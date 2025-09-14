אייפון 17 כאן אבל זה לא כל הסיפור

החשיפה האחרונה של אפל - סדרת האייפון 17 AirPods Pro החדשים ושעוני אפל מעודכנים היא תזכורת לכך שהמותג של אפל עדיין תופס כותרות. אז להלן סקירה מורחבת על החברה, כולל ההזדמנויות, הסיכונים, הערכת השווי שלה ועוד.

ההכנסות של אפל מתחלקות לשני קטגוריות עיקריות: קטגוריית המוצרים שזו עדיין הקטגוריה שתורמת לה הכי הרבה ומבוססת על מכירות חומרה. כלומר, האייפון הוא הכוכב הבלתי מעורער, ומהווה באופן עקבי יותר ממחצית מכלל המכירות של החברה. מעבר לכך, שלושה מוצרים משמעותיים נוספים שיש בקטגוריה הזו הם מחשבי מק, אייפד וקטגוריית המכשירים הלבישים והאביזרים, הכוללת מכשירים פופולריים כמו Apple Watch ו- AirPods.

השניה היא קטגוריית השירותים - זו קטגוריה משגשגת ומהווה מקור הכנסות חוזרות שרק וגדל. היא כוללת הכל, החל מעמלות מחנות האפליקציות ו- AppleCare ועד אחסון iCloud, פרסום ומנויים כמו Apple Music Apple TV+ ו-.Apple Fitness+ הפלח הזה נתפס כגורם הקריטי ביותר לצמיחה העתידית של אפל, בין היתר משום שהוא מביא שולי רווח גבוהים בהרבה מהחומרה. לדוגמא, על פי הנתונים, בשנה האחרונה קטגוריית השירותים היוותה רבע מההכנסות הכוללות וכמעט 40% מהרווח הגולמי.

כדי לספק מוצרים ללקוחות, אפל משתמשת במודל הפצה כפול. בשנה האחרונה, 38% מהמכירות שלה הגיעו דרך ערוצים ישירים, כמו חנויות הקמעונאות שלה וחנות מקוונת. 62% האחרים הגיעו מערוצים עקיפים, כולל ספקי טלפון, סיטונאים וקמעונאים אחרים. זו גישה היברידית דיי חכמה שמאפשרת לאפל לשלוט בחוויית הלקוח תוך ניצול השותפויות שלה.

מבחינה תפעולית, החברה מחולקת לחמישה פלחים גיאוגרפיים: אמריקה, אירופה, סין, יפן ושאר אסיה פסיפיק. אמנם אמריקה היא האזור הגדול ביותר אבל המכירות הבינלאומיות הן קריטיות להצלחה של החברה. סין במיוחד הייתה מקור עיקרי לצמיחה... אבל יש אי אפשר להתעלם מכך שלאחרונה גם מקור לדאגה (תחרות ועוד).

ביצועים אחרונים:

המנייה של אפל עברה רכבת הרים בשנה האחרונה. היא הניבה תשואה כוללת של כ-7%, שזה נמוך באופן בולט בהשוואה לעלייה של 27% במדד נאסד"ק באותה תקופה. אבל מה היו הגורמים לכך?

ראשית, האטה בצמיחה וחששות מהכיוון של סין: לאחר עלייה מתמדת במשך שנים, ההכנסות של אפל נבלמו. ההכנסות ירדו בשנת הכספים 2023, ואז בתחילת שנת 2024 הייתה ירידה גדולה במכירות בשוק החשוב של סין. זה הצית חששות שהגיעו לרוויה בשוק הסמארטפונים, לא מעט על רקע העליה של מתחרות מקומיות כמו Huawei, Oppo, vivo ו- .Xiaomi

שנית, פיגור בבינה מלאכותית - מתחרות כמו מיקרוסופט וגוגל השיקו סדרה של מוצרי בינה מלאכותית גנרטיבית. בינתיים, משקיעים ראו את השתיקה של אפל כסימן לכך שהחברה כנראה מפגרת בתחום.

