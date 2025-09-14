יוזמות ואיציק תשובה בשותפות ענק לפינוי-בינוי בנתניה

קבוצת איציק תשובה תקצה לקבוצת יוזמות פיתוח נדל"ן 51% מההון המונפק של ארבע חברות פרויקט של מתחמי פינוי בינוי בעיר נתניה. בסך הכל מתעתדות השותפות להקים כ-575 יחידות דיור ואלפי מ"ר שטחי מסחר ומשרדים, בהיקף מכירות כולל של כ-1.2 מיליארד ש"ח. החברות מעריכות כי הפרויקטים יניבו רווח כולל של כ-200 מיליון ש"ח לפחות, שיחולקו באופן שווה בין שתי הקבוצות.

ברחוב אוסישקין בנתניה מתעתדות הקבוצות להקים מגדל מגורים בן 29 קומות מעל קומת קרקע עם חזית מסחרית, 4 קומות משרדים מעל, ו-4 מרתפי חניה. ברחוב לייב יפה, מתעתדות השותפות לקדם קבלת היתר בניה להקמת בניין בן 17 קומות ו-3 מרתפי חניה. בפרויקט הכרמל מקדמות החברות הקמת שני בנייני מגורים בני 17 קומות כל אחד, ובפרויקט מאירוביץ יקדמו החברות היתר בניה להקמת 2 בנייני מגורים בני 34 קומות כל אחד מעל קומת מסחר ו-4 מרתפי חניה.

יצוין כי בשלושה מתוך ארבעת הפרויקטים הושג כבר הרוב הדרוש של הסכמות הדיירים, כאשר בפרויקט אוסישקין התב"ע אושרה ואף התקבל היתר חפירה ודיפון וכמו כן נמכרו כבר כ-50% משטחי המשרדים ו-26 יחידות דיור.

במסגרת ההסכם בין הקבוצות תהיה יוזמות פיתוח נדל"ן אחראית למימון הפרויקטים ממקורותיה העצמאיים או לחלופין מגיוס חוב עתידי וכן תעביר לחברות הפרויקט סך של כ-4.2 מיליון ש"ח - כהלוואת בעלים, כנגד הכספים שקבוצת תשובה העניקה לחברות הפרויקט כהלוואת בעלים עם הכניסה של הפרויקטים לליווי הבנקאי. קבוצת תשובה תמשיך להיות האחראית על קידום התכנון וקבלת ההיתרים, ועל ניהול הקשר עם בעלי הדירות.

קבוצת איציק תשובה מתמחה בייזום, ניהול ושיווק פרויקטים במגוון תחומי הנדל"ן, ובעלת מוניטין כקבוצה המקפידה למסור ללקוחותיה את הפרויקטים שהיא מקדמת באיכות, במועד ובמחיר שהובטחו להם. קבוצת איציק תשובה שיווקה עד כה כ-5,600 יחידות דיור וכן כ-170,000 מ"ר משרדים ומסחר.

קבוצת יוזמות פיתוח נדל"ן בע"מ ,בראשות המנכ"ל יחיאל בן חמו, היא בעלת נכסי נדל"ן ומתמחה בייזום, תכנון, ביצוע ושיווק של פרויקטים של יזמות קבלנית קלאסית, מתחמי התחדשות עירונית לסוגיהם ועסקאות קומבינציה, במתכונת המאפשרת לקבוצה שליטה בכל שלבי הפרויקט וניהול סיכונים מוקפד. הקבוצה, שהתאגדה על בסיסן של חברות ייזום וביצוע וותיקות ששיווקו מאות יח"ד, מעורבת כיום בכ-40 פרויקטים בשלבי ייזום, פיתוח וביצוע שונים בערים תל אביב, ראשון לציון, בת-ים, חדרה וערים נוספות, בהיקף של כ-1,240 יחידות דיור חדשות. יוזמות פיתוח נדל"ן מציגה יחס הון עצמי מתואם למאזן (כולל הלוואות בעלים) של 40.11% במונחי דוחות נאמני האג"ח.

איציק תשובה מסר עם חתימת העסקה, כי השותפות עם יוזמות פיתוח נדל"ן תגביר את האיתנות הפיננסית של כל אחת מארבע חברות הפרויקט ותבטיח הקמתם של המתחמים בסטנדרט הביצוע הגבוה שמאפיין כידוע את קבוצת תשובה.

מור חן, יו"ר דירקטוריון קבוצת יוזמות פיתוח נדל"ן, ברך על שיתוף הפעולה עם קבוצת איציק תשובה שהיא אחת מקבוצות הנדל"ן המובילות בישראל בכלל ובאזור השרון בפרט, תוך מינוף מומחיות יוזמות פיתוח נדל"ן בתחומי ההתחדשות העירונית.

עו"ד אבי אדרי ועו"ד קובי מיכאל ממשרד עו"ד מיכאל אדרי שטקל ושות' ייצגו בעסקה את קבוצת יוזמות, ועו"ד חגי אדורם ייצג את קבוצת איציק תשובה.

להלן סטטוס הפרויקטים הכלולים בעסקה:

פרויקט אוסישקין

מיקום: רחוב אוסישקין 5 ו-7.

היקף: 94 יח"ד, שטחי מסחר, משרדים וחניונים תת-קרקעיים במגדל בן 29 קומות.

סטטוס: הושגו חתימות של מעל ל-90% מהדיירים.

שלב: תב"ע מאושרת, היתר חפירה ודיפון התקבל.

סטטוס מכירות: 26 דירות ו-50% משטחי המשרדים נמכרו.

לוחות זמנים צפוי: תחילת בנייה - 2026 | סיום - 2030.

פרויקט לייב יפה

מיקום: רחוב לייב יפה 1.

היקף: 61 יח"ד במגדל בן 17 קומות.

סטטוס: הושגו חתימות של מעל ל-90% מהדיירים.

בהליכים לאישור תב"ע.

לוחות זמנים צפוי: תחילת בנייה - 2027 | סיום - 2031.

פרויקט הכרמל

מיקום: רח' הכרמל 6-8 ורח' הגלבוע 7-9.

היקף: 112 יח"ד בשני מגדלים בני 17 קומות.

סטטוס: הושגו חתימות של מעל ל-60% מהדיירים.

בהליכים לאישור תב"ע.

לוחות זמנים צפוי: תחילת בנייה - 2028 | סיום - 2032.

פרויקט מאירוביץ

מיקום: רחוב מאירוביץ 4–8, רמז 21–25 והנוטע 11.

היקף: 258 יח"ד בשני מגדלים בני 34 קומות עם שטחי מסחר וחניונים.

סטטוס: הסכמות עם כ-70% מהדיירים - רוב נדרש הושג.

לוחות זמנים צפוי: תחילת בנייה - 2027 | סיום - 2031.





הדמיית הפרויקט של קבוצת יוזמות פיתוח נדלן וקבוצת איציק תשובה ברחוב אוסישקין בנתניה, קרדיט: אילן פיבקו