גיוס יוקרתי בעולם ניהול העושר: עו״ד עדנה אמיניזר מצטרפת לדה-סרוויס

קבוצת ניהול העושר דה-סרוויס (The Service), בניהולו של גיל קורן, מודיעה על מינויה של עו"ד עדנה אמיניזר למנהלת פעילות חטיבת לקוחות ה-ULTRA של הקבוצה. במסגרת תפקידה, אמיניזר תהיה אמונה על ניהול פלח לקוחות האולטרה (UHNWI - Ultra High Net Worth Individuals) המתמחה בהענקת מעטפת אינטגרטיבית של שירותי תכנון וניהול הון ביחס לכלל ההיבטים הכלכליים-פיננסיים ובמתכונת של One Stop Shop.

השירות ללקוחות ייחודיים אלו כולל, בין היתר, ניהול העושר ובניית אסטרטגיה השקעה עבור הלקוח והתא המשפחתי, ניהול סוגיות הירושה והעברת עושר בין-דורית, הקמת נאמנויות, תכנוני מס ואופטימיזציה מיסויית, פעילות פילנתרופית ועוד.

אמיניזר, בעלת ניסיון של למעלה משלושה עשורים במערכת הבנקאית, שוק ההון ותחומי האשראי, הקימה וניהלה את מרכזי הבנקאות הפרטית של בנק דיסקונט בתל-אביב ובהרצליה. אמיניזר בעלת תואר ראשון במנהל עסקים ורישיון לעריכת דין. במהלך תפקידיה במערכת הבנקאית צברה היכרות מעמיקה עם מכלול צורכיהם של לקוחות העושר ונחשבת לאחת המומחיות הוותיקות בתחום זה בישראל.

המינוי מגיע על רקע מגמה גוברת של מעבר לקוחות עושר מהבנקאות הפרטית לשירותי פמילי אופיס, אפקט שמייצר תנועה חזקה גם מצד בכירים במערכת הבנקאית שעוברים לתפקידי מפתח בחברות ניהול עושר פרטיות.

דה-סרוויס נחשבת לאחת מקבוצת ניהול העושר הגדולות והמובילות בישראל, כשצוות מנהלי העושר מתפקדים עבור משפחות עושר כסנטר של אקוסיסטם רחב, המרכז את פעילות הצוותים המקצועיים מתחום המיסוי, המשפט, השקעות, נדל"ן ועוד. למעשה, באמצעות גורם מוסמך אחד המנהל את המפה הפיננסית על כל היבטיה, ניתן לייצר תמהיל נכסים המנוהל בצורה מבוקרת ומקצועית, תוך ניהול סיכונים מושכל.

בדה-סרוויס מסבירים שהיכרות מעמיקה עם התא המשפחתי, תכנון קפדני וגיבוש אסטרטגיה מחושבת היטב הם אבני הדרך לצמיחת העושר וביסוס תשתית פיננסית חזקה ומבטיחה לשנים קדימה.

גיל קורן, מנכ"ל The Service, התייחס למינוי ואמר: "אנו מברכים על הצטרפותה של עדנה לקבוצת דה-סרוויס ובטוחים כי ניסיונה רב-השנים, כישוריה וההיכרות המעמיקה שצברה עם מעגל לקוחות העושר תסייע לקבוצה להרחיב את היקפי פעילותה בקרב סגמנט ייחודי זה ולהציע מעטפת שירותים בסטנדרט הגבוה ביותר בישראל.

"זהו שלב נוסף ביישום האסטרטגיה העסקית שהתוותה דה-סרוויס במטרה להאיץ את הצמיחה העסקית ולבסס את מעמדה השירותים הפיננסיים לבעלי הון משמעותי בישראל ובחו"ל, אני בטוח כי השינוי שמחלחל בקרב משפחות עושר ונצפה כבר בשטח, לצד הצטרפותה של עדנה וצעדים עסקיים נוספים שאנחנו מובילים, יתרמו רבות להמשך ביסוס מעמדה של דה-סרוויס כקבוצת ניהול העושר המובילה בישראל".

