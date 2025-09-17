שירות התעסוקה: ירידה חדה במספר דורשי העבודה באוגוסט בזכות הכרה רטרואקטיבית בחל"ת

הירידה המשמעותית כל כך מקורה בהכרה רטרואקטיבית של זכאות לחל"ת על מבצע "עם כלביא" שהתאפשרה גם בחודש יולי. המדובר הוא בעובדים שיצאו לחל"ת ביוני, נוכח המבצע, שבו לעבודה ועל מנת לממש את זכאותם למפרע נדרשו להירשם בשירות התעסוקה. לפיכך, בחודש אוגוסט, משכבר מימשו את זכאותם ירד מספר דורשי העבודה בצורה משמעותית כל כך עד כי האפקט של פיטורי הקיץ (שנרשם גם החודש) התעמעם.

גם החודש מספר תובעי הבטחת ההכנסה נמוך מאוד, עמד על 38 אלף בלבד.

עם שוך עם כלביא נרשמה ירידה ברוב מוחלט של ערי ישראל (ירידה ממוצעת של 15.9%-), המשמעותיות ביותר בערים חרדיות (כבני ברק, 35.8%-) ובערי תיירות (אילת עם 34.5%- וטבריה עם 26.5%-).

ככלל, בחברה החרדית נרשמו הירידות המשמעותיות ביותר כתוצאה מההכרה למפרע בזכאות לחל"ת – ירידה של 23.1%- במספר דורשי העבודה, לעומת 15.4%- בקרב היהודים שאינם חרדים וכ-9%- בלבד בקרב ערבים.

זאת,כאמור, למרות שתופעת פיטורי הקיץ (שנרשמה גם החודש) אופיינית יותר לחברה החרדית.

עיקרי הנתונים:

התפלגות דורשי העבודה לפי סוג תביעה: הן מספר תובעי האבטלה והן מספר תובעי הבטחת ההכנסה רשמו ירידות ביחס לחודש שקדם, כאשר במספר תובעי האבטלה נרשמה ירידה משמעותית בהרבה – 16.4% לעומת 5.5% (נוכח העובדה שמרבית הירידה במספר דורשי העבודה בהשוואה לחודש שחלף מקורה ביוצאי החל"ת ב"עם כלביא" שנרשמו רטרואקטיבית כתובעי אבטלה בחודש יולי, מה שהוביל לירידה משמעותית במספר תובעי האבטלה בחודש אוגוסט). מספר תובעי הבטחת ההכנסה שומר על עקביות יחסית ביחס לחודשי השנה החולפת ועמד החודש על כ-38 אלף בלבד, מהנמוכים ביותר בעשורים האחרונים.

התפלגות דורשי העבודה לפי גיל: מגמת הירידה במספר דורשי העבודה נרשמה בשלוש קבוצות הגיל העיקריות אך בעצימות שונה, כתוצאה השתנתה במקצת התפלגותה הגילית של מצבת דורשי העבודה. בעוד שיעור הצעירים (עד 34) ירדה ועמד החודש על 29.4% הרי ששיעור קבוצת הביניים (35-54) ושיעור קבוצת המבוגרים (מעל 55) עלה ב-0.1 וב-0.8 נקודות האחוז ועמד החודש על 41.8% ועל 28.7%, בהתאמה. שינויים אלו, יש להניח, מקורם בהשפעה הדיפרנציאלית של הנסיבות המלחמתיות שנרשמו בחודש יוני ("עם כלביא") שהשפיעו יותר על תעסוקת צעירים, אשר שיעורם בקרב ענפים ומשלחי יד שהושפעו מצמצום הפעילות המשקית גבוה יותר. לפיכך, עם שוך המצב המלחמתי מספרם ושיעורם ירד באופן משמעותי יותר, שבאה לידי ביטוי גם בחודש יולי עם ההכרה למפרע בזכאות יוצאי החל"ת, כתוצאה בהשוואה לאוגוסט 2024 שיעור הצעירים השנה גבוה משיעורם בשנה שעברה (29.4% ב-2025 לעומת 28.4% ב-2024).

