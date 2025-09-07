קרן נאמנות במוקד || פרופאונד מנייתית

כל כמה זמן, אני מחליט ללכת על הפרמטר של הגיוס כעיקרי בבחירת קרנות. ועד עכשיו, המגייסות הגדולות היו בין הטובות בקטגוריה שלהן. לא חייב להיות בהובלה אבל בין הטובות בהחלט. והמקרה של היום הוא כזה. הקרן המנייתית שלפניכם נמצאת בין הטובות בקטגוריה ענקית של קרנות והיא מצליחה לעשות זאת כבר תקופה ארוכה. היא וותיקה למדי ומצליחה להביס את מדד הייחוס, את הממוצע של הקטגוריה, ולהיות בהובלה לעיתים.

בקיצור, זו קרן שראויה להיות בתיק המעקב כאשר אנו נשקול לייצר בתיק ההשקעות שלנו משקל נקי למניות המקומיות. נקודה לזכותה היא בהיותה קרן הוסטינג (ניהול השקעות: פרופאונד, ניהול הקרן: איילון) כי, על פי ניסיוני מן השנים האחרונות, קרנות הוסטינג מצליחות להיות טובות יותר מאשר הקרנות של המוסדות הגדולים. זו הכללה שיש בה גם יוצאים מן הכלל אבל מי שיעשה כמה מיונים על בסיס ביצועים יראה שבקטגוריות רבות זה המצב. הבה נתחיל.

פרטי הקרן





הקרן וותיקה מאוד, ונולדה בסתיו 2014. אבל, היא שינתה מדיניות בקיץ 2016. זה עדיין תאריך עם מספיק זמן להערכה ארוכת טווח כך שלא ניכנס לשאול מה קרה וכו.. גודלה עומד על 555.3 מיליוני שקלים כאשר זה ממקם אותה במקום ה-10 מבין 57 (!) הקרנות שבקטגוריה (מהגדולה לקטנה). יש לציין שזו הקרן שגייסה הכי הרבה בחודש האחרון, עם 97.56 מיליוני שקלים, וזו הסיבה שאנו מסתכלים עליה כאן בעיקר.

דמי הניהול שלה עומדים על 1.85% וזה ממקם אותה במקום ה-15 מבין אותן 57 קרנות נאמנות (מהיקרה לזולה). בקיצור, לא זולה במיוחד אבל גדולה ומגייסת הרבה: זאת אומרת עם אמון לקוחות גדול בימים אלו... סטיית התקן עומדת על 2.64% וזה הרבה. גם יחסית לקרנות מניות נטו. האם זה הגיוני? כנראה שכן לאור השינויים שראינו לאחרונה בשוק.

למרות זאת, נציין שתנודתיות (שהיא פונקציה שסטיית התקן מצביעה עליה) אינה אהובה על הלקוח הישראלי וזה בהחלט יכול להיות לעוכרה של הקרן בהמשך. תשואתה השנתית עומדת על 69.21% (!) מול 48.19% במדד ת"א 125 של הבורסה שלנו כאשר הממוצע של הקטגוריה עומד על 52.32% (02-09-2025). וכצפוי, כולה מנייתית (99.92%) ממניות מקומיות (מט"ח – 0.07%).

ביצועי הקרן





הגרף של הקרן מראה איך התקופה האחרונה הייתה קצת קשה עבור השוק ועבור הקרן. אבל, אין ספק שהיא מצליחה היטב לתפוס את הגלים העיקריים וזאת מעל הישגי הסגמנטים בתנועת המדד העיקרי שלנו. לפניכם שתי השוואות: הראשונה מראה את הקרן של פרופאונד מול מדדי המניות של תל-אביב (על ידי קרנות מחקות): ת"א 35, ת"א 90, והמניות הקטנות (sme60). כאן רואים שהקרן טובה בהרבה מן המדדים בטווחים הארוכים ובינוניים (שלוש שנים ושנה), כאשר בקצר (שלושה חודשים) מדד ת"א 90 טוב יותר מכל האחרים ומהקרן:





בהשוואה השנייה אנו מביאים את הקרנות שגייסו הכי הרבה בחודש האחרון. גם כאן הטווחים זהים: שלוש שנים, שנה, ושלושה חודשים. הקרנות מגיעות מבית תמיר פישמן, הראל, וסיגמא, בנוסף לקרן של פרופאונד:







גיוסים ופדיונות





וכך הגענו לחלק המשמח והטוב של הסקירה: הגיוסים. לא ניתן לומר שהייתה התלהבות יתרה בקרן עד 12-2024. ואז, מתחילת השנה החדשה, ראינו גידול משמעותי מאוד בגיוסים כאשר החודש האחרון היה פשוט "פיצוץ" מרשים. ניתן לראות כמה זה תרם לשווי נכסי הקרן בעקומה הימנית של הגרף לעיל. האם שיווק? האם ביצועים? האם שניהם? לא יודע, אבל אין ספק שיש כאן שינוי לטובה ויהיה מעניין לעקוב ולראות אם זה יהיה משהו עקבי ומתמשך. ראו מטה את הגיוסים של הקרנות בהשוואה:



למי שמעוניין, ניתן להגיע לדף הקרן באתר פאנדר, וגם לקטגוריה. המון הצלחה לכולם!

