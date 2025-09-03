הסכם היסטורי: שירות התעסוקה והלמ"ס יקימו "אגם מידע" משותף

מנכ"לית שירות התעסוקה, עו"ד עינבל משש, והסטטיסטיקן הלאומי פרופ' ירון פלוס חתמו אתמול (יום שלישי, 2 בספטמבר 2025) על הסכם לשיתוף פעולה ראשון מסוגו במסגרתו יאוחדו בסיסי הנתונים התעסוקתיים של שני הגופים לכדי "אגם המידע הממשלתי (Data Lake). המאגר יספק למקבלי ההחלטות בישראל נתונים מקיפים ועדכניים על מצב שוק העבודה, והוא ישמש תשתית מרכזית לעיצוב מדיניות תעסוקה מבוססת נתונים, אחראית ומושכלת.
המאגר צפוי לתרום באופן משמעותי לאיתור חוסרים מקצועיים בזמן אמת - ענפים ומשלחי יד בהם קיימים פערים בכוח אדם; לפיתוח הכשרות ומיומנויות בהתאם לדרישות השוק המשתנות; לייעול תהליכי ההשמה והייעוץ התעסוקתי, תוך שיפור ההתאמה בין דורשי עבודה למעסיקים; ולפיתוח כלים אסטרטגיים ארוכי טווח הנשענים על נתונים שיטתיים ועדכניים.
ההסכם נחתם על רקע השינויים המואצים בשוק העבודה – דיגיטציה, אוטומציה ובינה מלאכותית – תהליכים המביאים ליצירת מקצועות חדשים לצד היעלמותם של אחרים. במציאות דינמית זו, גובר הצורך במעקב רציף ושיטתי אחר מגמות השוק, כדי לאפשר לממשלה לגבש מדיניות מותאמת שתסייע לעובדים, למעסיקים ולמשק כולו להיערך לאתגרי העתיד.
עו״ד עינבל משש, מנכ״לית שירות התעסוקה: "בעידן של מהפכה טכנולוגית ומהפכת המידע, איגום נתונים ושיתוף פעולה בין־מוסדי הם תנאי הכרחי למקסום הערך לציבור. זהו צעד שמחזק את יכולת הממשלה לעמוד בקצב השינויים, לגבש מדיניות מבוססת נתונים ולהעניק שירות מותאם יותר לצורכי האזרחים. אני מודה לפרופ’ ירון פלוס על השותפות המקצועית שמאפשרת לנו לייצר יחד חזון ותשתית משמעותית לעתיד. החיבור בין שירות התעסוקה ללמ״ס הוא ביטוי לאחריות משותפת ולחזון אחד – שירות ממשלתי איכותי, יעיל ומבוסס מידע, שמחזק את חוסנה של החברה הישראלית ומביט קדימה אל האתגרים וההזדמנויות של השנים הבאות".
פרופ' ירון פלוס, הסטטיסטיקן הלאומי, הלמ"ס: "בעידן הנוכחי יש חשיבות עליונה לשיתוף פעולה שיאחד משאבים לשיפור הנתונים והמידע למקבלי החלטות במגזר הציבורי. באופן פרטני ההסכם ירחיב את הסנכרון בין הגופים במידע על שוק העבודה, ישפר את מאגרי המידע על עסקים, והכשרות מקצועיות ויחזק את התיאום בין הגופים. בזכות המהלך נוכל להציע לציבור שירותים חכמים, מותאמים ומדויקים יותר – הנשענים על מידע עדכני, רחב ומהימן."