התפלגות דורשי העבודה לפי מגדר: הירידה בקרב כלל דורשי העבודה ניכרה הן בקרב גברים והן בקרב נשים, אולם בקרב נשים היא הייתה משמעותית בהרבה (16.5% לעומת כ-12.5%). כתוצאה, ירדה שיעור הנשים מכלל דורשי העבודה בהשוואה לחודש יולי ב-1.2 נקודות האחוז, לאחר עלייה עקבית בשיעורן בחודשים האחרונים. זאת, נוכח העובדה שנשים נפגעו יותר מ"עם כלביא" והוצאו לחל"ת בהיקפים גדולים יותר. על כן, ההכרה הרטרואקטיבית בזכאות לחל"ת במהלך יולי שהתבטאה, כאמור, בירידה משמעותית במספר דורשי העבודה הובילה גם לירידה בשיעור הנשים, שהיו רוב בקרב יוצאי החל"ת במהלך המבצע בחודש יוני.

התפלגות דורשי העבודה לפי אשכולות חברתיים-כלכליים: להשפעתם המשולבת של ההכרה הרטרואקטיבית בזכאות לחל"ת ליוצאי "עם כלביא" ושל פיטורי הקיץ נוכחנו גם בהתפלגות דורשי העבודה לפי אשכולות חברתיים-כלכליים. האשכולות הנמוכים (1-3) ממצבי משבר ומפיטורי הקיץ, לפיכך שיעורם בקרב זכאי החל"ת היה גבוה יותר וממילא גם שיעורם בקרב היורדים ממצבת דורשי העבודה. לפיכך, שיעורם ירד החודש ב-0.4 נקודות האחוז בהשוואה לשיעורם בחודש שקדם וב-2.1 נקודות האחוז משיעורם בחודש יוני. לעומת זאת, שיעור האשכולות הגבוהים (8-10) עלה החודש ב-0.4 נקודות האחוז, והוא גבוה ב-1.3 נקודות האחוז משיעורם באוגוסט אשתקד ובלא פחות מ-3.3 נקודות האחוז משיעורם באוגוסט 2023. עלייה זו בשיעור האשכולות הגבוהים משקפת את המגמה העקבית של התגוונות תמהילה הסוציולוגית של מצבת דורשי העבודה שמאפיינת את השנה האחרונה, במסגרתה שיעור הקבוצות החזקות בקרב דורשי העבודה עולה. מגמה זו קצת היטשטשה במהלך "עם כלביא" ובחודש שלאחריו, נוכח הזכאות הרטרואקטיבית, וכן נוכח תופעת פיטורי הקיץ, שתי תופעות שהשפיעו יותר על הקבוצות החלשות. כעת, עם שוך הזכאות לחל"ת ועם הסיומת של פיטורי הקיץ, ששיאה נרשם בדרך כלל ביולי ודועך באוגוסט, שבה המגמה לבוא לידי ביטוי וכתוצאה, עלה שיעור האשכולות הגבוהים וירד שיעור האשכולות הנמוכים.

התפלגות דורשי העבודה לפי קבוצות אוכלוסייה: ההשפעה של ההכרה הרטרואקטיבית במהלך יולי על הזכאות לחל"ת של יוצאי "עם כלביא" הייתה משמעותית יותר על הקבוצות היהודיות מאשר על הקבוצה הערבית – בקרב היהודים שאינם חרדים נרשמה ירידה של 15.4% בהשוואה ליולי ואילו בקרב החרדים ירידה של 23.1%. אשר לחרדים, הירידה הייתה כל כך משמעותית חרף תופעת פיטורי הקיץ, שבדרך כלל וגם השנה פוגעת הרבה יותר בחברה החרדית מאשר בחברה הכללית. כך או כך, שיעור החרדים ירד החודש ב-1.1 נקודות האחוז ועמד על 9.8%; שיעור היהודים שאינם חרדים ירד ב-0.6 נקודות האחוז ועמד על 64% ואילו שיעור הערבים עלה החודש ב-1.7 נקודות האחוז ועמד על 26.1%.

