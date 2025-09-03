ביקושי יתר בהנפקת איגרות החוב של מישורים

חברת הנדל"ן מישורים השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב, בדרך של הרחבת סדרה י'. במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, זכתה החברה לביקושים בסך כ-160 מיליון שקל, ובחרה לגייס מתוך סכום זה כ-130 מיליון שקל.
אגרות החוב מסדרה י' מדורגות בדירוג ilBaa1 על ידי חברת הדירוג מידרוג, צמודות מדד ובמח"מ של כ-4.03 שנים, כאשר פירעון הקרן יהיה ב-3 תשלומים שווים של 5% כ"א בין השנים 2026-2028, תשלום של 40% מהקרן ב-2029 ותשלום סופי של 45% מהקרן ב-2030.
בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר הסגירה בהנפקה על 106.2 אגורות, המשקף תשואה של 4.38% ומרווח של 2.37% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה, שיפור משמעותי לעומת המרווח שנסגר בהנפקת הסדרה באוקטובר אשתקד שעמד על כ-3.35%.
את ההנפקה הובילה רוסאריו קפיטל.
ביולי 2025 דיווחה החברה על כניסה לשוק הגרמני עם רכישת מרכז מסחרי בברלין בכ-62 מיליון אירו. המרכז מושכר לרשת ה-DIY הגרמנית OBI, המפעילה כ-340 חנויות ברחבי גרמניה, וממוקם בשכונת שטגליץ-צלנדורף היוקרתית בבירה הגרמנית. הנכס צפוי להניב NOI שנתי בגובה של כ-3.7 מיליון אירו (כ-14.3 מיליון שקל).
במאי 2025 התקשרה החברה בהסכם למכירת הנכס בג'קסונוויל פלורידה (נכס המוחזק 50% על ידי החברה ו-50% על ידי השותף האמריקאי), המשקף לנכס שווי של כ-23.5 מיליון דולר. מדובר במהלך השבחה משמעותי בתקופת זמן קצרה מאוד, שכן הנכס נרכש בדצמבר 2024 בתמורה לכ-13.5 מיליון דולר. ההשבחה בשווי הנכס נובעת בעיקר הודות לעלייה משמעותית בשיעורי התפוסה בנכס.
אלון וקסמן, מנכ"ל מישורים: "הביקושים המרשימים בהנפקה המוצלחת, מצד גופים משמעותיים, וכן השיפור המשמעותי במרווח, מהווים לראייתנו הבעת אמון בחברה, בחוסנה הפיננסי ובאסטרטגיה שאנו מובילים. הגיוס הנוכחי מחזק את הגמישות הפיננסית שלנו, ותומך ביכולתנו להמשיך לפתח ולהשביח את פורטפוליו הנכסים שלנו, בין היתר בהמשך לכניסתנו לאחרונה לשוק הגרמני עם רכישת מרכז מסחרי איכותי בברלין".