עוקץ המיליונים: מבצע משותף של המשטרה ורשות המסים נגד רשת זיוף מסמכים

מפלג הונאה של מחוז חוף בשיתוף חקירות מס הכנסה חיפה והצפון ברשות המסים מנהלים בשנה האחרונה, בליווי פרקליטות מחוז חוף, פרשיה מסועפת ומורכבת של עבירות מרמה וזיוף בנסיבות מחמירות.
מדובר בחקירה בהיקפים גדולים מאד, שבמסגרתה מאות מעורבים ביניהם קורבנות מכל רחבי הארץ.
החשדות המיוחסים הם זיוף מסמכי פטור של מס הכנסה וקבלת החזרי מס בסכומים של עשרות מיליוני שקלים.
במסגרת החקירה נאספו ראיות רבות ואמש עם מעבר החקירה לשלב הגלוי פשטו שוטרי מפלג ההונאה וחוקרי מס הכנסה חיפה על בתים ומשרדים ועצרו 5 חשודים וכן נתפסו רכבי יוקרה, כספים רבים במזומן מסמכים ומחשבים.
בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה ורשות המסים והאריך את מעצרם עד לתאריך 10.9.25.
החקירה נמשכת.