התפלגות דורשי העבודה לפי משלחי יד בחודשיים האחרונים: גם כאן ניכרה ההשפעה המשולבת של פיטורי הקיץ מחד ושל "עם כלביא" מאידך על מצבת דורשי העבודה. בהשוואה ליוני, נרשמה ירידה ב-58 מתוך 60 משלחי יד שנבדקו, שהממוצע שלה עמד על 35.8%- כאשר הבולטים ביותר היו משלחי יד שחשופים יותר לצמצום הפעילות המשקית בהם במהלך מצבי משבר (לדוג': ירידה של 70.7%- בקרב מלצרים ומוזגי משקאות; של 63.3%- בקרב מעצבי שיער ועובדים במכוני יופי ומשלחי יד דומים; 59.9%- בקרב מנהלי בתי מלון ומסעדות; של 59.7%- בקרב מנהלים בתחום המסחר הקמעונאי והסיטונאי; של 59.2%- בקרב מוכרים בחנויות; של 55.8%- בקרב בעלי משלח יד נלווה בתחומי האומנות, התרבות והקולינריה; ושל 44.3%- בקרב עובדי מכירות אחרים). מנגד, נרשמה עלייה בקרב מורים בחינוך העל יסודי (7.1%) כביטוי לתופעת פיטורי הקיץ.

שיעור דורשי העבודה לפי ערים בעלות למעלה מ- 40 אלף תושבים: לאחר חודש של חריגה, חזרו אום אל פחם (6.4%) ורהט (6.3%) להוביל את הרשימה, בדומה לרוב חודשי השנים האחרונות. ככלל, גם החודש הערים עם שיעור דורשי העבודה הגבוהים ביותר הן פריפריאליות, חרדיות או ערביות, כשמנגד השיעורים הנמוכים ביותר נרשמו גם החודש בערים החזקות יותר כרעננה, כפר סבא ורמת השרון. בהשוואה לחודש שקדם, נרשמה ירידה במספר דורשי העבודה בכל הערים (בממוצע לא משוקלל הייתה זו ירידה של 15.9%-), אך במרביתן הייתה זו ירידה נמוכה מהממוצע. הירידות המשמעותיות יותר נרשמו בערים חרדיות (כבני ברק, לדוג', עם ירידה של 35.8%-) ובערי תיירות כאילת (34.5%-) וטבריה (26.5%-). מנגד, הירידות הכי נמוכות נרשמו בערים הערביות (כאום אל פחם, 8.4%-) או בעלות שיעור גבוה של ערבים (כעכו, 7.1%-).

עו"ד עינבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה: "ההכרה למפרע בזכאות לחל"ת על 'עם כלביא' הובילה לירידה משמעותית במספר דורשות העבודה ובמספר דורשי העבודה הצעירים. עובדה זו חושפת שוב את ההשפעה היתרה של מצבי משבר על קבוצות אלו, ראינו זאת בסגרי הקורונה ובחודשי הלחימה העצימה. עלינו להבטיח את חוסנן של קבוצות אלו, בכלל ובמצבי משבר בפרט, וזאת שירות התעסוקה עושה במגוון תכניות שיאפשרו לא רק חזרה לעבודה אלא חוסן תעסוקתי ובכללם תכנית 'איתן', הייעודית לדורשי עבודה הנפלטים שוב ושוב משוק העבודה ומתקשים לגלות יציבות במצבי משבר'".

הבוקר (רביעי) מפרסם שירות התעסוקה את דופק שוק העבודה המסכם את התנועות שנרשמו בשוק העבודה הישראלי במהלך חודש אוגוסט, ומנותניו עולה כי במהלך החודש ירד מספר דורשי העבודה בכ-14.7% (ירידה של 32.1 אלף) ועמד בסך הכל על 186.1 אלף. ירידה משמעותית זו, אומרים בשירות התעסוקה, נודעה למרות שגם החודש נרשמה תופעת פיטורי קיץ, כבכל קיץ בישראל של השנים האחרונות, עם פיטוריהם הזמניים של 4.3 אלף דורשי עבודה (נמוך במקצת ממספרם באוגוסט אשתקד, שעמד על 4.5 אלף). זאת, מסבירים בשירות התעסוקה, כתוצאה מרישום רטרואקטיבי שהתאפשר במהלך חודש יולי של עובדים שהוצאו לחל"ת על ידי מעסיקיהם במהלך מבצע "עם כלביא". למעשה, אף שביולי כבר חזרו לעבודה בכל זאת נרשמו בשירות התעסוקה כדורשי עבודה על מנת לקבל את דמי החל"ת על היעדרותם מהעבודה במהלך "עם כלביא" שנערך בחודש יוני. לפיכך, חרף תופעת פיטורי הקיץ, שבדרך כלל מובילה לעליית מספר דורשי העבודה בחודש אוגוסט, ירד מספרם השנה ובצורה משמעותית כל כך של 14.7%, כאמור.





