התחדשות עירונית בתל אביב: פרופדו תקים 27 יח"ד בפרויקט חדש

הגעה לרוב נדרש והתקשרות בהסכם התחדשות עירונית חדש
הזוהר 41, שכונת בבלי, תל-אביב
הפרויקט החדש יקודם ע"י חברת הבת של פרופדו – דוראל התחדשות עירונית המוחזקת 100% ע"י פרופדו - והוא ממוקם ברח' הזוהר 41, תל-אביב ובמסגרתו צפויות להיהרס 12 יח"ד ותחתיהן יוקמו 27 יח"ד חדשות, מתוכן 15 יח"ד לשיווק בשטח פלדלת של כ-2,400 מ"ר.
על-פי הערכות החברה, ההכנסות החזויות מהפרויקט צפויות לעמוד על כ-69 מיליון ₪ (תחת מחיר מכירה למ"ר של 51,000 ₪, ללא מע"מ), הרווח הגולמי החזוי יעמוד על כ-16.5 מיליון ₪, והעודפים החזויים הנם כ-16.7 מיליון ₪.
פרויקט "הזוהר 41" מצטרף לשורה של פרויקטים נוספים שנחתמו בקבוצת פרופדו בשבועות האחרונים, ביניהם: ארלוזרוב-בלפור (בת ים) של חברת GLM, קוסובסקי (ת"א) של חברת יושפה, בן גוריון (ר"ג) של חברות ניוטאון ודוראל התחדשות עירונית וגבעתי (ר"ג) של חברת ניוטאון.
מנכ"ל פרופדו, פלג דודוביץ:
"אנחנו שמחים על הבעת האמון של בעלי הדירות בבניין ברחוב הזוהר 41 בשכונת בבלי היוקרתית בחברת דוראל מקבוצת פרופדו.
פרויקט זה מצטרף לשורה של פרויקטים חדשים, שנכנסו לקבוצת פרופדו בשבועות האחרונים, המשקפים המשך של צמיחה והעמקת פעילות ההתחדשות העירונית של פרופדו בקצב מהיר.
חברת דוראל מקבוצת פרופדו מקבלת, בצדק רב, את אמונם של בעלי דירות יקרים חדשים ואנחנו סמוכים ובטוחים שהפרויקט יישא פרי ויצטרף לתנופת ההתחדשות של שכונת בבלי היוקרתית.
אנו מאחלים הצלחה רבה לבעלי הדירות בבניין ולדוראל מקבוצת פרופדו."
מנכ"לית דוראל התחדשות עירונית, ענת למדון:
"אנו שמחים להוביל פרויקט יוקרתי זה ואני מודה לבעלי הדירות על בחירתם בחברתנו, להובלת המהלך בדרך המקצועית ביותר וללא כל פשרות, כנדרש וכמתבקש עבור פרויקט יוקרתי זה!
אני סמוכה ובטוחה שגם פרויקט זה יהיה לגאוות החברה, בעודו מצטרף לשלל פרוייקטים אותם החברה מובילה, בין היתר, בת"א, בגבעתיים, בר"ג, בחולון ואף במספר ערים בפריפריה.
אנו גאים לקחת חלק מקידום ההתחדשות העירונית בארץ ומודים לכל בעלי הדירות שנתנו בנו את אמונם להובלת המהלך!"