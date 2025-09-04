עליות בעקבות וול-סטריט ודברי הרמטכ"ל - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום רביעי (03-09) של עליות שערים די חדות, בניגוד גמור ליום שלישי. לכן, אין זה פלא שהקרנות הגיבו בהתאם: חיוב יומי: ביטוח בבלעדיות, אחרי הקריסה בהם לאחרונה, חיוב חודשי: דולר ואג"ח דולרי, וחיוב שנתי שלא השתנה: בנקים וקצת ביטוח. בצד היורדות נציין את הדולר והאג"ח שלו, ברמה היומית, כאשר החודשית מצביעה על ת"א 90 וקצת בנקים. שנתית: הדולר והאג"ח הקונצרני שלו עדיין מככבים שם.



הבורסה

ארה"ב: למרות אוסף של נתוני מקרו לא כל כך טובים (במיוחד המשרות שנפתחו – JOLTS – 7.18 מיליון במקום צפי של 7.38%), השוק האמריקאי הצליח להיות חיובי ולסיים בפלוס משמעותי היום. הסיבה הייתה גלויה בהחלט: התשואות של האג"ח הממשלתי ירדו, האג"ח עלה, וזה הוריד הרבה לחץ מהרבה שחקנים. נזכור שביום שישי יש לנו את נתוני התעסוקה הממשלתיים הקובעים, עם ראש BLS חדש...

כרגע, השוק האמריקאי נמצא ב-Limbo של חוסר וודאות גדולה: האם מערכת המשפט תבטל את חזון המכסים של טראמפ? אם כן זו תהיה מכה ומהפכה ענקית לעומת החזון הנוכחי של הממשל. בינתיים מחכים, והשוק מדשדש בין טוב ורע כאשר אלמנט חוסר הוודאות המיוצג על ידי הזהב ממשיך לתפוס גובה (ראו גרף יומי של החוזה על המתכת היקרה):







מעניין לחזור ולציין שהעלייה הזו אינה זהה בנכס המפלט השני שכולם חשבו שיהיה העיקרי: הביטקוין. אין כאן גרף אבל ראו ותתרשמו. בכל אופן, דשדוש הוא מילת המפתח עבור כמעט כל סקטור או סגמנט של השוק כאשר מניות הטכנולוגיה הגדולות זזות בחוסר נוחות לאור התחזית לירידת הריבית. אחרי הכול, רזרבות המזומן שלהן מכניסות להן כסף בטוח וטוב כל חודש! הנה סיום יום המסחר בוול-סטריט:





תל-אביב: התנהלות מניות הביטוח קצת מוזרה וקצת מפחידה. יום אחד הם שיא של שלילה ולמחרת חיוב גדול. האם זה הגיוני? לא כל כך עקב האופי הסולידי יחסית של מניות אלו. אבל, כאשר אנו עדים לתנודתיות כזו גם במניות הבנקים מה כי נלין?... בכל אופן, אחרי יום של ירידות חדות הגיע יום של עליות משמעותיות. בכל הבורסה. מה קרה? יש כמובן את ההסבר השדוף: קורלציה מול השווקים בחו"ל ובמיוחד האמריקאיים. אין ספק שהחוזים העתידיים הירוקים והפתיחה המעניינת במדדים האמריקאיים עזרו לשוק הישראלי.

גם ירידת הדולר-שקל עשתה משהו חיובי בהחלט. אבל, יש להניח שהיה גם גורם מקומי נוסף: דברי הרמטכ"ל. זה האחרון היה נמצא במחנה העסקה החלקית בגלוי ובאופן בוטה למדי. והנה, היום (03-09) בביקורו בחזית, הוא מציין שהתחיל שלב ההכרעה והתחלת מבצע מרכבות גדעון 2. יותר לוחמי מזה לא יכולנו לקוות וזה הוריד המון חוסר וודאות אצל משקיעים מהססים. אלו באו לקנות מה שהם מכרו בזול לא מזמן... סיום היום במדדים העיקריים: ת"א 35: 0.74%, ת"א 90: 1.03%.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-02-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): והנה, חזרנו לנורמה החדשה של סביב 1.5-1.7 מיליארדי שקלים מחזור כללי עבור כל מניות ת"א 35. בסה"כ, ביום שלישי, ראינו מחזור של 1.665 וזה בהחלט טוב מאוד אילולא היה זה מחזור ש"מאשר" את הירידות הגדולות שהיו... בצד המוסדיים העניינים גם עלו מדרגה עם קניות של 525.5 ומכירות של 508.6 => נטו: 16.8. נטו חיובי זה טוב, במיוחד בימי ירידות כי זה אומר שהמוסדיים מוצאים ערך במחירים. המניות שנמכרו הכי הרבה נטו היו מזרחי טפחת עם 14.8-, ופועלים עם 32.2- כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו נייס עם 21.3 והראל השקעות עם 25.3 מיליוני שקלים.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



