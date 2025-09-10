13 מתחמי פינוי-בינוי חדשים הוכרזו ברחבי הארץ: אלפי יחידות דיור בדרך

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומ"מ ראש הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, יהודה מורגנשטרן, חתם על צו הכרזה הכולל 13 מתחמים חדשים לפינוי בינוי ב"מסלול מיסוי", מסלול המיועד למתחמים בהם התכנון מבוצע ביוזמת יזם פרטי. המתחמים כוללים 1,078יחידות דיור קיימות, אשר יהרסו ובמקומן ייבנו 3,348 יחידות דיור חדשות.
ההכרזה על מתחם כמתחם לפינוי-בינוי מקנה ליזם את הטבות המס הקבועות בחוק, שהינן חיוניות למימוש הפרויקט, וכן מאפשרת הגשת תביעות כנגד דיירים המסרבים לעסקה, בתנאים הקבועים בחוק.
הכרזה במסלול מיסוי מתבצעת בשלב מתקדם יחסית של הפרויקט, לאחר שהתכנית הופקדה להתנגדויות על ידי מוסד התכנון המוסמך לאשרה, ולאחר שהיזם התקשר בהסכמי פינוי-בינוי עם בעלים של לפחות 67% מהדירות בפרויקט, כך שמדובר במתחמים המצויים ברמת בשלות גבוהה לביצוע.
במתחמים שהוכרזו, המצויים בירושלים, תל אביב, רמת גן, קריית אונו, ראשון לציון ופתח תקווה, יבוצעו פרויקטים של התחדשות עירונית, במסגרתם ייהרסו בניינים ישנים שבהם 1,078 דירות ובמקומם ייבנו 4040 דירות חדשות.
לראשונה, הוכרז מתחם פינוי בינוי על ידי מ"מ מנהל הרשות הממשלתית גם ביישוב מעלה אדומים – במתחם כלי שיר בישוב ייהרסו 147 דירות ישנות ובמקומן יקימו 750 דירות חדשות.
יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומ"מ ראש הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית: "תהליך הכרזת המתחמים שהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מבצעת מסייע לקידום תהליכי ההתחדשות העירונית בערים מרכזיות בישראל, בלב אזורי הביקוש וכן גם באזורי הפריפריה, ותורם לחידוש מלאי הדיור הקיים והגדלתו. חידוש מתחמים אלה יסייעו גם לשיפור איכות החיים, שדרוג התשתיות הישנות וחיזוק האוכלוסייה והקהילה".
להלן רשימת המתחמים שהוכרזו במסלול מיסוי:
ירושלים – מתחם שטרן 47
המתחם נמצא בשכונת קריית היובל בין הרחובות אברהם שטרן ויעקב גאוני. במתחם קיימות 34 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 152 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא יהודה רחמים חברה לבנין בע"מ
ירושלים – מתחם שמואל הנביא פיתוחי חותם
המתחם נמצא בשכונת שמואל הנביא בין הרחובות שמואל הנביא וארץ חפץ. במתחם קיימות 156 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 476 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא חוצות ירושלים שמואל הנביא בע"מ
ירושלים – מתחם נהוראי
המתחם נמצא בשכונת מקור חיים בין הרחובות נהוראי ורשב"ג. במתחם קיימות 80 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 290 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא שיכון ובינוי בע"מ
ירושלים – מתחם דרך חברון הגדול
המתחם נמצא בשכונת תלפיות בין הרחובות דרך חברון ודרך בית לחם. במתחם קיימות 72 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 334 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא אלעד מגורים בע"מ
ירושלים – מתחם סן מרטין 1
המתחם נמצא בשכונת פת בין הרחובות סן מרטין גולומב ודב הוז . במתחם קיימות 85 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 300 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא אזורים בנין בע"מ
אשדוד – מתחם נאות ספיר
המתחם נמצא בשכונת רובע ה' בין הרחובות שבזי, שמואל הנגיד ושדרות הרצל. במתחם קיימות 208 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 900 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא תרשיש התחדשות עירונית בע"מ
מעלה אדומים – מתחם כלי שיר
המתחם נמצא בשכונת כלי שיר בין הרחובות הקרן והעשור. במתחם קיימות 147 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 750 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא האופקים מעלה אדומים בע"מ
פתח תקווה – מתחם שלום אש
המתחם נמצא בשכונת נווה גן בין הרחובות זאב אורלוב והרב עידן מבורך. במתחם קיימות 60 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 150 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא י.ח. דימרי בע"מ
קריית אונו – מתחם צה"ל
המתחם נמצא בשכונת קיראון בין הרחובות צה"ל, שלמה המלך והזית. במתחם קיימות 66 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 162 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא בוני התיכון בע"מ
ראשון לציון – מתחם דוניץ קריית האמנים
המתחם נמצא בשכונת רביבים בין הרחובות גוש עציון ועטרות. במתחם קיימות 13 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 65 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא דוניץ קרית האמנים בע"מ
רמת גן – מתחם הבילויים
המתחם נמצא בשכונת הבילויים בין הרחובות הבילויים, הירדן אלוף שדה. במתחם קיימות 96 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 308 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא יובלים סיטי בע"מ
תל אביב-יפו – מתחם עין גב 10-4
המתחם נמצא בשכונת יד אליהו בין הרחובות עין גב ומצודת בית"ר. במתחם קיימות 54 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 114 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא צמח המרמן בע"מ
תל אביב-יפו – מתחם קהילת ורשה
המתחם נמצא בשכונת נאות אפקה א' בין הרחובות קהילת ורשה ואמיל בריג. במתחם קיימות 7 יחידות דיור אשר יהרסו, ובמקומן ייבנו 39 יחידות דיור חדשות.
היזם בפרויקט הוא אשכול יזמות בע"מ