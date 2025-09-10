ג׳ין טכנולוגיות ממשיכה לבסס את מעמדה בישראל

חברת ג'ין טכנולוגיות (Jeen.ai), שפיתחה פלטפורמה מאובטחת להטעמת יישומים מבוססי AI עבור מגזרים שונים, מדווחת היום כי קיבלה הזמנת רכש מחייבת מחברת חשמל לביצוע הטמעה ותפעול של פתרון החברה בתחום ה-AI במערכות הלקוח וזאת בהיקף תמורה כולל (רישיון ושירותים) של כ-2.3 מיליון שקל.
תקופת ההתקשרות הינה שנתיים ממועד תחילת העבודה (אשר להערכת הנהלת החברה צפוי להיות במהלך חודש אוקטובר 2025) וללקוח אופציה להארכת ההתקשרות באותם התנאים לשנתיים נוספות.
דיווח החברה כעת, הינו בהמשך לעדכון החברה בדוחותיה האחרונים בדבר הזמנה שנתקבלה לקבלת שירותים של פלטפורמת החברה (רשיון שימוש בסיסי) למשך שנתיים במצטבר.
להערכת החברה, הצטרפות חברת החשמל ללקוחות האסטרטגים של החברה כגון ישראכרט, איי.די.איי. חברה לביטוח, מכבי שירותי בריאות התעשייה האווירית לישראל ועוד, מהווה אבן דרך מהותית בפעילות החברה, והוכחת יכולת של פלטפורמת החברה.
ג'ין טכנולוגיות מוכרת כיום את מוצריה החדשניים בתחום הבינה המלאכותית לעשרות חברות וארגונים בשוק הישראלי בתחומי התשתיות, התעשיות הביטחוניות, הפיננסים ועוד.
עודד טהורי, מנכ"ל ג'ין טכנולוגיות: "הבחירה של חברת חשמל במוצריה של ג'ין טכנולוגית, מהווה הבעת אמון והוכחת יכולת של פלטפורמת החברה לספק מענה מותאם אישית, כולל ובטוח עבור ארגונים גדולים ומורכבים בסדר גודל כמו זה של חברת חשמל. הזמנה משמעותית זו מצטרפת ללקוחות נוספים שאימצו את מוצריה של ג'ין טכנולוגיות וביניהם מכבי שירותי בריאות, התעשיה האווירית, ישראכרט ועוד. אנו עדים לדרישה גוברת למוצרי החברה ופועלים להמשך צמיחה, הן מהתקשרות עם לקוחות חדשים, והן מהרחבת הפעילות עם לקוחות קיימים."