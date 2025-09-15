לפני ביטוח נט – תשואות אוגוסט 2025 - איילון ביטוח

נתוני תשואות איילון אוגוסט 2025
ID GUF
תשואה חודשית
תשואה מתחילת שנה
תשואה 12 חודשים אחרונים
תשואה מצטברת 3 שנים אחרונות
תשואה מצטברת 5 שנים אחרונות
יתרת נכסים לסוף התקופה באלפי שח 31/08/2025
*שארפ - ריבית חסרת סיכוןל- 5 שנים
116
איילון כללי
1.12%
11.57%
17.69%
33.84%
51.69%
1,763,664.5
1.19
46012
איילון קרן י'
1.18%
11.86%
18.08%
34.68%
55.00%
2,071,756.1
1.26
9636
איילון ביטוח עד 50
1.25%
12.88%
19.24%
36.59%
55.23%
306,130.2
1.15
9670
איילון ביטוח 50-60
1.13%
11.32%
17.05%
33.21%
45.99%
103,765.3
1.09
9671
איילון ביטוח 60+
1.03%
8.48%
13.00%
23.83%
32.13%
68,370.3
0.89
115
איילון מניות
1.27%
17.96%
27.35%
54.35%
86.38%
174,525.5
1.15
12900
איילון מניות סחיר
0.70%
6.58%
11.49%
56.53%
-
235,974.9
0.68
114
איילון אשראי ואגח
0.80%
4.30%
7.22%
11.85%
11.88%
147,163.8
0
2251
איילון כהלכה
0.83%
9.61%
15.27%
24.50%
29.11%
161,860.8
0.57
1801
איילון ביטוח פנסיונרים
1.07%
7.91%
11.72%
18.30%
24.33%
305,087.0
0.58
164
איילון כספי (שקלי)
0.50%
3.23%
5.38%
9.91%
4.89%
47,506.8
-0.46
9456
איילון אשראי ואגח עם מניות עד 25%
0.94%
7.63%
12.36%
20.45%
22.40%
57,717.0
0.53
התשואות הינן לפני ניכוי דמי ניהול (תשואה נומינאלית ברוטו), ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
*
מדד שארפ הינו ע"פ הנתון האחרון המפורסם במערכת הביטוח נט