פרויקט ענק להתחדשות עירונית בבאר שבע

הוועדה המקומית באר שבע המליצה על הפקדת תוכנית להתחדשות עירונית במתחם שז"ר – 768 יח"ד חדשות.
התחדשות עירונית גם במתחם שז"ר בשכונה ג': עיריית באר שבע מצטרפת ליזם כמגישה של התוכנית.
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באר שבע החליטה השבוע (7.9.2025) להמליץ על הפקדת תוכנית ההתחדשות העירונית במתחם שז"ר. עיריית באר שבע תצטרף כמגישה של התוכנית לצד חברת ראדקו מקבוצת רפאלי.
במסגרת התוכנית ייהרסו 96 יחידות דיור ישנות ובמקומן ייבנו כ-768 יחידות דיור חדשות, מהן לפחות 20% דירות קטנות. המתחם יכלול עירוב שימושים – מגורים, מסחר, תעסוקה, מוסדות ציבור וחינוך, לצד מרחבים ירוקים. הבינוי ישלב מבנים בני עד 10 קומות לצד מגדלים בני 14–30 קומות לאורך שדרות שז"ר.
התוכנית כוללת פתרונות תחבורה מתקדמים ובהם דרך חדשה המחברת בין רחוב הגאולים לרחוב הנריאטה סאלד, חניונים תת-קרקעיים ושבילי הליכה מרכזיים, לצד הקמת בית ספר, גני ילדים ומוסדות קהילה ודת.
ראש העיר באר שבע, רוביק דנילוביץ': "התוכנית במתחם שז"ר משתלבת בחזון ההתחדשות העירונית של באר שבע. היא תשדרג שכונה ותיקה בלב העיר, תייצר מרחב ציבורי איכותי ותעניק שירותים חדשים לדיירי המתחם ולתושבי העיר כולה."
סגן ומ"מ ראש העיר באר שבע, מחזיק תיק ההנדסה, שלומי נומה: "המתחם בשדרות שז"ר הוא חוליה מרכזית בהתחדשות העירונית של באר שבע. התוכנית תחבר בין שכונה ג' לבין מרכזי הממשל והתעסוקה, ותיצור מרחב עירוני חדש עם תשתיות מתקדמות ושירותים לציבור. מתוך חשיבותה, העירייה בחרה לקחת חלק פעיל כמגישה יחד עם היזם."
מהנדס העיר באר שבע, נעם רווחה: "עיריית באר שבע ממשיכה לקדם פרויקטים של התחדשות עירונית, הן במסלול רשויות והן במסלול יזמים – תוך ליווי והכוונה ליצירת תוכניות איכותיות לשכונות הוותיקות."
התחדשות עירונית, מתחם שזר באר שבע, תכנון ברעלי לויצקי כסיף אדריכלים, הדמייה: פרייס הדמיות