף, נציין את השלוש שנים: 25.71% בקרן של אי-בי-אי (!) תיק אג"ח + 10%. הקרן של איילון בינה גובה הכי הרבה עם 0.8% לשנה, אבל זה כנראה לא בעיה גדולה בגלל התשואות שלה. אי-בי-אי עד 3 שנים הינה הגדולה ביותר עם 762.60 מיליוני שקלים כאשר מגדל 10/90 הינה הקרן המעוכבת עדכון היחידה כאן. כל הקרנות גייסו, אבל סימננו את הדו-ספרתי כאשר אי-בי-אי עד 3 שנים הצליחה לגייס 163.14 מיליונים וזה הרבה!

הבורסות

ארה"ב: הנה, הגענו לעוד שבוע של נתוני תעסוקה ומצב שוק העבודה באמריקה הגדולה. מיום רביעי יגיעו כל יום נתונים הקשורים לקומפלקס שוק העבודה בארה"ב וזה יגיע לשיא ביום שישי עם הנתונים הממשלתיים. יש לזכור שהנשיא טראמפ פיטר את ראש ה-BLS הקודם על רקע נתונים רעים במיוחד. האם זה ישפיע על ההנהלה החדשה להביא בפנינו נתונים קצת יותר "אופטימיים"? מי יודע... בכל אופן נדע זאת ביום שיש הקרוב.

מצב שוק המניות האמריקאי לא השתנה הרבה בשבוע שעבר בכך שהוא עדיין במגמה עולה רשמית אבל עם סימנים גדולים של עייפות החומר ומומנטום מתדלדל. כל זאת כאשר הסנטימנט של הציבור הכללי גבוה מאוד ורמת המינוף הספקולטיבי בשמיים. בסה"כ, תמונה קצת מפחידה אם המצב יתחיל להתממש בצורה קצת יותר אלימה מהרגיל. אגב, ממשיכים לשאול שתי שאלות לגבי הפד: האם העלאת הריבית בספטמבר אינה מגיעה מאוחר מדיי מכדי להשפיע ולמנוע מיתון? והאם הפד יבוא להציל את השוק אחרי ירידות משמעותיות? מעניין יהיה לראות את התשובות לשאלות אלו בעתיד...

תל-אביב: אחרי שוול-סטריט סיימה עם אכזבה, ולא הצליחה להמשיך את המגמה החיובית לשיאים חדשים (עם סיום עונת דוחות לא רעה בכלל...), היה ברור שהנטייה תהיה שלילית אצלנו היום, יום ראשון (31-08) שהוא היום האחרון של חודש אוגוסט. וזה אכן קרה, אבל יש לציין מיד שהעוצמה של הירידות לא תאמו את הציפיות: טכנולוגיה: 1.56%-, בנקים: 0.81%- היו ירידות קצת חזקות מדיי.

וכך, המדדים הגדולים נפלו גם הם: ת"א 35: 0.56%-, ות"א 90: 0.1%-. יש לציין שהנדל"ן עמד על שלו עם 0.0%, והמניות הקטנות הצליחו להיות חיוביות עם 0.44%. ההשערה לגבי שני אלו נמצאת בעובדה שאם הפד יוריד ריבית, בנק ישראל יעשה משהו דומה, ושני סקטורים אלו ירוויחו הכי הרבה מצעד כזה. המשך השבוע יהיה דומה לעבר: המתנה לתיקון בוול-סטריט ולהכרעה בחזית הדרום. הנדנדה של חוסר הוודאות ממשיכה בשני הנושאים...

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-28-08-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): עוד יום של "שיגעון נגזרי". עבור כל מניות ת"א 35 הבורסה הצליחה להביא מחזור של 3.712 מיליארדי שקלים המהווים יותר מפי 2 מן ה"נורמטיבי" היומי. ועוד סימן של משחקי מוסדיים: הקניות (1.036 מיליארד), והמכירות (955.9) קרובים מאוד עד כדי 81.0 מיליונים שהינם סכום זעום ביום כזה. המניות הבולטות במכירות נטו הן: דיסקונט א (63.6-) ופועלים (45.1-). לעומת זאת נקנו נטו מזרחי טפחות (23.2) וטבע (40.7).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



צילום: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]