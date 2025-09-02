מאבק בפשיעה: רשות המסים ולהב 433 חושפים תשתית הלבנת הון באמצעות קריפטו

במסגרת המאבק בפשיעה החמורה וארגוני הפשע, התנהלה בחודשיים האחרונים חקירה סמויה ביחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) מרכז בלהב 433 ויחידת יהלום של רשות המסים נגד שלושה תושבי כפר קאסם החשודים בניהול עסק למתן שירות פיננסי לא חוקי, מתן שירות לארגוני פשיעה בניהול כספים, הלבנת הון, *עבירות מס* ועבירות נוספות בהיקף עבירה של 30 מיליון דולר.
הבוקר הפכה החקירה לגלויה ושוטרי ובלשי אכ"ל מרכז בלהב 433, שוטרי מחוז מרכז, יחד עם חוקרי יחידת יהלום ברשות המסים, בסיוע לוחמי משמר הגבול מהמשמר הלאומי, חטיבת הבט"פ והחטיבה הטקטית פשטו על בתיהם של שבעה חשודים בעבירות או במעשים הקשורים לעבירות שעלו בחקירה הסמויה.
החשודים הובאו לחקירה ובסיומה, בהתאם לצורך, יבואו בפני שופט בבית משפט השלום בפתח-תקווה.