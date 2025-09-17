גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley: "הרמזים של הפדרל ריזרב לגבי מדיניות הריבית קדימה יקבעו את הטון בשווקים"

גיא נתן, מנהל קרן הגידור Valley: "הבורסה בתל אביב נפתחת הבוקר בזהירות, על רקע ירידות קלות אמש בוול סטריט והמתנה דרוכה להודעת הריבית של הפד הערב. הציפיות בשווקים הן להפחתת ריבית של 0.25% שתביא את טווח הריבית ל-4%-4.25%, כאשר עיני המשקיעים נשואות לא רק למספר אלא גם לטון שילווה את ההחלטה. אנחנו צפויים למסחר תנודתי מעט עם כל אמירה או הצהרה של הפדרל ריזרב לגבי המהלכים הבאים״.
״המשקיעים מחפשים רמזים ברורים למדיניות ההמשך - האם מדובר בצעד בודד או בתחילתו של מסלול הפחתות נוסף בחודשים הקרובים. עמדה שמרנית מדי של הפדרל ריזרב עלולה לאכזב את המשקיעים״, מוסיף מנהל קרן הגידור Valley.
״סקטורים רגישים לריבית כמו טכנולוגיה, נדל״ן וצריכה צפויים להרוויח אם הפד יבחר בקו יוני, כלומר ירמוז על הפחתות ריבית נוספות, בעוד שתשואות האג״ח הארוכות יותר עשויות להמשיך לשקף חשש מלחצי אינפלציה״, מציין נתן.
״הפוקוס בשווקים אינו רק על גובה ההפחתה, אלא על אמינות המדיניות של הפד, הצהרותיו לגבי אינפלציה וצמיחה, והאיזון שהוא ישדר בין תמיכה בכלכלה לבין שמירה על יציבות מחירים״.