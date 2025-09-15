הנדל״ן בסכנה? נשיא לשכת סוכני הביטוח: "היעדר תחרות בענף הביטוח מייקר את הבנייה לכולנו"

נשיא לשכת סוכני הביטוח, שלמה אייזיק, פתח הבוקר בת״א את כנס הביטוח, הבטיחות, וניהול הסיכונים שמקיימת סוכנות איציק סימון.
במסגרת דבריו בכנס אמר אייזיק כי היעדר התחרות בענף הביטוח בישראל פוגעת גם בענף הבניה ״בענף הביטוח בישראל פועלות מעט מדי חברות ביטוח, ובכל השוואה בינלאומית ישראל נמצאת במקום הכי נמוך בעולם במספר חברות הביטוח למיליון איש. ההשפעה של היעדר התחרות בענף פוגעת בסופו של דבר גם בעוסקים בענף הנדל״ן וזה כולל את הקבלנים, היזמים, חברות הביצוע והבניה.
״ענף הנדל״ן בישראל סובל מהמון סירובים לביטוחים ופרמיות גבוהות וחריגות מחברות הביטוח. זה משהו שמתגלגל בסופו של דבר ללקוחות ולצרכנים. הסירובים נובעים מכך שמבטחי המשנה הבינלאומיים לא באמת מבינים ולא מכירים את ענף הנדל״ן שהתפתח בישראל. חברות הביטוח צריכות לעשות יותר כדי להסביר למבטחי המשנה הבינלאומיים איך הענף הזה עובד ופועל בישראל ועד כמה הוא יציב ולא מושפע מנושאים חיצוניים״.
אייזיק ציין בדבריו כי הלשכה בהובלתו פועלת על מנת לקדם מהלך של יצירת תנאים אטרקטיביים יותר לכניסה של חברות ביטוח בינלאומיות לישראל ״בשנה האחרונה, יחד עם משרד הכלכלה וח״כ דן אילוז, אנחנו מקדמים מהלך שבמסגרתו נייצר תנאים שיאפשרו לחברות ביטוח בינלאומיות להיכנס ולפעול בשוק הישראלי ולהציע לציבור ולמגזר העסקי מוצרי ביטוח שונים. יצירת התחרות וההרחבה שלה לכלל מוצרי הביטוח היא זו שתאפשר בסופו של דבר את ההקלה ביוקר המחיה שמונח על כתפי הציבור״.