ככלל, מדגישים בשירות התעסוקה, מספר דורשי העבודה בישראל בשנתיים האחרונות מושפע מעצימות המצב המלחמתי, ככל שזו גוברת כך עולה מספר דורשי העבודה וככל שהיא פוחתת כך יורד מספרם. לפיכך, בחודשיה הראשונים של חרבות ברזל (אוקטובר עד דצמבר 2023) ובמהלך עם כלביא (13 עד 25 ביוני 2025) נוכחנו לעליות, כאשר בין פרקי העצימות המלחמתית הללו נרשמה ירידה עקבית במספר דורשי העבודה והתייצבותו על היקף של כ-160 אלף, פחות או יותר.

זאת, כאמור, פרט לחודשי הקיץ שבהם נרשמת עלייה זמנית נוכח תופעת פיטורי הקיץ, שכפי שנוכחנו החודש ובחודש שקדם השפעתה התעמעמה לאור חזרתם של יוצאי החל"ת ב"עם כלביא" לעבודה – חלקם חזרו לעבודה כבר ביולי, מה שהשפיע על מצבת דורשי העבודה, וחלקם הוכרה זכאותם לדמי חל"ת רק ביולי, אף שכבר חזרו לעבודה, ונרשמו טכנית כדורשי עבודה כדי לקבל את קצבתם. בשני המקרים, לא בלטה השפעת פיטורי הקיץ על מצבתם הכללית של דורשי העבודה, אף שמספרם השנה היה דומה למספרם בשנה שעברה בחודשים יולי-אוגוסט, כפי שניתן לראות בתרשים 2. ברם, מדגישים בשירות התעסוקה, השנה מספרם הכולל גבוה מבכל ארבע השנים האחרונות בחודשים יוני-ספטמבר – 15,735 ב-2022; 16,840 ב-2023; 15,798 ב-2024; ו-19,712 ב-2025. ההערכה בשירות היא שהעובדה שמבצע "עם כלביא" התקיים בחודש יוני, החודש בו מתחילה מידי שנה תופעת פיטורי הקיץ, הובילה לא רק לגידול משמעותי במספר מפוטרי הקיץ של חודש יוני (5,203 השנה לעומת 769, 924 ו-1,014 בשנים 2024, 2023 ו-2022, בהתאמה) אלא גם להתרחבות מצבתם הכללית.

יודגש, כי תופעה זו אופיינית בעיקר למשלחי יד בתחום החינוך, הספורט והכושר ושכיחה יותר בחברה החרדית. כאשר מעבר לירידה ברמות השכר בחודשי הפיטורים, שהלא ככלות הכל דמי האבטלה תמיד נמוכים יותר משכר העבודה, הרי שיש לה השלכות ארוכות טווח על הרציפות התעסוקתית ועל הזכויות הפנסיוניות.





מבט עומק על הנתונים מלמד על השפעת השילוב של מבצע "עם כלביא" עם תופעת פיטורי הקיץ, אשר הוביל לשינוי בולט בתמהיל דורשי העבודה לפי סוג תביעה, גיל ומגזר אוכלוסייה. כפי שניתן לראות בתרשים 3, המתאר את השינויים בתמהיל דורשי העבודה בחודשים מאי-אוגוסט, מספר מגמות אפיינו את שלושת החודשים האחרונים – ככלל, ביוני עלה מספר דורשי העבודה הכללי בכ-195% ואילו מספרם של תובעי האבטלה, כאשר יוזכר שכלל יוצאי החל"ת הם תובעי אבטלה, עלה בחודש זה בכ-218%. אולם, שלוש קבוצות נפגעו יותר – מספרן של דורשות העבודה עלה ב-210%; מספרם של דורשי העבודה החרדים, ובעיקר החרדיות, עלה בלא פחות מ-267%; ובדומה, עלה גם מספר דורשי העבודה הצעירים (18-34) בשיעור דומה. מגמה זו חושפת, שוב, את רגישותן התעסוקתית של קבוצת הנשים וקבוצת הצעירים ברגעי משבר, כפי שנוכחנו הן בסגרי הקורונה והן בחודשיה העצימים של מלחמת "חרבות ברזל", ובדומה גם את רגישותן התעסוקתית של נשים חרדיות בחודשי הקיץ.

