ה-AI במרכז הבמה: שותפות אסטרטגית בין RetailPro לבין Onebeat צפוי לשנות את הדרך בה קמעונאים מנהלים מלאי

נאייקס, חברת הפינטק הגלובלית, (TASE & Nasdaq: NYAX) המפתחת פלטפורמת מסחר, תשלומים ונאמנות לקוחות גלובלית שנועדה לסייע לבתי עסק להרחיב את פעילותם הודיעה היום על שותפות אסטרטגית בין RetailPro מובילה עולמית בתוכנה לניהול קמעונאות, לבין Onebeat הישראלית, פלטפורמת בינה מלאכותית לניהול ואופטימיזצית מלאי.המהלך צפוי לשנות את הדרך בה קמעונאים מנהלים מלאי, ויאפשר להפוך נתוני מלאי סטטיים למנוע צמיחה ורווחיות בזמן אמת.
החיבור בין התוכנה הקמעונאית של RetailPro לבין מנוע ה-AI של Onebeat מאפשר לקמעונאים להגיב בזמן אמת לשינויים בביקוש, לייעל את הקצאת המלאי, לקבוע אסטרטגיות תמחור חכמות ולנהל שרשרת אספקה רציפה. התוצאה: הפחתה בעודפי מלאי וחוסרים, לצד שיפור בשיעורי המכירה והגדלת הרווחיות מכל יחידת מוצר.
בניגוד לכלים מסורתיים, Onebeat מנתחת באופן רציף נתונים ברמת החנות והמוצר, ומספקת תובנות בזמן אמת, כך שהקמעונאים יכולים לעבור באופן חלק ואוטומטי משלב התכנון לשלב הביצוע.
ד"ר ישי אשלג, מנכ"ל ומייסד-שותף שלOnebeat, ציין: "השותפות עם RetailPro מרחיבה את יכולותינו ומאפשרת לקמעונאים להתגבר על חסמים בניהול המלאי, ובכך לייצר מקורות רווח חדשים עבור הקמעונאים, ביעילות גבוהה יותר. באמצעות תובנות מבוססות בינה מלאכותית בזמן אמת, ניתן לקבל החלטות מדויקות ולהניע צמיחה מתמשכת בשוק שבו ציפיות הצרכנים משתנות בקצב מואץ".
קרן שריר, נשיאת וסמנכ"לית השיווק של נאייקס, הוסיפה: "המשימה המרכזית שלנו היא לספק לקמעונאים שליטה מלאה, בהירות וכלים חדשניים ומעשיים ליצירת צמיחה לצד התייעלות בעלויות. מאז רכישת RetailPro בסוף 2023, הרחבנו באופן משמעותי את סל הפתרונות ללקוחותינו. כעת, באמצעות השותפות עם Onebeat אנו מייצרים קפיצת מדרגה ביכולות שלנו, ומאפשרים לכל קמעונאי לקבל החלטות מהירות, מדויקות ורווחיות יותר".