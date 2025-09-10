החשד: בעלי חברות במרכז הארץ ויועץ המס שלהם לא דיווחו על "חברות ארנק"

רשות המסים- באמצעות פקיד שומה חקירות מרכז, פתחה בחקירה כנגד בעלי חברות במרכז הארץ, וכנגד יועץ המס שלהם בחשד לעבירות לפי פקודת מס הכנסה. על פי החשד, החשודים לא דיווחו בדוחות האישיים שהגישו על הכנסותיהם בחברות ארנק, וקיזזו משכורות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים לאורך השנים 2020-2023.

מבקשת המעצר עולה כי אורי מכהן כמנכ"ל בחברת הייטק ומוטי מכהן כסמנכ"ל כספים של אותה חברה. כל אחד מהם מקבל שכר עבור שירותי העבודה שהוא נותן המורכב משלושה רכיבים מרכזיים: משכורת, תשלום כנגד חשבונית מס מחברות שבבעלותם ותגמולי אופציות למניות.

סעיף 62א' לפקודת מס הכנסה נועד למנוע פרצת מס לפיה אדם שהוא במהות עובד שכיר, קל וחומר נושא משרה בכירה בתאגיד, ימשוך את שכר עבודתו דרך חברה ייעודית שתוקם לצורך קבלת המשכורת שלו ובכך יתחמק ממיסוי של מדרגות מס (עד שיעור מירבי של 50%), וישלם מס חברות בלבד (23%)- כאשר שירותי העבודה שהוא נותן הם לחברה שבה הוא מכהן כנושא משרה. הוראת פקודת מס הכנסה קובעת כי הכנסתה של חברת ארנק, תדווח כהכנסה של בעל המניות בה- כלומר, החברה תהיה שקופה לצורך המיסוי, וכל ההכנסות שלה יועברו ישירות לצורך החישוב מס, לבעל המניות.

יועץ המס הוא מי שהכין את הדוחות של אורי ומוטי וכן של החברות שלהן. בדוחות אלו אמור להיות דיווח על עסקאות מול צדדים קשורים בהתאם לכללים. בדו"חות לא ניתן כל ביאור לעסקאות שביצעה חברת ההייטק עם החברות בבעלותם של החשודים, מה שמחזק את הכוונה להסתיר ולהסוות מקורא הדו"חות את הקשר הזה, ובכך להסתיר לקורא הדוחות את קיומן של חברות ארנק.

חשד נוסף שעולה מהחקירה הוא הוצאת משכורות פיקטיביות לקרובי משפחתם של אורי ומוטי לצורך הסטת הכנסות והסתרת מסלול הכסף שבסופו של דבר מהותו האמיתית היא שכר עבודתם של החשודים אצל חברת ההייטק בה הם מועסקים. בנוסף, בוצע שימוש בחברה על שם של קרוב משפחה, לצורך משיכת כספים מחברת ההייטק, וזאת על פי החשד לצורך הסתרת ייעוד הכספים הסופי והסתרת העברת הכספים לאורי ומוטי.

עוד עולה מהחקירה כי יועץ המס חשוד בסיוע נוסף להתחמקות ממס, בכך שקיבל בחברה שבבעלותו כספי שכר שהגיעו לאחד החשודים מחברת ההייטק בגין עבודתו, וכנגדם הוציא תלושי שכר על שמה של אשתו של החשוד.

החשוד הנוסף חשוד גם באי דיווח על הכנסותיו למס הכנסה בישראל כאשר עבד בארה"ב בשנת 2020.

מממצאי החקירה עולה כי פיצול הכנסות לחברות ארנק, ללא דיווח עליהן כהכנסות היחיד, וכן פיצול הכנסות של החשודים על שמות של חברות או יחידים אחרים, מביא להתחמקות ממדרגות מס גבוהות, וכן ממס יסף המשולם על הכנסות גבוהות של יחיד. כמו כן, מהראיות עולה כי החשודים פעלו יחד ובמודע, במטרה לבצע חיסכון אסור במס.

במסגרת החקירה הגלויה כנגד החשודים ומעורבים נוספים, נערכו חיפושים במספר מקומות, נמצאו ונתפסו מסמכים וחומרי מחשב שונים.

בית המשפט השלום בראשון לציון שיחרר את שלושת החשודים בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת.