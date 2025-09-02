תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

מאבק בפשיעה: רשות המסים ולהב 433 חושפים תשתית הלבנת הון באמצעות קריפטו

בפעילות להב 433 ורשות המסים נחשפו חשודים בהפעלת תשתית להלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים

 

 
הלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים / תמונה: Dreamstimeהלבנת הון באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים / תמונה: Dreamstime
 
רשות המסים בישראל, משטרה ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
02/09/2025

במסגרת המאבק בפשיעה החמורה וארגוני הפשע, התנהלה בחודשיים האחרונים חקירה סמויה ביחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) מרכז בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המסים נגד שלושה תושבי כפר קאסם החשודים בניהול עסק למתן שירות פיננסי לא חוקי, מתן שירות לארגוני פשיעה בניהול כספים, הלבנת הון, *עבירות מס* ועבירות נוספות בהיקף עבירה של 30 מיליון דולר.

הבוקר הפכה החקירה לגלויה ושוטרי ובלשי אכ"ל מרכז בלהב 433, שוטרי מחוז מרכז, יחד עם חוקרי יחידת יהלום ברשות המסים, בסיוע לוחמי משמר הגבול מהמשמר הלאומי, חטיבת הבט"פ והחטיבה הטקטית פשטו על בתיהם של שבעה חשודים בעבירות או במעשים הקשורים לעבירות שעלו בחקירה הסמויה.

החשודים הובאו לחקירה ובסיומה, בהתאם לצורך, יבואו בפני שופט בבית משפט השלום בפתח-תקווה.

x