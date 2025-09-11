לא למהר לקצץ: למה ההמתנה של ה־ECB היא ההחלטה הנכונה

מאת סטפן גרלך על החלטת הריבית שפרסם היום (ה', 11.09.25) הבנק המרכזי האירופי (ECB). סטפן גרלך הוא הכלכלן הראשי של בנק EFG בציריך ולשעבר סגן נגיד הבנק המרכזי של אירלנד (2011–2015).

החלטת הבנק המרכזי האירופי (ECB) להשאיר את הריבית ללא שינוי הייתה צפויה לחלוטין. בשבועות האחרונים כמה מחברי מועצת הנגידים רמזו כי זה הזמן להעריך מחדש את מצב הכלכלה הרחב יותר ולא למהר לקצץ בריבית.

האינפלציה אינה מהווה דאגה לעת עתה. אמנם נרשמה עלייה קלה באינפלציה הכוללת באוגוסט, אך הן האינפלציה הכוללת והן אינפלציית הליבה נותרו מעט מעל 2% – רמה התואמת בקירוב את יעד ה-ECB.

הנתונים האחרונים לגבי הצמיחה ואמון העסקים אינם מצביעים על חולשה, מה שמרמז כי כלכלת גוש האירו מחזיקה מעמד היטב על אף העלאת המכסים מצד ארה"ב ואי־הוודאויות נוספות.

קיימים טיעונים בעד הורדת ריבית, אך הם נותרו היפותטיים. הפד עשוי לפתוח במהלך אגרסיבי של הקלות מוניטריות, או שכלכלת גוש האירו תיחלש בחדות כתוצאה מהמתיחות המסחרית. עם זאת, ה-ECB לא צריך לפעול מראש, אלא רק כאשר תופיע הוכחה ברורה לכך שתרחישים אלו מתממשים.

בעוד שקריסטין לגארד אמרה בעבר באמירה זכורה כי אין תפקידו של ה- ECB "לסגור את המרווחים האיטלקיים", השאלה שעומדת כיום היא האם הדבר נכון גם לגבי צרפת.

נושא רגיש זה לא נדון ככל הנראה בפגישה הרשמית, אך ודאי היה חלק מרכזי מהשיחות הפרטיות בין חברי המועצה.