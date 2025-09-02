מדדים למתקדמים: מדדי אג"ח עם מח"מ ארוך

מדוע מדדי אג"ח במח"מ ארוך חזרו לעניין את המשקיעים?

בעולם ההשקעות, ישנן תקופות בהן אירועים כלכליים יוצרים הזדמנויות ייחודיות. עליית הריבית שהתרחשה בשנים האחרונות הובילה לירידת מחירי האג"ח ודחקה הרבה מאוד משקיעים סולידים לעזוב את האג"ח ולעבור להשקיע במניות. כעת, כאשר בנק ישראל והפד רומזים על אפשרות להפחתת ריבית, רבים תוהים מה הדרך הנכונה לנצל זאת. השקעה במדדי אג"ח בעלי מח"מ ארוך היא אחת האסטרטגיות היעילות ביותר להינות מתרחיש של הפחתות ריבית במידה ואכן יתממש.

מהו מח"מ ואיך הוא משפיע על השקעות באג"ח?

בעולם ההשקעות באג"ח, מח"מ (משך חיים ממוצע) הוא מושג מפתח, שחשוב להבין אותו כדי לקבל החלטות השקעה, במיוחד בתקופה של שינויים בריבית. באופן כללי, מח"מ הוא מדד לרגישות מחיר האג"ח לשינויים בריבית. הוא מודד את הזמן הממוצע שייקח למשקיע לקבל בחזרה את הכסף שהשקיע באג"ח, דרך תשלומי הקופונים (הריבית) והחזר הקרן בסוף התקופה. ככל שהמח"מ ארוך יותר, כך מחיר האג"ח רגיש יותר לשינויים בריבית.

אג"ח קצר מול אג"ח ארוך - דוגמה פשוטה

נניח שיש לנו שתי אג"ח עם תשואה שנתית של 5%. אחת נפדית בעוד שנה (מח"מ קצר) והשנייה נפדית בעוד עשר שנים (מח"מ ארוך).

אם בנק ישראל מוריד את הריבית הכללית במשק ל-3%, אג"ח חדשות שייצאו לשוק יציעו תשואה נמוכה יותר. כעת, האג"ח הישנות שלנו, שמציעות עדיין 5%, הופכות להיות אטרקטיביות יותר.

באג"ח הקצרה (שנה) כמו גם בקרנות הכספיות: הריבית אמנם אטרקטיבית, אבל לא להרבה זמן, כי עוד שנה האג"ח תפדה והמשקיע יצטרך לחפש השקעה חדשה וזו תהיה כבר עם תשואה נמוכה יותר. לכן, עליית המחיר (רווח הון) של האג"ח הקצרה מוגבלת מאוד.

באג"ח הארוכה (עשר שנים): המשקיע יכול ליהנות מהתשואה הגבוהה (5%) למשך עשור שלם, בתקופה בה התשואות החדשות נמוכות. לכן, הביקוש לאג"ח זו עולה באופן משמעותי, והמחיר של אותה אג"ח ארוכה, יזנק הרבה יותר בהשוואה לאג"ח הקצרה.

דוגמה זו ממחישה את העיקרון: בתרחיש של ירידת ריבית, ככל שהמח"מ ארוך יותר, כך פוטנציאל הרווח משינוי במחיר האג"ח גבוה יותר.

איך ניתן ליישם את האסטרטגיה הזאת בפשטות ובפיזור מירבי?

כמובן שניתן לרכוש ישירות אגרות חוב ארוכות, אולם בזכות הפיזור הרחב ויתרון מס הרבה משקיעים בוחרים להשקיע בקרנות מחקות מדדי אג"ח עם מח"מ ארוך, המאפשרות השקעה בפיזור רחב של עשרות אגרות חוב בפשטות.