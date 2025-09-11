יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת תל אביב: "אנחנו נמצאים בפתחו של גל הנפקות"

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של בורסת תל אביב: "אנחנו מברכים היום את חברת מחלבות גד, שביום המסחר הראשון שלה מנייתה מזנקת בכ-17% במחזור גדול של כ-23 מיליון שקל, עוד לפני 12 בצהריים. מחלבות גד מצטרפת ל-14 ההנפקות שהיו בבורסה מתחילת השנה, ואנו מעריכים שהבורסה נמצאת בפתחו של גל הנפקות נוסף.

המסחר הבוקר מתנהל ביציבות שערים, לאחר ירידות קלות אתמול.

המדדים המובילים מציגים תשואות יפות מתחילת ספטמבר, של בין 2% ל-3%. זאת, כאשר מדדים סקטוריאליים כמו קלינטק וטכנולוגיה מציגים עליות של כ-6% מתחילת החודש. מנגד, הכוכב של הבורסה השנה, מדד ת"א ביטוח, ממשיך להתממש היום בכ-0.7%, ומציג ירידה של כ-1.7% מתחילת החודש, וזאת לאחר עלייה של כ-109% מתחילת השנה. הדולר-שקל נסחר ביציבות ברמה של כ-3.33 שקלים לדולר. במבט קדימה, העיניים נשואות ל-17 בספטמבר, מועד החלטת הריבית של הפד.

במועד זה צפויה הפחתת ריבית של רבע אחוז, אך המשקיעים ינסו להסיק ביחס לתוואי ההורדה העתידית. מכאן תיגזר המגמה בשווקים, עוצמתו של הדולר בעולם וההשלכות הישירות על הבורסה בתל אביב. פד יוני הוא הבשורה הגדולה ביותר למשקיעים, שכן הקשר בין ביצועי המניות לריבית הוא החזק ביותר. שוק האג"ח הממשלתי בישראל שואב אופטימיות מירידת התשואות החדה באג"ח בארה"ב, כאשר תשואות ל-10 שנים מגרדות מלמעלה את רף ה-4%, שפל של כמה חודשים.

מצב זה מגדיל את התיאבון להשקעה באג"ח שקלי ארוך, וגם מהווה בשורה חיובית למדינת ישראל בכל הקשור לעלות מימון החוב הממשלתי. בשבוע הבא צפוי גם פרסום מדד המחירים לצרכן. מדד זה צפוי לעלות בטווח של בין 0.3% ל-0.6%, אך מדד אוגוסט אשתקד היה גבוה מאוד ועמד על 0.9%. לפיכך, ההערכה היא כי לאחר פרסום המדד תתכנס האינפלציה במשק הישראלי לראשונה זה תקופה ארוכה לתוך יעד האינפלציה של בנק ישראל - מתחת ל-3% שנה אחורה. מדובר באבן דרך חשובה בדרך להתבססות האינפלציה ביעד, שתקרב אותנו לתהליך הפחתת ריבית גם במשק הישראלי".