שלישית, עניינים רגולטוריים - תביעה גדולה בנושא הגבלים עסקיים מצד משרד המשפטים האמריקאי וכללים מגבילים חדשים באיחוד האירופי יצרו אי ודאות לגבי העתיד של חנות האפליקציות הרווחית ביותר של אפל.

גורמים שהניעו את ההתאוששות האחרונה (מאמצע 2025 והלאה):

פלח שירותים חזק - גם כשהיו תנודות במכירות החומרה, חטיבת השירותים של אפל המשיכה לצמוח בצורה טובה. ברבעון השלישי של שנת הכספים 2025, ההכנסות מפלח השירותים הגיעו לשיא של כל הזמנים ועמדו על 27.4 מיליארד דולר, ועל פי הנתונים, מדובר בעלייה של כ- 13% לעומת השנה הקודמת, מה שהוכיח את העמידות של מודל המערכת האקולוגית של אפל.

שינוי הנרטיב של "אפל אינטליגנציה" (Apple Intelligence): נקודת מפנה משמעותית הייתה חשיפת אסטרטגיית הבינה המלאכותית של אפל בכנס המפתחים ביוני 2025. המשקיעים שהיו כאמור מאד מודאגים הפכו להיות קצת יותר אופטימיים והעריכו שתכונות בינה מלאכותית במכשירים יוכלו להפעיל מחזור גדול של שדרוג אייפון.

מחויבות לתשואות הון: במאי 2025, דירקטוריון אפל אישר 100 מיליארד דולר נוספים לרכישה חוזרת של מניות. ההתחייבות העצומה הזו הדגישה את האמון שיש להנהלה בחברה ועוררה ביקוש חזק למניה.

ירידה בסיכונים הקשורים למכסים: המכסים של טראמפ היוו סיכון לאפל, משום שהחברה מסתמכת במידה רבה על סין גם לייצור וגם למכירות. עם זאת, המהלך האחרון של אפל להגדיל את ההשקעות האמריקאיות (ל-600 מיליארד דולר) נחשב לצעד חכם להפחתת הסיכון הזה.

הערכת שווי

האיכות הטובה של אפל ותחזיות הצמיחה שלה מגיעות במחיר פרימיום. נכון לסוף אוגוסט 2025, המניה נסחרה ביחס P/E עתידי של פי 29 בהשוואה ל-22 של מדד S&P 500. מעבר לכך, הערכת השווי הנוכחית של אפל גבוהה בהרבה מהממוצע ההיסטורי של 10 שנים.

ייתכן שניתן להצדיק את הערכת השווי הגבוהה הזו באמצעות המצב הפיננסי החיובי של אפל, הרווחיות הטובה, וציפיית השוק שמחזור שדרוג הבינה המלאכותית יאיץ מחדש את הצמיחה ועוד. אך יחד עם זאת, הערכת השווי הגבוהה של אפל משאירה מעט מקום לטעויות. כל מעידה כמו השקה חלשה של אייפון 17 או צמיחה איטית יותר של שירותים עלולה לגרום לירידה במניה.

מה הסנטימנט?

אנליסטים אוהבים את המניה. יותר ממחצית האנליסטים שמסקרים את המניה מדרגים אותה כ"קנייה". מחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים נע סביב 242$.





יעדי מחיר של מניית אפל. מאת TradingView



גם משקיעים גדולים מחזיקים אותה, יותר מ-7,000 מוסדות מחזיקים באפל, כאשר ענקיות המדדים Vanguard, BlackRockוState Street עומדות בראש הרשימה. יחד, משקיעים מוסדיים שולטים בכ-68% מהמניות הצפות (המניות הזמינות למסחר).

יש גם סיכונים

התמונה הכללית של אפל חיובית אך גם עומדות בפניה מספר סיכונים משמעותיים שעלולים להשפיע על העתיד שלה.

