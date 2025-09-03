תחזית FUNDER לקרנות השתלמות באוגוסט - מנורה מבטחים מנצחת במניות, אנליסט בכללי - תחזית FUNDER

בחודש אוגוסט 2025 נמשך המומנטום החיובי בשווקים, כאשר קרנות ההשתלמות השיגו תשואה ממוצעת של כ-1.0% כאשר המובילה השיגה תשואה של כ 1.25%+.

העליות נרשמו הן בשוקי המניות בארץ ובעולם, והן באג"ח הקונצרני והממשלתי המקומי, מה שתמך בתשואות חיוביות בכלל המסלולים. העליות לא התרכזו רק במסלולים המנייתיים, אלא גם במסלולים סולידיים, ולכן לא נרשם פער גדול בין מסלולי מניות לבין מסלול כללי. עם זאת, ירידת ערך הדולר מול השקל (1.7%-) פגעה במסלולים עם חשיפה למט"ח – במיוחד במסלול העוקב אחר מדד S&P 500, אשר הניב תשואה שקלית נמוכה של 0.2% בלבד למרות עלייה דולרית של 1.9% במדד.

בתקופה המצטברת מינואר ועד אוגוסט 2025, קרנות ההשתלמות הציגו תשואה מצטברת של כ 9% בממוצע, עם הובלה ברורה למסלולים המנייתיים שהניבו כ-14.2%. שוקי המניות בישראל הציגו עליות חדות במיוחד – ת"א 125 עלה בכ-28.4% – תוצאה שהשפיעה ישירות לטובה על הקופות הכלליות. מנגד, המסלול הממוקד ב-S&P 500 הציג תשואה שקלית מצטברת של 1.2% בלבד, למרות עלייה של 9.8% במדד עצמו, וזאת עקב היחלשות משמעותית של הדולר בשיעור של כ-8.6%.

היום אנו מביאים לכם את תחזית FUNDER AdvizerLand לתוצאות של מנהלי קרנות ההשתלמות, "הנלחשים בתעשייה", המבוססים על הערכות בכירים והרכבי הקופות.

נכון לעכשיו (עדכון LIVE נביא ככל שנוכל)

במסלול הכללי (נכון לעכשיו)

אנליסט ראשונה באוגוסט ומתחילת השנה עם תחזית לתשואה של 1.25% ו 9.82% בהתאמה.

מיטב שנייה באוגוסט עם תחזית לתשואה של 1.20% אחריה מנורה מבטחים עם 1.17% ואלטשולר עם כ 1.15% .

מתחילת השנה כלל שנייה עם תחזית לתשואה של כ 9.75% ומור שלישית עם כ 9.68% .

במסלול המניות (נכון לעכשיו)

מנורה מבטחים ראשונה באוגוסט בפער יחסית כאשר היא עולה לפי התחזית כ 1.84% הראל שנייה עם כ 1.51% מיטב שלישית עם תחזית ל 1.33% ואילו במקום הרביעי כלל וילין לפידות עם תחזית לכ 1.25% .

מתחילת השנה מור ראשונה עם תחזית לתשואה של כ 15.81% ומורה מבטחים שנייה עם תחזית של 15.07% ומיטב שלישית עם כ 15.05% וכלל רביעית עם 14.85% .

קרן השתלמות כללי תחזית FUNDER Advizer Land תחזית אוגוסט 2025 מתחילת 2025 ליגת FUNDER במסלול כללי 1 אנליסט תחזית FUNDER 1.25% 9.82% 1 2 מיטב תחזית FUNDER 1.20% 8.90% 5 3 מנורה מבטחים תחזית FUNDER 1.17% 9.10% 4 4 אלטשולר שחם תחזית FUNDER 1.15% 8.30% 7 5 הראל תחזית FUNDER 1.09% 8.15% 9 6 כלל תחזית FUNDER 1.05% 9.75% 2 7 מור תחזית FUNDER 1.05% 9.68% 3 8 מגדל תחזית FUNDER 0.95% 8.55% 6 9 ילין לפידות תחזית FUNDER 0.95% 8.25% 8 ממוצע תחזית FUNDER תחזית FUNDER 1.10% 8.94% קרן השתלמות מניות תחזית FUNDER Advizer Land תחזית אוגוסט 2025 מתחילת 2025 ליגת FUNDER במסלול מניות 1 מנורה מבטחים תחזית FUNDER 1.84% 15.07% 2 2 הראל תחזית FUNDER 1.51% 14.32% 5 3 מיטב תחזית FUNDER 1.33% 15.05% 3 4 כלל תחזית FUNDER 1.25% 14.85% 4 5 ילין לפידות תחזית FUNDER 1.25% 12.60% 7 6 אלטשולר שחם תחזית FUNDER 1.15% 13.05% 6 7 אנליסט תחזית FUNDER 1.00% 12.20% 8 8 מור תחזית FUNDER 0.85% 15.81% 1 ממוצע תחזית FUNDER תחזית FUNDER 1.27% 14.12% S&P500 תחזית כלכלני מיטב 0.20% 1.20% * דירוג הטור השמאלי של התשואה מתחילת שנה

לסיכום, חודש אוגוסט המשיך לתמוך בתשואות החיוביות של קרנות ההשתלמות, כאשר המגמות המרכזיות היו שיפור בשוקי ההון בישראל, התייצבות באג"ח, ולצדן השפעה שלילית של פיחות הדולר על השקעות גלובליות. התמונה המצטברת מתחילת השנה חיובית מאוד למשקיעים שבחרו באפיקים כלליים או מנייתיים בישראל, ופחות עבור אלו שהחזיקו חשיפה גבוהה לדולר או למדדים אמריקאיים.