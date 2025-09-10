רו״ח איתי גרינבוים מונה לסמנכ״ל כספים בארכימדס מימון נדל״ן

חברת ארכימדס, מהחברות המובילות בישראל במתן אשראי בענף הנדל"ן, הודיעה היום על מינויו של רו"ח איתי גרינבוים לסמנכ"ל כספים (CFO). במסגרת תפקידו יהיה גרינבוים אחראי בין היתר על ניהול מסגרות אשראי בהיקף מהותי, הובלת תהליכים ופרויקטים ארגוניים בתחום הפיננסי, השתתפות בתהליכי פיתוח עסקי ואסטרטגיה וקשר עם הממנים.
גרינבוים (40) בעל ניסיון בניהול פעילות פיננסית, חשבות ובקרה כמו גם היכרות מעמיקה עם תחום הנדל"ן וליווי פרויקטים בהיקפים גדולים. בתפקידו האחרון כיהן כמנהל הכספים של חברת הנדל"ן גינדי החזקות. לגרינבוים תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה הפתוחה.
טלי ריצ'מן, מנכ"לית ארכימדס מימון נדל"ן, אמרה: "אני מברכת על הצטרפותו של איתי לשורת ההנהלה של ארכימדס. איתי מביא עימו ערכים מוספים, וכחברה מיומנת הצומחת במהירות, שילוב הידע של איתי בין חשבונאות ונדל"ן יתרמו לנו רבות גם לפיתוח הפעילות העסקית לרבות במסגרת העבודה עם אנשי מפתח בעולם הפיננסי".