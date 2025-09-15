תיק אישי
לפני ביטוח נט – תשואות אוגוסט 2025 - איילון ביטוח

תשואות אוגוסט 2025 - איילון ביטוח

 

 
שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגרשרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגר
 
עומר רגב
15/09/2025

נתוני תשואות איילון אוגוסט 2025

 

ID GUF

מסלול השקעה

תשואה חודשית

תשואה מתחילת שנה

תשואה 12 חודשים אחרונים

תשואה מצטברת 3 שנים אחרונות

תשואה מצטברת 5 שנים אחרונות

יתרת נכסים לסוף התקופה באלפי שח 31/08/2025

*שארפ - ריבית חסרת סיכוןל- 5 שנים

116

איילון כללי

1.12%

11.57%

17.69%

33.84%

51.69%

        1,763,664.5

 1.19

46012

איילון קרן י'

1.18%

11.86%

18.08%

34.68%

55.00%

        2,071,756.1

 1.26

9636

איילון ביטוח עד 50

1.25%

12.88%

19.24%

36.59%

55.23%

           306,130.2

 1.15

9670

איילון ביטוח 50-60

1.13%

11.32%

17.05%

33.21%

45.99%

           103,765.3

 1.09

9671

איילון ביטוח 60+

1.03%

8.48%

13.00%

23.83%

32.13%

             68,370.3

 0.89

115

איילון מניות

1.27%

17.96%

27.35%

54.35%

86.38%

           174,525.5

 1.15

12900

איילון מניות סחיר

0.70%

6.58%

11.49%

56.53%

              -  

           235,974.9

 0.68

114

איילון אשראי ואגח

0.80%

4.30%

7.22%

11.85%

11.88%

           147,163.8

 0

2251

איילון כהלכה

0.83%

9.61%

15.27%

24.50%

29.11%

           161,860.8

 0.57

1801

איילון ביטוח פנסיונרים

1.07%

7.91%

11.72%

18.30%

24.33%

           305,087.0

 0.58

164

איילון כספי (שקלי)

0.50%

3.23%

5.38%

9.91%

4.89%

             47,506.8

 -0.46

9456

איילון אשראי ואגח עם מניות עד 25%

0.94%

7.63%

12.36%

20.45%

22.40%

             57,717.0

 0.53

                 

התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול (תשואה נומינאלית ברוטו), ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

  

*

מדד שארפ הינו ע"פ הנתון האחרון המפורסם במערכת הביטוח נט

            
