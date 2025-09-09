הבעת אמון בשוק: שיכון ובינוי משלימה סדרת גיוסים מוצלחים

בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה 11) נרשמו ביקושי יתר של כ-690 מיליון שקלים והתקבלו התחייבויות לתמורה כוללת של כ-309 מיליון שקלים;
גיוס האג"ח מצטרף להנפקת מניות מוצלחת בדרך של הקצאה פרטית לגופים מוסדיים מובילים בתמורה לסך כולל של 300 מיליון שקלים;
קבוצת שיכון ובינוי, קבוצת התשתיות, הנדל"ן והאנרגיה המובילה בישראל, השלימה בהצלחה, בתוך שבוע וחצי, גיוסי הון ואג"ח בהיקף כולל של מעל ל-600 מיליון שקלים (ברוטו).
החברה מדווחת כי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה 11) התקבלו ביקושים מצטברים גבוהים בהיקף כולל של כ-690 מיליון שקלים, מגופים מוסדיים מובילים וכי החברה קיבלה התחייבויות בסך של כ-309 מיליון שקלים. הריבית המשולמת על איגרות החוב נקבעה על 5.52% שקלי.
לפני כשבוע וחצי השלימה שיכון ובינוי בהצלחה גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית של 20 מיליון מניות במחיר של 15 ש"ח למניה רגילה ובתמורה לסך כולל ברוטו של 300 מיליון שקלים בהובלת הגופים מנורה מבטחים והפניקס.
קרן אגרות החוב (סדרה 11) עומדת לפירעון בארבעה תשלומים שנתיים, לא שווים, כך שתשלום הקרן הראשון יהווה 10% מקרן איגרות החוב ושאר התשלומים יהיו 30% מקרן איגרות החוב. תשלומים אלה ישולמו ביום 31 במרץ של כל אחת מהשנים 2030 עד 2033 (כולל). הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב סדרה 11 תשולם ביום 31 במרץ ו-30 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2026 עד 31 במרץ 2033. הקרן והריבית של איגרות החוב סדרה 11 לא צמודות לבסיס הצמדה כלשהו.
בשלב המוסדי לקחו חלק גופים מוסדיים מובילים ומרכזיים בשוק ההון הישראלי, שהביעו אמון בפעילות העסקית ובאסטרטגיה של שיכון ובינוי. את הגיוס הוביל ברק קפיטל חיתום.
מר עמית בירמן, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי: "הגיוסים שביצעה הקבוצה מעידים על הבעת האמון של שוק ההון באסטרטגיה של שיכון ובינוי המתבססת על מיקוד גיאוגרפי בשווקי היעד המרכזיים ישראל וארה"ב, הרחבת שרשרת הערך ושינוי תמהיל קבלנות הביצוע תוך התרחבות במגזר הפרטי, מגורים וגמרים".