כך או כך, וכפי שניתן לראות בתרשים, ביולי נרשמה ירידה חלקית, אך הרמות נותרו גבוהות בהשוואה לחודש מאי, בעיקר בקרב דורשי העבודה מהחברה החרדית, ובעיקר נשים חרדיות, שהיה גבוה ב-219% ממספרם במאי, עדות להשפעת פיטורי הקיץ; וכן בקרב דורשי העבודה הצעירים שמספרם ביולי היה גבוה ב-168% ממספרם במאי, עדות להשפעת היציאה לחל"ת ב"עם כלביא", שכאמור הוכרה למפרע גם ביולי.





א התפלגות דורשי העבודה לפי סוג תביעה: הן מספר תובעי האבטלה והן מספר תובעי הבטחת ההכנסה רשמו ירידות ביחס לחודש שקדם, כאשר במספר תובעי האבטלה נרשמה ירידה משמעותית בהרבה – 16.3% לעומת 5.6% (נוכח העובדה שמרבית הירידה במספר דורשי העבודה בהשוואה לחודש שחלף מקורה ביוצאי החל"ת ב"עם כלביא" שנרשמו רטרואקטיבית כתובעי אבטלה בחודש יולי, מה שהוביל לירידה משמעותית במספר תובעי האבטלה בחודש אוגוסט). מספר תובעי הבטחת ההכנסה שומר על עקביות יחסית ביחס לחודשי השנה החולפת ועמד החודש על כ-38 אלף בלבד, מהנמוכים ביותר בעשורים האחרונים.

הירידה במספר דורשי העבודה שאפיינה את חודש אוגוסט באה לידי ביטוי בצורה משמעותית בהרבה במספר תובעי האבטלה – ירידה של 16.3%, מ-170 אלף ביולי ל-142.2 אלף באוגוסט. זאת, נוכח הירידה המשמעותית שנרשמה נוכח הרישום הרטרואקטיבי של יוצאי החל"ת, שנחשבים לתובעי דמי אבטלה. כך או כך, בקרב תובעי הבטחת ההכנסה נרשמה ירידה 2.2 אלף שהם כ-5.6% ומספרם עמד על כ-38 אלף החודש, עקבי למספרם במרבית חודשי השנה האחרונה בה נרשמו מספרי תובעי הבטחת ההכנסה הנמוכים ביותר בעשורים האחרונים.





כאשר בוחנים את מספר תובעי האבטלה ומספר תובעי הבטחת ההכנסה על ציר הזמן ובהשוואה למספרם באוגוסט 2024 (אוגוסט 2024=100%) עולה כי פרט לחודש יוני בו התרחש מבצע "עם כלביא" הרי שהן מספר תובעי הבטחת ההכנסה והן מספר תובעי האבטלה מצוי במגמת ירידה די עקבית. כאשר בחודש יוני נרשמה עלייה בשני סוגי התביעות, ואילו בדמי האבטלה נרשמה עלייה משמעותית בהרבה כפי שניתן לראות בתרשים 4. עוד נראה בתרשים כי גם ביולי וגם באוגוסט מספר תובעי האבטלה גבוה מכל חודשי השנה החולפת, לרבות אוגוסט אשתקד, וזאת, כאמור, ככל הנראה בעיקר נוכח יוצאי החל"ת ב"עם כלביא" שהוכרה זכאותם ביולי באופן רטרואקטיבי וייתכן שחלקם גם במהלך אוגוסט.





