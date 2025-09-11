תיק אישי
יתרות וריביות בבנקים: על מה משלמים הלקוחות ומה הם מרוויחים?

להלן עיקרי הדיווח אודות שיעורי הריביות (פיקדונות, עו"ש ואשראי) של המערכת הבנקאית

 

 
בנק ישראל
11/09/2025

יתרות עו"ש – נתוני יולי 

בחודש יולי, יתרת עו"ש בזכות היא כ-232 מיליארדי ש"ח, מתוכם כ–8.4% נושא ריבית והריבית הממוצעת על העו"ש בזכות שנושא ריבית היא 1.1%.

בחודש יולי, יתרת עו"ש בחובה היא 9.6 מיליארדי ש"ח, הריבית הממוצעת על המינוס 12.12%.

פיקדונות (ריבית קבועה ומשתנה) - נתוני אוגוסט

בחודש אוגוסט סך הפיקדונות של משקי הבית שהופקדו – כ-39.6 מיליארד ש"ח. 

נוסף מידע מפורט על ריביות תקופות הקצרות – יום, מעל יום ועד שבוע, מעל שבוע ועד חודש

רוב הפיקדונות היומיים ניתנים בריבית משתנה, ריבית ממוצעת 1.42%

פיקדונות שבועיים גם כן ניתנים לרוב בריבית משתנה, מנעד הריביות על פיקדונות שבועיים בריבית משתנה – 0.05%- 4% , הריבית הממוצעת היא %3.38

פיקדונות לתקופה של 6-12 חודשים (כולל פיקדונות שנתיים), ניתנים לרוב בריבית קבועה, ממוצע המערכת הוא 4.20%

הלוואות (פריים)

ממוצע הריביות הוא 9.21% 

טווחי הריביות על הלוואות – 4.6 %- 16.7%

פירוט מלא ניתן למצוא באתר בנק ישראל: https://www.boi.org.il/information/interestrates/compare/

