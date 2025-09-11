AI - החברות שימשיכו לצמוח בטווח הארוך

אפשר לזהות בקלות את החברות הראשונות שמרוויחות מהמהפכה של הבינה המלאכותית: מניות כמו אנבידיה ו-AMD זינקו כי חברות רבות ממהרות לרכוש שבבים ותשתיות.

אבל בטווח הארוך יותר, הרווחים הגדולים לא מגיעים רק מהכוכבות הברורות. אלא הם זורמים אל החברות שמאמצות טכנולוגיות חדשות בגישה חכמה כלומר, אלו שמשתמשות בכלים המתקדמים כדי לעבוד מהר יותר, בזול יותר, וחכם יותר. כשזה נוגע לבינה מלאכותית הכוונה היא לא רק ליצרניות השבבים אלא בעיקר לאלו שממציאות מחדש את תהליכי העבודה שלהן.

בענפים מסויימים הבינה המלאכותית כבר משנה את הדרכים לביצוע העבודה. למשל, מחסנים אוטומטיים, אופטימיזציה של מסלולי משלוחים, כל אלו כבר ממנפים את כוח העבודה. המחסנים של אמזון, למשל, פועלים כיום במבנה היברידי של בני אדם ורובוטים. והמטרה היא לא בהכרח להחליף עובדים, אלא לייעל את העבודה שלהם כך שאותו צוות יוכל להספיק הרבה יותר מהר והרבה יותר זול.

גם עבודות מסוג צווארון לבן משתנות. משימות אדמיניסטרטיביות בתחומי הפיננסים ושירות הלקוחות עוברות למכונות והשינוי הזה לא רק חוסך זמן אלא גם מקטין עלויות שכר ומגדיל את שולי הרווח של החברות.

הכל טמון במבנה העבודה

לא כל החברות ירוויחו באופן שווה מהמהפכה של הבינה המלאכותית. המשתנה המרכזי הוא מבנה העבודה – מי עושה מה, וכמה מהמשימות אפשר להפוך לאוטומטיות. זה אומר לא רק להחליף עובדים בטכנולוגיה, אלא לבנות מחדש את תהליכי העבודה כמו לקצר שלבים, לבטל תהליכים מיותרים ולהפוך תפקידים ופעולות שהן בדרך כלל איטיות ויקרות...לאוטומטיות, מהירות וזולות יותר.

לחברות שמסתמכות על כוח עבודה רב, כמו לוגיסטיקה, קמעונאות, ייצור, תיירות ואירוח יש את הפוטנציאל הגדול ביותר לרווח ושם גם נמצאות ההזדמנויות החכמות. וכדי לזהות או לאתר אותן, צריך להתמקד במגזרים שבהם האוטומציה משפרת את הפרודוקטיביות ובמגזרים שבהם החיסכון משפיע לבסוף על שורת הרווח.

תחום הקמעונאות והלוגיסטיקה כבר דיי מוכיח את עצמו: הנתונים מראים שלמשל, וולמארט משתמשת ברובוטיקה שמבוססת על בינה מלאכותית כדי לשדרג את ההפצה שלה ולהכפיל את קצב העבודה תוך הפחתה של מחצית מהצורך בכוח אדם באתרים המרכזיים שלה. גם רשת הקמעונאות טארגט מצמצמת חוסרים במלאי ומשפרת את הניהול הלוגיסטי.





מניות וולמארט ואמזון באינטרוול שבועי מאת TradingView



גם תחום הבריאות מצליח: UnitedHealth משתמשת בבינה מלאכותית כדי לזהות הונאות ולייעל את התהליך של עיבוד תביעות ביטוח, מה שהופך חיסכון בכל הקשור לתפעול לרווח ישיר לבעלי המניות.

דוגמא נוספת היא Siemens מתחום התוכנה שמשלבת בינה מלאכותית במערכות תשתית חכמות ואנרגיה – מה שמוביל לצמיחה יציבה ברווחיות. גם חברות כמו HubSpot Atlassian ו- Intuit משתמשות בבינה מלאכותית לאוטומציה של שירות לקוחות, הפקת מסמכים ותמיכה טכנית, מה שמקטין את עלויות התפעול שלהן באופן משמעותי. גם יצרניות תוכנה לעיצוב שבבים כמו Cadenceו- Synopsys משלבות בינה מלאכותית כדי להשיג יתרון בשוק ולפתח כלים מתקדמים יותר.

אבל מה המשותף לכל החברות האלו? כולן משתמשות בבינה מלאכותית כדי להוריד עלויות, להשקיע מחדש ולהרחיב את הרווחים. לשם הולך ההון הפיננסי ושם נמצא הפוטנציאל לטווח ארוך.

מה זה אומר עבורך כמשקיע?

ללכת על מניות מהדור הראשון של בינה מלאכותית (כמו אנבידיה) יכול להניב תשואות יפות, אבל כנראה שלתקופה מוגבלת. ההון האמיתי נבנה בדור השני והשלישי, כשהטכנולוגיה משפיעה על המצב הכלכלי של עסקים קיימים. זה דורש נקודת מבט שונה מהמשקיעים. פחות להסתכל על מי בונה את הטכנולוגיה ויותר על מי מיישם אותה באופן שבו AI מתחברת לאסטרטגיה העסקית שלו לאורך זמן.

כמובן שכדי לזהות את המובילות האמיתיות צריך לצלול לעומק.. לקרוא דו"חות רבעוניים, להקשיב לשיחות עם אנליסטים, ולחפש שיפורים בתהליכי העבודה, לזהות אסטרטגיות השקעה מחדש ועוד.

בשורה התחתונה, השקעה חכמה בתחום הבינה המלאכותית (ובכלל) היא לא רק עניין של תזמון, כלומר, להשקיע כמה שיותר מוקדם אלא של דיוק. מדובר באיתור החברות שמשתמשות בבינה מלאכותית באופן פעיל כדי לייצר יתרון וערך לבעלי המניות.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירו הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.





תמונה: Dreamstime