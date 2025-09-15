סיכום ביניים מיום המסחר בת"א: "הצבע הירוק חזר למסכי הבורסה"

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב: "יום מסחר ירוק היום בבורסת תל אביב: לאחר מספר ימים של ירידות, הצבע הירוק חוזר למסכי הבורסה. מדד ת"א 125 רושם עלייה של 0.9%, עם מחזור מסחר בהיקף בינוני של כ-1 מיליארד שקל (נכון לשעה 14:00). המגמה החיובית בשווקים הבינלאומיים, הנתמכת בציפיות להפחתת ריבית בארה"ב, תורמת לאווירה האופטימית בבורסה המקומית. בשוק האג"ח, תשומת הלב מופנית כעת למדד המחירים לצרכן, שצפוי להתפרסם הערב בישראל, אשר עשוי להשפיע על החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל. בשוק האג"ח הממשלתי נרשמות ירידות קלות, על רקע תוצאות הנפקה פושרות והציפייה לנתוני המדד שיתפרסמו הערב, וכן להחלטת הריבית של הפדרל ריזרב ביום רביעי הקרוב.
בין המניות הבולטות בעלייה במדד ת"א 125 ניתן לציין את מניית ריטיילורס עם עלייה של כ-4.5%, אלקטרה צריכה עם עלייה של כ-3.5%, וכן עליות בשיעור דומה של מניות פורמולה מערכות ואיי.די.איי ביטוח".