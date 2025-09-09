משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הטכנולוגיות במגדל ביטוח ופיננסים הודיע על כוונתו לסיים את תפקידו בסוף השנה

משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הטכנולוגיות במגדל ביטוח ופיננסים, הודיע למנכ"ל החברה, רונן אגסי, על כוונתו לסיים את תפקידו בסוף השנה. סיום התפקיד יכנס לתוקפו לאחר כשלוש שנים שבהן מילא מורגנשטרן תפקיד מרכזי בהנהלה, וזאת לטובת קידום לתפקיד מנכ"ל בחברת מועדון הנוסע המתמיד.
מגדל ביטוח ופיננסים תחל בקרוב בתהליך לאיתור מחליף. מורגנשטרן הוביל בחברה פרויקטים אסטרטגיים וטכנולוגיים רבים שמרביתם כבר הושלמו ופרויקטים נוספים נמצאים בשלבים מתקדמים.
בחודשים הקרובים מורגנשטרן ילווה את תהליך החפיפה וישלים את המשימות שעל הפרק, לרבות הכנת תכניות העבודה לשנת 2026.
רונן אגסי, מנכ"ל מגדל ביטוח ופיננסים, מסר: "אני מודה למשה על תרומתו הרבה לחברה בשלוש השנים האחרונות. בתקופה זו הוא הוביל בהצלחה שורה של פרויקטים חשובים שהביאו למגדל חדשנות משמעותית, שיפור בתשתיות הדיגיטליות והטכנולוגיות של החברה וייעול תהליכים פנים-ארגוניים. אנחנו שמחים עבורו על הקידום המקצועי ועל האתגרים החדשים שהוא פונה אליהם, ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך דרכו."
משה מורגנשטרן מסר: "אני גאה על התקופה המשמעותית והפורייה במגדל. היה לי הכבוד לעבוד לצד הנהלה מוכשרת, שותפים עסקיים ועובדים מסורים, ולקחת חלק בפרויקטים פורצי דרך. אני משאיר מאחוריי חטיבה חזקה עם צוותים מקצועיים, ואין לי ספק שהם ימשיכו להוביל את החברה להישגים מרשימים. אני מודה לרונן אגסי על האמון ועל ההזדמנות, ומצפה בכיליון עיניים לאתגר הבא."