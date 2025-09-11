יתרות וריביות בבנקים: על מה משלמים הלקוחות ומה הם מרוויחים?

יתרות עו"ש – נתוני יולי
בחודש יולי, יתרת עו"ש בזכות היא כ-232 מיליארדי ש"ח, מתוכם כ–8.4% נושא ריבית והריבית הממוצעת על העו"ש בזכות שנושא ריבית היא 1.1%.
בחודש יולי, יתרת עו"ש בחובה היא 9.6 מיליארדי ש"ח, הריבית הממוצעת על המינוס 12.12%.
פיקדונות (ריבית קבועה ומשתנה) - נתוני אוגוסט
בחודש אוגוסט סך הפיקדונות של משקי הבית שהופקדו – כ-39.6 מיליארד ש"ח.
נוסף מידע מפורט על ריביות תקופות הקצרות – יום, מעל יום ועד שבוע, מעל שבוע ועד חודש
רוב הפיקדונות היומיים ניתנים בריבית משתנה, ריבית ממוצעת 1.42%
פיקדונות שבועיים גם כן ניתנים לרוב בריבית משתנה, מנעד הריביות על פיקדונות שבועיים בריבית משתנה – 0.05%- 4% , הריבית הממוצעת היא %3.38
פיקדונות לתקופה של 6-12 חודשים (כולל פיקדונות שנתיים), ניתנים לרוב בריבית קבועה, ממוצע המערכת הוא 4.20%
הלוואות (פריים)
ממוצע הריביות הוא 9.21%
טווחי הריביות על הלוואות – 4.6 %- 16.7%
פירוט מלא ניתן למצוא באתר בנק ישראל: https://www.boi.org.il/information/interestrates/compare/