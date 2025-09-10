סמנכ"ל הבורסה יניב פגוט: התפתחות ביטחונית עשויה להוביל לזינוק בשוק

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה אמר בסיכום יום המסחר היום כי "ההתפתחות המפתיעה בזירה הבטחונית היא תמונת ראי לחששות הגיאו פוליטיים הגלומים בשוק, באופן מסורתי.
שוב, קיבלנו תזכורת לכך שההתפתחויות הביטחוניות עשויות להיות גם חיוביות ולא בהכרח שליליות כפי שנוהגים לחשוב. כך היה עם חיזבאללה, כך היה עם סוריה, כך היה עם איראן וכך בשאיפה יהיה גם בעזה.
סיום הלחימה בעזה והחזרת החטופים הוא אירוע שעשוי להזניק את המדדים לפסגות גבוהים מהותית מרמתם הנוכחית, שכן תוסר הגיבנת הגיאו פוליטית, המורל הלאומי ישתפר ובנק ישראל יוכל לעשות את המצופה ממנו ולהפחית את הריבית במשק באופן עקבי ומהותי.
השיאים שנקבעים בבורסה חדשות לבקרים לצד התנודתיות הגוברת בימים אלה, מזכירים לכולנו את התועלת הנמוכה בתזמון שווקים ואת הצורך להחזיק חשיפה קבועה לשוק הישראלי במסגרת פיזור ההשקעות הגלובלי.
בשעת כתיבת שורות אלה, תוצאות התקיפה בדוחה עדיין אינן ידועות ולפיכך בהחלט תיתכן תנודתיות במסחר מחר, כנגזרת של תוצאות התקיפה, ואולם הרוח הגבית בשווקי חו"ל שעולים בשעה זו עשויה לתמוך במדדים".