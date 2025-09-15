תחילת שבוע עצובה עם ירידות לא נעימות אצלנו - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

ביום של ירידות שערים מצפים לדולר לככב. ואכן כך היה... ברמה היומית החיובית הדולר היה כוכב יחד עם האג"ח הקונצרני שלו. חודשית, מניות תעשייה, כאשר הטכנולוגיה גם מוצאת את מקומה. ושנתית? הבנקים וקצת ביטוח ממשיכים להיות במקומם. השלילה היומית מתבטאת בביטוח בבלעדיות! ולא רק זאת: הבלעדיות הזו ממשיכה גם ברמה החודשית. שנתית: אין שינוי: הדולר!

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 10% מניות

לפניכם הקרנות שגייסו הכי הרבה בחודש הדיווח האחרון (יולי-2025):

הפעם, נעבור שבוע עם הקטגוריות, כאשר פרמטר המיון הוא הגיוס האחרון. פרמטר המבטא את הפופולאריות האמיתית של הקרנות המוצגות. הן אינן הגדולות ביותר וגם לא הטובות בהכרח. אבל, הן ידועות בטיבן מספיק על מנת שהציבור יאמין בהן. בראש הרשימה, אי-בי-אי עד 3 שנים 10/90 המגייסת 163.14 מיליוני שקלים וקרן מור אג"ח פלוס שגייסה 130.77 מיליונים והנמצאת במקום השני. כל הקרנות כאן מגייסות עד 25.91 בקרן האחרונה, קבין 10/90.

מבחינת הביצועים נמצא קרן של מור, בהובלה היומית, עם 0.0%, קרן שנייה של מור בהובלה חודשית עם 0.10% אשר ממשיכה להוביל גם מתחילת השנה עם 7.71%. שנתית, קרן ממגדל מצליחה להניב 12.61% ובשלוש שנים נמצא קרן של מור (שוב..). קרן של פורסט גובה הכי הרבה עם 0.88% דמי ניהול לשנה ונציין גם שישנה קרן אחת (מגדל) שהינה מעוכבת עדכון בגלל האופי המיוחד של נכסיה.

הבורסות

ארה"ב: שוק המניות האמריקאי מחכה בקוצר רוח למימוש ההבטחה של הורדת הריבית. וזה קורה בשבוע הזה, ב-17-09 (יום רביעי) ב-21:00 (שעון ישראל). שימו לב לעניין הבא: כמו תמיד, הפעולה עצמה כבר ידועה ומבושלת מראש כך שהעניין יהיה כולו בנאום של ראש הפד, ג" פאוול, לגבי העתיד. השוק יאמר לנו מיד אם המסלול שבחר הבנק המרכזי הגיוני או שלפנינו פעולה חד פעמית חסרת השפעה ממשית.

חוץ מזה, יש לנו כמה נתוני מקרו ראויים לתשומת לב: יום שני: פעילות כלכלית באזור ניו-יורק, יום שלישי: מכירות קמעונאיות, מצב מלאיים, ומצב הנדל"ן למגורים, יום רביעי: כאמור, החלטת הריבית אבל גם נתוני בנייה, ומלאי הדלק, ביום חמישי: נתוני אבטלה, פעילות באזור פילדלפיה, והשקעות זרות, כאשר אין כלום ביום שישי. זכרו: השוק נמצא במגמה חיובית מוכחת ויפה במיוחד.

תל-אביב: סקטור הביטוח הפך להיות המעציב הלאומי, בכל הקשור לשוק המניות... ביום חמישי והיום (14-09) מניות הביטוח בלטו בשלילה שלהן למרות שכל הסקטורים היו אדומים גם כן. מה הסיבה לכך? לא ברור כל כך. אולי ההערכה שהכישלון לחסל את מנהיגי החמאס בקטאר יגרום למערכה העזתית להימשך יותר מן החזוי? או שקצב הפינוי אינן מהיר? או שהאו"ם מעמיס עלינו החלטות לגבי מדינה פלסטינית?

מה שבטוח הוא שהמצב רוח התדרדר קלות למרות שהיה לנו יתרון של ארביטרג" חיובי מול ארה"ב במניות הישראליות. בכל אופן, סיום יום המסחר המקוצר מצא את הבורסה המתכוננת לחגים עם ירידות: טכנולוגיה: 0.52%-, בנקים: 0.33%-, נדל"ן: 1.68%-, פיננסים (ביטוח ועוד): 1.83%-, מניות קטנות: 0.82%-, ת"א 90: 1.27%-, ות"א 35: 0.85%-. נקווה שנשתפר לקראת החגים...

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-11-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי (11-09) ראינו יום ממוצע כאשר המחזור הכללי היה של 1.442 מיליארדי שקלים בלבד עבור כל מניות מדד המניות העיקרי ת"א 35. גם המוסדיים עמדו במשימה של המחזורים ה"רגילים" עם קניות של 340.4 מיליוני שקלים ומכירות של 353.2 מיליוני שקלים => נטו של 12.8- מיליונים. זה היה ביום של ירידות כך שמחזורים קטנים במקצת היא בשורה חיובית למדי... המניות שנמכרו הכי הרבה היו: דיסקונט א (17.6-) ופועלים (21.5-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו טבע (24.6) והפניקס (26.4).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]