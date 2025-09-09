סכנה של "Buy the rumor – Sell the news" - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום שני מעורב למדי (08-09), קיבלנו ערבוביה גם בקרנות הנאמנות: בחיוב היומי מצאנו את השורט דולר עם ת"א 35 ומניות טכנולוגיה כאשר החיוב החודשי מצביע על ת"א 90 ומניות תעשייה. שנתית, הבנקים והביטוח נשארו, כרגיל. בחלק השלילי היומי של הדברים, הדולר והבנקים פרצו לתודעה יחד (!) כאשר החלק השלילי החודשי נמצא בגז-נפט, דולר, ואשראי חוץ בנקאי... שנתית, אין שינוי: דולר ואג"ח קונצרני.



הבורסה

ארה"ב: זכרו שלפנינו שבוע שעיקר הנתונים שיתפרסמו עוסקים באינפלציה ובמצב הצרכן האמריקאי הגדול. לכן, כאשר כבר בטוח שתרד הריבית במפגש הבא של הפד, השוק מוריד בצורה דרמטית את התשואות של האג"ח הממשלתי , ועל ידי כך, נותן גושפנקא חדשה למניות להמשיך במגמה החיובית ארוכת הימים. יש לומר: יש כאן סכנה של "Buy the rumor – Sell the news" אבל היעד הוא לא כל כך רחוק (17-09) כך שאין בעיה עם העניין...

כמו כן, שימו לב שהנסדק עלה יותר מאשר המדדים ה"רגילים" וזה מראה שיש עדיין "אהבת סיכון" מכובדת בין המשקיעים האמריקאיים. כל זה על הרקע של נתוני התעסוקה הקשים של יום שישי שהיו המסמר האחרון בארון של המיתון החזוי. לא הספיקו ההאטה בייצור ובשירותים, בנדל"ן וביזמות, שוק העבודה היה המכריע במוחם של הסוחרים. זאת, מעבר לאי קיום התחזית שהייתה מקובלת על כולם והתבדתה בגדול: "המכסים יביאו אינפלציה". זו, כידוע, נשארת מתונה ואף יורדת... הנה יום היום:





תל-אביב: היה זה יום שני של אבל וכאב במדינה (08-09). האם זה השפיע על שוק ההון הישראלי? ייתכן שכן אבל לא בצורה משמעותית שנראה זאת בצורה מפורשת. הערבוביה בין הסקטורים והמדדים השליליים ואלו החיוביים לא בנו תבנית זיהוי ברורה לנעשה. למשל: המדדים העיקריים היו מאוד מתונים בירידה שלהם (ת"א 35 – 0.13%-, ת"א 90 – 0.28%-).

לעומת זאת, הבנקים המשיכו להיות האקטיביים ביותר עם ירידה של 0.62%-. דווקא הנדל"ן הראה חוזק עם ירידה זעומה של 0.02%- עקב הצפי המתמשך להורדת הריבית. אגב, אנו אומרים כבר הרבה זמן: לא תהיה כזו לפני ההורדה בארה"ב וזו תקרה ב-17-09. לכן, יש עוד זמן... אם בכלל. בינתיים המשק שלנו ממשיך לסבול מן הריבית הריאלית של כ-1.4% שלמים!





סקטור מניות הביטחון ממשיך להיות אחד התומכים החזקים בשוק. ומניית אלביט מערכות הינה דוגמה טובה לכך. בגרף השלוש שנים שלה אנו עדים למהפך העצום שקרה בסוף שנת 2024 כאשר המנייה עברה מדשדוש סביב 74700 ועד מסחר מתמשך מעל רמת התמיכה המאסיבית של 150000. פי שניים בפחות משנה.... חשוב לזכור שאין כאן רק עניין מקומי אלא שהנשק שלנו מקובל ופופולארי מאוד בחו"ל עקב הניסיון הקרבי שהוא מקבל בזירות השונות.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-07-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום של עליות די מדהימות, המחזורים היו דלילים ולא אשרו את המגמה החיובית שקיבלנו מהמדדים. שימו לב בעצמכם: עבור יום מסחר מקוצר, אנו מצפים ל-700-800 מיליוני שקלים של מחזור כללי עבור כל המניות שבמדד ת"א 35. ומה קיבלנו ביום ראשון זה (07-09)? 418.5 מיליונים בלבד. כמו כן, המוסדיים פשוט "ישנו" על הגדר: קניות: 126.2, מכירות:71.6 (!), ולכן => נטו: 54.5. העובדה שהנטו חיובי היא מצוינת אבל עדיין... המניות שבלטו במכירות נטו היו: עזריאלי קבוצה (4.2-) ואי-סי-אל (5.6-). בין הנקנות ביותר נמצא את הפניקס (10.1) ואת ביג (16.5).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

