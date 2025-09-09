מאמין בחזון: מנהל מחלקת בנקאות להשקעות בפניקס בית השקעות מצטרף לביונד-אויל

לאחר 30 שנה בשוק ההון, ומתוך אמונה עמוקה בחברת הפודטק ביונד אויל, עדי אולסקר ,מנהל מחלקת בנקאות להשקעות בפניקס בית השקעות החליט לעזוב, ולהצטרף לחברת ביונד אויל.
אולסקר מונה לתפקיד סמנכ"ל קשרי המשקיעים בחברה.
ביונד אויל פיתחה פורמולה ייחודית הסופחת את החומרים המזיקים והמסרטנים הנוצרים בתהליך הטיגון במסעדות ובתעשיית המזון ומאפשרת שימוש בטוח ובריא יותר בתהליכי הטיגון לסועדים ולעובדים.
אולסקר, בעל תואר ראשון במדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני MBA ממנצ'סטר, כיהן במהלך שלושה עשורים בשורה של תפקידים בכירים בשוק ההון – בהם סמנכ"ל ברוקראז' מוסדי בפסגות ומנהל מחלקת בנקאות להשקעות בפניקס בית השקעות.
עדי אולסקר: "אני בטוח שביונד אויל נמצאת על סף פריצת דרך, והדיאלוג שלה עם שוק ההון רק ילך ויתעצם. הפתרון שהחברה מביאה הוא ייחודי ואמיתי, כזה שמייצר ערך עצום הן ללקוחות והן למשקיעים. הטכנולוגיה שלנו משתלבת באופן מדויק עם הצרכים המשתנים של תעשיית המזון העולמית – בריאות, קיימות ויעילות תפעולית. מתוך אמונה עמוקה במוצר, שלדעתי משנה את כללי המשחק בצריכת שמן מטוגן, בחרתי להצטרף לחברה."