ב. התפלגות דורשי העבודה לפי גיל: מגמת הירידה במספר דורשי העבודה נרשמה בשלוש קבוצות הגיל העיקריות אך בעצימות שונה, כתוצאה השתנתה במקצת התפלגותה הגילית של מצבת דורשי העבודה. בעוד שיעור הצעירים (עד 34) ירדה ועמד החודש על 29.4% הרי ששיעור קבוצת הביניים (35-54) ושיעור קבוצת המבוגרים (מעל 55) עלה ב-0.1 וב-0.8 נקודות האחוז ועמד החודש על 41.8% ועל 28.7%, בהתאמה. שינויים אלו, יש להניח, מקורם בהשפעה הדיפרנציאלית של הנסיבות המלחמתיות שנרשמו בחודש יוני ("עם כלביא") שהשפיעו יותר על תעסוקת צעירים, אשר שיעורם בקרב ענפים ומשלחי יד שהושפעו מצמצום הפעילות המשקית גבוה יותר. לפיכך, עם שוך המצב המלחמתי מספרם ושיעורם ירד באופן משמעותי יותר, שבאה לידי ביטוי גם בחודש יולי עם ההכרה למפרע בזכאות יוצאי החל"ת, כתוצאה בהשוואה לאוגוסט 2024 שיעור הצעירים השנה גבוה משיעורם בשנה שעברה (29.4% ב-2025 לעומת 28.4% ב-2024)

מגמת הירידה במספר דורשי העבודה נרשמה בשלוש קבוצות הגיל העיקריות אך בעצימות שונה, וכתוצאה השתנה תמהיל דורשי העבודה. בקבוצת הצעירים (עד 34) נרשמה 14.3 אלף שהיא כ-20.66%, וכתוצאה ירד שיעורם ב-2.2 נקודות האחוז ועמד על 29.4%; בקבוצת הביניים (35-54) נרשמה ירידה פחות משמעותית של 13.2 אלף שהיא כ-14.5%, וכתוצאה עלה שיעורם ב-0.1 נקודות האחוז ועמד החודש על 41.8%; ואילו בקבוצת המבוגרים (מעל 55) נרשמה ירידה משמעותית עוד פחות של 4.6 אלף שהיא כ-7.9% בלבד, וכתוצאה עלה שיעורם בכ-2.1 נקודות האחוז ועמד החודש על 28.7%.

בהשוואה לאוגוסט אשתקד, שיעור הצעירים גבוה השנה משיעורם בשנה שעברה ואילו שיעור הקבוצות המבוגרות יותר נמוך (ראו תרשים 6), אך שיעור קבוצת הביניים זהה לשיעורה בשנה שעברה. בהשוואה לאוגוסט שקדם למלחמה (2023), עולה כי שיעור הצעירים באוגוסט 2024 נמוך יותר אך שיעורם באוגוסט השנה גבוה יותר. זאת, אומרים בשירות התעסוקה, עשוי להיות מוסבר בשתי עובדות הן – הם רובו מניינו ובניינו של מערך המילואים מחד ועובדים בשיעורים גבוהים יותר בענפים ומשלחי יד שהיקף פעילותם נפגע במהלך "עם כלביא". לפיכך, לאור באוגוסט אשתקד עם הירידה העקבית בעצימות המלחמתית מאז נובמבר 2023 מספרם בקיץ 2024 היה נמוך יותר, ואילו השנה עליית העצימות המלחמתית מזה והעובדה שהשפעת יוצאי החל"ת ב"עם כלביא" נתנה אותותיה גם לאחר המבצע, אנו עדים לשיעור גבוה יותר של צעירים.





ג. התפלגות דורשי העבודה לפי מגדר: הירידה בקרב כלל דורשי העבודה ניכרה הן בקרב גברים והן בקרב נשים, אולם בקרב נשים היא הייתה משמעותית בהרבה (16.5% לעומת כ-12.5%). כתוצאה, ירדה שיעור הנשים מכלל דורשי העבודה בהשוואה לחודש יולי ב-1.2 נקודות האחוז, לאחר עלייה עקבית בשיעורן בחודשים האחרונים. זאת, נוכח העובדה שנשים נפגעו יותר מ"עם כלביא" והוצאו לחל"ת בהיקפים גדולים יותר. על כן, ההכרה הרטרואקטיבית בזכאות לחל"ת במהלך יולי שהתבטאה, כאמור, בירידה משמעותית במספר דורשי העבודה הובילה גם לירידה בשיעור הנשים, שהיו רוב בקרב יוצאי החל"ת במהלך המבצע בחודש יוני.

