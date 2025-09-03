המשך ירידות חמור אחרי וול-סטריט אדומה - סקירת בורסות יומית - קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות

קרנות הנאמנות המקומיות

המשך ירידות בתל-אביב, ולכן אין הפתעות מרעישות בחזית קרנות הנאמנות: בחיוב היומי נמצא את הדולר-שקל והאג"ח הקונצרני שלו. בדיוק כמו בחלק החודשי של החיוב. בצד החיוב השנתי הבנקים עדיין נמצאים בראש בגלל העבר הקרוב המפואר שלהם. בצד השלילי היומי נציין את ת"א 90 ות"א 125 כאשר ת"א 125 מתחלף בבנקים בחלק החודשי של השלילה. שנתית, אין שינוי: דולר וקונצרני דולר.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

לפניכם 10 הקרנות הטובות בקטגוריה מתחילת השנה:

עבור קטגורית 20-80, יש הקצנה של השפעת הירידות במניות ולכן אנו מוצאים אדום גם יומית וגם מתחילת החודש (לא הרבה זמן...). בשני המקרים, ההובלה בידי מי שירד הכי פחות: יומית וחודשית: אנליסט. מתחיל השנה נציין את הקרן של מיטב אג"ח + 20% כמובילה עם 9.17% כאשר שנתית אלטשולר שחם לוקחת את הבכורה עם 16.85%.

בטווח הארוך של השלוש שנים הקרן של ב. אלטרנטיב בראש עם 31.36%. שימו לב שיש כאן 2 קרנות עם עיכוב עדכון של יום אחד. הקרן של כוון הינה היקרה ביותר עם 0.89% שנתית, והקרן של אנליסט נשארה הגדולה ביותר עם 1.076 מיליארדי שקלים. לבסוף, הרבה קרנות גייסו החודש אבל הצטיינה במיוחד אנליסט עם 108.24 מיליוני שקלים.

הבורסות

ארה"ב: בהמתנה לנתוני התעסוקה הממשלתיים ביום שישי, תשומת הלב של השוק נמצאת כרגע בעניין הקטן הנקרא: מכסים. בגלל הבעיות המשפטיות החדשות המונעות את הפעלתם, האג"ח הממשלתי יורד, התשואות עולות, ושוק המניות חוטף. מדוע זה כך? פשוט למדי: אם אין מכסים, יש פחות כיסוי גרעון והחסר יהיה חייב להיות מגויס כחוב נוסף, מעל הכמות העצומה גם כך. זה מעלה את הריבית שיידרשו הקונים וכו...

כמו כן, המכסים היו חלק עיקרי ובלתי נפרד מתקוות הממשל החדש: הסחר הבינלאומי ההוגן יותר, החזרת פעילות הביתה מהגלובליזציה, הכנסות נוספות, וגם, כלי למדיניות החוץ האגרסיבית של הנשיא. אם המכסים נעלמים, הממשל יצטרך לעשות הרבה חושבים על מנת להשיג את אותו אפקט על ידי משהו אחר וזה ייקח הרבה זמן ומשאבים וגם חוסר יציבות וחשש לצעדים קיצוניים. הבורסה לא אוהבת שום דבר בעניין הזה... לכן, היה זה יום של ירידות אבל עם שיא שלילי באמצע היום כאשר החלק השני של היום עלה בצורה די מדהימה. הנה הסוף:





תל-אביב: הגורמים המצוטטים לירידות של היום הינם הגורמים שדובר עליהם זמן רב: כניסת המלחמה לשלב בו חוסר הוודאות גדול ביחס לתוצאה הסופית ובעיה בניו-יורק. בהעדר הסכמת ישראל לעסקה חלקית לא היה ניתן לעשות דבר אלא להמשיך במסלול ההכרעה הצבאית ולקוות שהחמאס יחליט לוותר כאשר ייראה את מר גורלו. עניין החטופים נשאר כואב ובלתי ידוע בעליל. בכל אופן, גורם זה נע כעננה מעל השוק כבר זמן רב.

העניין הוא שוול-סטריט חיובית, וקצת זמני מסחר שונים בין הארץ לחו"ל, עזרו להקהות את המצב הבעייתי בארץ. עכשיו שוול-סטריט נכנסה כנראה לתחילת השלב המתקן (בעונה החלשה של השנה...) השלילה תופסת תאוצה בבורסה המקומית עד שלא נראה חיוב או תוצאה ברורה למהלך המלחמתי הנוכחי. כאמור, המכה הייתה גדולה: ת"א 35: 1.36%-, ת"א 90: 2.03%- כאשר הבנקים נוחתים ב: 1.41%-, הטכנולוגיה יורדת ב: 1.19%-, הנדל"ן: 2.72%-, הביטוח והפיננסים: 2.31%-, והמניות הקטנות: 1.52%-.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-01-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): אפשר לסלוח למשקיעים על המחזור ה"מגוחך" של 868.1 מיליוני שקלים ביום שני (01-09). זאת, עבור כל מניות מדד ת"א 35. מדוע? כי לא היה מסחר בוול-סטריט וגם הגענו ליום הזה עם המון מחזור ביום שלישי וחמישי הקודמים. אבל, המוזר היה שהמוסדיים היו קצת יותר פעילים, ביחס לכללי: קניות: 250.2, מכירות: 255.3 => נטו: 5.0-. זה שינוי מעניין לעומת היום שבו הכללי היה גבוה מאוד והמוסדיים היו על הגדר... המניות שנמכרו הכי הרבה היו: אלביט מערכות (14.4-9 ומזרח טפחות (16.1-). כמו כן, המניות שנקנו הכי הרבה היו: אנלייט אנרגיה (11.4) ופתאל החזקות (18.5).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