ראשית, כאב הראש הגדול ביותר הוא הרגולטורים. החברה מתמודדת עם גל של אתגרים משפטיים המכוונים ישירות לעסקי השירותים הרווחיים שלה ולמערכת האקולוגית הסגורה.

שנית, בארה"ב, יש תביעה משמעותית טוענת שאפל מנהלת מונופול לא חוקי על סמארטפונים ומדכאת מתחרים ונועלת משתמשים. לאחרונה השופא דחה את הבקשה של אפל לדחות את התיק, מה שאומר שהיא בדרך למשפט.

באירופה, יש את חוק השווקים הדיגיטליים (DMA) שמאלץ את אפל לפתוח את המערכת האקולוגית שלה, ומחייב אותה לאפשר חנויות אפליקציות של צד שלישי ומערכות תשלום חלופיות. אם תתקבל תוצאה שלילית במקרים האלה זה עלול לפגוע קשות במודל העסקי של אפל. הכפיה של פתיחת חנות האפליקציות עלולה לפגוע בעמלות שהיא גובה.. מדובר בריווחיות של 15% עד 30%.

ואם כל זה לא מספיק, יש סיכון גיאופוליטי וסיכון בשרשרת האספקה: הקשרים העמוקים של אפל עם סין יוצרים סיכון כפול. יותר מ-80% ממכשירי האייפון מורכבים בסין, והיא גם מהווה כ-17% מההכנסות. המצב הזה חושף את אפל לשיבושים בשרשרת האספקה כתוצאה ממתחים בסחר בין ארה"ב לסין וסכנה של איבוד נתח שוק ליריבות הסיניות המקומיות כמו Huawei. אגב, כדי למתן את הסיכון הראשון, אפל מגדילה את הייצור במדינות כמו הודו ומשקיעה יותר בייצור בארה"ב.

למרות הסיכונים הנ"ל, מבחינה פיננסית אפל חזקה. לחברה יש מצב מזומנים נטו עצום - המזומנים שלה עולים על החוב שלה בכמעט 40 מיליארד דולר, ותזרים המזומנים העצום שלה יכול לכסות בקלות את כל ההתחייבויות שלה.

לסיכום, ההימור הגדול של אפל כרגע הוא ששילוב בינה מלאכותית במוצרים שלה יוביל לצמיחה חדשה. מודל העסקים שלה והכיסים העמוקים מאפשרים לה לספוג כמה מכות בדרך ועדיין להחזיק מעמד היטב.

העניין הוא, שמניית אפל כבר יקרה - והרבה מהאופטימיות הזו כנראה כבר כנראה מגולמת. משקיעים כבר לא רואים באפל רק יצרנית גאדג'טים, אלא כשומרת על מערכת אקולוגית עקשנית שמייצרת הכנסות יציבות עם שולי רווח גבוהים מחטיבת השירותים שלה. מחזור האייפון הקרוב עשוי לקבל דחיפה מ"אפל אינטליגנציה", עם תכונות חדשות של בינה מלאכותית שדוחפות אנשים לשדרג. אבל קשה לדעת כמה ביקוש נוסף זה באמת מוסיף מעבר למה שכבר צפוי.

מצד שני, הרגולטורים כאמור נמצאים בסביבה. תיקי הגבלים עסקיים עלולים לאלץ את אפל לשנות את אופן ניהול העסקים שלה. אמנם כמות המזומנים של החברה והלקוחות הנאמנים שלה נותנים לה הגנה טובה, אבל זה עדיין יכול לפגוע ברווח.

בסך הכל, אפל היא עדיין אחד המותגים החזקים בעולם, עם רווחיות מעולה וצוות ניהול שמספק את הסחורה שוב ושוב. ובכל זאת, המניה כנראה כבר מתמחרת הן את הבאזז של הבינה המלאכותית והן את תחום השירותים לטווח ארוך שלה, לכן התמונה נראית לא יותר ממאוזנת.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.