הן מספר דורשות העבודה והן מספר דורשי העבודה ירד החודש, אך בפער מובחן – בהשוואה ליולי, מספר דורשות העבודה ירד ב- 16.5% (ירידה של 21.2 אלף) ואילו מספר דורשי העבודה ירד בכ-12.5% (ירידה של 11.2 אלף). כתוצאה, יריד שיעור הנשים מכלל דורשי העבודה ב-1.2 נקודות האחוז ועמד החודש על 57.8%. זאת, כתוצאה מהעובדה שנשים באופן מסורתי חשופות יותר להשפעה תעסוקתית של מצבי משבר, בסגרי המלחמה כמו בעצימות מלחמתית, בדומה לצעירים. לפיכך, הוצאו לחל"ת במהלך "עם כלביא" בהיקפים גדולים יותר מאשר גברים, ונוכח ההכרה הרטרואקטיבית בזכאות לחל"ת במהלך "עם כלביא" הרי שהירידה הגדולה לה נוכחנו במספר כלל דורשי העבודה באה בעיקר מקרב הנשים. על כן, ירד שיעורן החודש לאחר חודשים בהם עלה בעקביות. יש להעריך, שאלמלא תופעת פיטורי הקיץ, הפוגעת בעיקר בנשים, ירידת מספר, וכתוצאה גם שיעור, הנשים מקרב דורשי העבודה הייתה גדולה יותר.





ד. התפלגות דורשי העבודה לפי אשכולות חברתיים-כלכליים: להשפעתם המשולבת של ההכרה הרטרואקטיבית בזכאות לחל"ת ליוצאי "עם כלביא" ושל פיטורי הקיץ נוכחנו גם בהתפלגות דורשי העבודה לפי אשכולות חברתיים-כלכליים. האשכולות הנמוכים (1-3) ממצבי משבר ומפיטורי הקיץ, לפיכך שיעורם בקרב זכאי החל"ת היה גבוה יותר וממילא גם שיעורם בקרב היורדים ממצבת דורשי העבודה. לפיכך, שיעורם ירד החודש ב-0.4 נקודות האחוז בהשוואה לשיעורם בחודש שקדם וב-2.1 נקודות האחוז משיעורם בחודש יוני. לעומת זאת, שיעור האשכולות הגבוהים (8-10) עלה החודש ב-0.4 נקודות האחוז, והוא גבוה ב-1.3 נקודות האחוז משיעורם באוגוסט אשתקד ובלא פחות מ-3.3 נקודות האחוז משיעורם באוגוסט 2023. עלייה זו בשיעור האשכולות הגבוהים משקפת את המגמה העקבית של התגוונות תמהילה הסוציולוגית של מצבת דורשי העבודה שמאפיינת את השנה האחרונה, במסגרתה שיעור הקבוצות החזקות בקרב דורשי העבודה עולה. מגמה זו קצת היטשטשה במהלך "עם כלביא" ובחודש שלאחריו, נוכח הזכאות הרטרואקטיבית, וכן נוכח תופעת פיטורי הקיץ, שתי תופעות שהשפיעו יותר על הקבוצות החלשות. כעת, עם שוך הזכאות לחל"ת ועם הסיומת של פיטורי הקיץ, ששיאה נרשם בדרך כלל ביולי ודועך באוגוסט, שבה המגמה לבוא לידי ביטוי וכתוצאה, עלה שיעור האשכולות הגבוהים וירד שיעור האשכולות הנמוכים.

