מיתוס או אמת: NVIDIA לא מוכרת שבבים, אלא כרטיס כניסה לעתיד

בימים האחרונים, פרסמה NVIDIA את דוחותיה לרבעון השני של שנת הכספים 2026, והמספרים כמעט בלתי נתפסים: הכנסות של 46.7 מיליארד דולר, עלייה של 56% לעומת השנה שעברה, ורווחיות תפעולית שחצתה את רף ה־70%.

נתונים כאלה מציבים אותה לא רק כחברת השבבים הגדולה בעולם, אלא גם כאחת החברות הרווחיות ביותר בכל תעשייה. אלא שבשוק ההון, מספרים לבדם אינם מספיקים. השאלה המעניינת באמת היא כיצד הצליחה NVIDIA להפוך מתאגיד מצליח ל-מיתוס של משקיעים, והאם המיתוס הזה מחזיק במציאות או שעלול להתנפץ.

לא עוד שבב, אלא סיפור

השוק אינו מתמחר את NVIDIA רק לפי הכנסות או מכפילים. הוא מתמחר את הסיפור שהיא מספרת. החברה הציבה את עצמה כמי שמחזיקה במפתח לעידן הבא של האנושות, עידן שבו בינה מלאכותית משנה כל תחום: ממכוניות ועד תרופות, ממדעי האקלים ועד חינוך.

המנכ"ל והמייסד ג’נסן הואנג תרם רבות להאדרת התדמית. בנאומיו, במעיל העור השחור שהפך לסימן ההיכר שלו, הוא מתאר את פלטפורמת Blackwell כ"הטכנולוגיה שהעולם חיכה לה". המשקיעים שומעים לא רק הצהרה עסקית, אלא נבואה. בדיוק כפי שסטיב ג’ובס מכר את ה־iPhone כ"שער לעולם חדש", כך הואנג מוכר את NVIDIA לא כיצרנית שבבים, אלא כתחנת הכוח של עידן ה-AI.

השיווק שמביס את השבבים

כדי להבין למה NVIDIA הצליחה להפוך לחברה ששווה יותר מטריליון דולר, לא מספיק להסתכל על טבלאות המכירות. הסוד האמיתי טמון ביכולת שלה להפוך טכנולוגיה קרה: ליבת סיליקון וזיכרון, לסיפור שחוצה גבולות של תעשייה. היא לא מוכרת שבבים, אלא שייכות לעתיד.

בזמן שחברות אחרות מתהדרות במפרטים, NVIDIA בנתה "תיאטרון טכנולוגי": כנסי GTC שהפכו למופע תרבותי, עם מנכ"ל שמדבר כמו מנהיג עם חזון. המותגים שלה: Blackwell, Hopper, CUDA, אינם שמות קוד אלא מילות קסם. הם נבחרו בקפידה, במטרה להישמע כמו תחנות בדרך למהפכה ולא כמו גרסאות מוצר.

NVIDIA ממקמת את עצמה בלב סיפורי ההצלחה של מותגים בינלאומים. הלקוחות שלה הם הקמפיין החזק ביותר. ענקיות כמו מיקרוסופט, גוגל, אמזון ו-מטא בונות את תשתיות ה-AI שלהן על גבי שבבי Blackwell. כשמותגים כאלה, מהחזקים בעולם, מצהירים שהם נשענים על NVIDIA, הם לא רק רוכשים חומרה; הם מעצימים את המיתוס שהחברה היא התשתית שעליה נכתב העתיד.

יתרון נוסף נובע מהיכולת שלה לרתום קהילות. במקום להסתפק בשיווק מלמעלה למטה, NVIDIA בנתה אקו־סיסטם שלם: מפתחים, סטארט־אפים, מעבדות מחקר, כולם חלק מתוכנית Inception או ממשתמשי CUDA. זו לא רק קהילה טכנולוגית, אלא מנגנון הפצה שיווקי: אלפי חברות קטנות ובינוניות מקדמות את מוצרי NVIDIA כי הן תלויות בהם.

בעולם שבו אמון הוא המטבע היקר ביותר, NVIDIA השכילה למתג את עצמה כסטנדרט.

מיתוס כמשאב כלכלי

המיתוס מעניק לחברה נאמנות משקיעים ומעמד כמעט דתי בשוק ההון, והשיווק מחזק את ההילה הזו בכל השקה, בכל הודעה לעיתונות ובכל נאום של הואנג. השילוב בין פסיכולוגיה לשיווק יוצר נכס שלא מופיע במאזן, אך שווה מיליארדים.

כך מצליחה NVIDIA למכור לא רק מוצרים אלא תחושה: לקוחות חשים שהם קונים את הסטנדרט של העתיד, עובדים רואים עצמם חלק ממשימה עולמית, ומשקיעים מתייחסים אליה לא כעוד מניה, אלא כ"מניית חובה", הבטוחה ביותר בעולם הבינה המלאכותית.

אבל מיתוס הוא גם סכנה. השאלה איננה אם NVIDIA מצליחה, אלא אם היא יכולה לעמוד בציפיות שכבר נבנו סביבה. מה יקרה אם ענקיות הענן יפתחו שבבים מתחרים? מה יקרה אם הרגולציה תכביד על מכירות לסין, שוק עצום שנותר חסום? ומה יקרה אם גל ההשקעות ב־AI יתקרר ויתברר שהשוק לא מוכן לשלם על חלום בקצב שבו הוא נמכר כיום?

ההשוואה לאפל של שנות ה־2000 מתבקשת: אפל הפכה אז ממותג מחשבים לסמל תרבותי של חדשנות. NVIDIA דומה לה, אך עם הבדל מהותי, בעוד אפל פנתה ישירות לצרכנים, NVIDIA תלויה במוסדות כמו ענקיות ענן וממשלות, לכן המיתוס שלה נשען על החלטות אסטרטגיות של שווקים שלמים, מה שהופך אותו לעוצמתי אך גם שברירי יותר.

מיתוס או אמת?

הדוחות של NVIDIA מוכיחים שהחברה מצוינת, אך ההילה סביבה מעידה שהיא הרבה יותר מכך: סמל, מיתוס, חלום. השאלה היא אם החלום הזה ימשיך להיבנות על תשתית אמיתית של חדשנות וביקושים, או שמדובר בנרטיב שוק שניפח ציפיות עד בלי די. נחכה ונראה.

הכותב הוא יזם סדרתי, וממייסדי בית ההשקעות האלטרנטיביות אינווסטו קפיטל