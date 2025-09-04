יוצא לדרך: פרוייקט הריסה ובינוי בבני בנימין 16-18 בהרצליה

קבוצת אב-גד, העוסקת בייזום ובניה למגורים וביצוע בשוק ההתחדשות העירונית, נערכת לתחילת העבודות בפרוייקט הריסה ובינוי בפרוייקט החדש ברחוב בני בנימין 16-18 בהרצליה, לאחר שהבוקר הושלם פינוי הבניינים על ידי 27 המשפחות המתגוררות בשני הבניינים, ואלו צפויים להיהרס ב- 17 בספטמבר, בתוך כשבועיים.
במקום הבניינים הישנים יוקמו 2 בניינים חדשים שיכללו 67 יח"ד חדשות, לרבות מרתפי חנייה ומחסנים והעבודות במקום צפויות להימשך כשלוש שנים. מתוך סך יח"ד שייבנו יצאו 40 יח"ד לשיווק, מהן נמכרו בשלב הפריסייל כ- 25%. כלל הדירות שייבנו בפרוייקט הן דירות חדשות בסטנדרט גבוה ומפרט עשיר. הפרוייקט ממוקם בסמיכות לקו המטרו התחתי שיעבור בעתיד בעיר הרצליה ויקושר אל רשת המטרו של גוש דן.
על פי הערכות החברה בדוחות הרבעון השני לשנת 2025, סך ההכנסות בפרוייקט צפוי לעמוד על כ- 146.5 מיליון ₪ (לא כולל מע"מ) והרווח הגולמי צפוי להסתכם בכ- 36.6 מיליון ₪.
אב-גד מקדמת היום 7 פרוייקטים של התחדשות עירונית ברחבי העיר הרצליה הכוללים ביחד כ- 700 יח"ד חדשות בין היתר מדובר בפרוייקטים ברח' המעיין, בשכונת נווה ישראל, במתחם אל על, ולצידם פרוייקטים של התחדשות בניינית ברחובות פינסקר, אלי כהן וסוקולוב בהרצליה.
מאז ראשית 2025 קיבלה אב-גד 4 התרי בנייה בפרוייקטים של הריסה ובינוי - הגאונים 6-8 חולון (90 יח"ד), הזוהר 33-35 תל אביב (58 יח"ד), בלפור 81 בת ים (105 יח"ד) ובני בנימין 16-18 הרצליה (67 יח"ד). בנוסף, החלה החברה בביצוע הפרוייקט בגולומב 38 ברמת השרון (23 יח"ד), שבו התקבל היתר בדצמבר 2024. הודעות פינוי לדיירים נשלחו גם בפרוייקטים בבלפור בבת ים ובגאונים בחולון והעבודות בהם צפויות להתחיל במהלך 2025.
נוסף לאלה השלימה אב-גד את הפרוייקט בצה"ל 59-73 בקריית אונו (תמ"א 38/1), הכולל 108 יח"ד מהן 44 דירות חדשות, שבו התקבל אישור איכלוס בחודש יוני האחרון.
עו"ד ראם רצון, מנכ"ל אב-גד החזקות: אנו נרגשים עם השלמת ההכנות לקראת תחילת העבודות בפרוייקט נוסף שמבצעת אב-גד ואשר יצא בימים הקרובים לדרך עם תחילת הריסת המבנים הישנים. הבניינים החדשים שיוקמו בפרוייקט יהיו בעיצוב עדכני ויתרמו לאיכות החיים ולנוחיות של התושבים, ויוסיפו איכות חיים לעיר ולשכונה.
קרדיט הדמייה – 3Dvision