בשנה האחרונה אנו עדים למגמה עקבית של השתנות התמהיל הסוציולוגי של דורשי העבודה, במסגרתה שיעורן של הקבוצות החזקות מכלל דורשי העבודה מצוי בעלייה. מגמה זו היטשטשה במקצת במהלך "עם כלביא" ובחודש העוקב לו, נוכח ההכרה הרטרואקטיבית בזכאות לחל"ת, וכן נוכח תופעת פיטורי הקיץ. זאת, משום שהקבוצות החלשות יותר חשופות הרבה יותר להשפעות התעסוקתיות של מצבי משבר וכן לפיטורי הקיץ. לפיכך, החודש עם הירידה המשמעותית במספר דורשי העבודה נוכח ההכרה הרטרואקטיבית בזכאות לחל"ת של יוצאי "עם כלביא" הובילה לירידה משמעותית בשיעור האשכולות הנמוכים (1-3) מכלל דורשי העבודה ולעלייה בשיעור האשכולות הגבוהים (8-10).

השתנות תמהיל דורשי העבודה בולטת עוד יותר כאשר משווים את התפלגות דורשי העבודה לפי אשכולות חברתיים כלכליים שנרשמה החודש לזו שנרשמה באוגוסט אשתקד ובאוגוסט 2023. בעוד וב-2023 עמד שיעור האשכולות הגבוהים על 16.8% בלבד, הוא האמיר באוגוסט 2024 לכד 18.8% והשנה כבר עלה ל-20.1%. כאשר בהינתן שיעורם במאי 2025, קודם לפרוץ "עם כלביא", שעמד על 20.5% ובשקלול תופעת פיטורי הקיץ, הפוגעת יותר באשכולות הנמוכים, יש מקום להעריך ששיעור האשכולות הגבוהים עשוי לעלות בחודשים הבאים.





ה. התפלגות דורשי העבודה לפי קבוצות אוכלוסייה: ההשפעה של ההכרה הרטרואקטיבית במהלך יולי על הזכאות לחל"ת של יוצאי "עם כלביא" הייתה משמעותית יותר על הקבוצות היהודיות מאשר על הקבוצה הערבית – בקרב היהודים שאינם חרדים נרשמה ירידה של 15.4% בהשוואה ליולי ואילו בקרב החרדים ירידה של 23.1%. אשר לחרדים, הירידה הייתה כל כך משמעותית חרף תופעת פיטורי הקיץ, שבדרך כלל וגם השנה פוגעת הרבה יותר בחברה החרדית מאשר בחברה הכללית. כך או כך, שיעור החרדים ירד החודש ב-1.1 נקודות האחוז ועמד על 9.8%; שיעור היהודים שאינם חרדים ירד ב-0.6 נקודות האחוז ועמד על 64% ואילו שיעור הערבים עלה החודש ב-1.7 נקודות האחוז ועמד על 26.1%.

מידי שנה בחודשי הקיץ אנו עדים לעלייה משמעותית במספר דורשי העבודה החרדים וכתוצאה גם לעלייה בשיעורם מכלל דורשי העבודה. זאת, נוכח העובדה שתופעת פיטורי הקיץ אופיינית יותר לחברה החרדית, ואכן במהלך החודשים יוני ויולי השנה עלה שיעורם מכלל דורשי העבודה – מ-7% במאי ל-9.6% ביוני ול-10.9% ביולי. והנה, החודש ירד שיעורם לכדי 9.8%, עדיין גבוה מאוד בהשוואה לשיעורם במאי, אך נמוך משיעורם בחודש שקדם. זאת, כך משערים בשירות התעסוקה, משום שהשפעת ההכרה הרטרואקטיבית על הורדת מספר דורשי העבודה הייתה גבוהה מהעלייה שנרשמה בו כתוצאה מפיטורי הקיץ. לכן, אף שגם החודש, כפי שנוכחנו לעיל, נרשמו מפוטרי קיץ מספרם היה נמוך דרמטית ממספר זכאי החל"ת שהוכרו למפרע ביולי.

לא זו אף זו, בחינה השוואתית בין שלוש הקבוצות החברתיות הגדולות – יהודים שאינם חרדים, ערבים וחרדים – מלמדת שהירידה המשמעותית ביותר במספר דורשי העבודה נרשמה דווקא בקרב החרדים. בעוד הקבוצה היהודית שאינה חרדית רשמה ירידה של 15.4%- (ירידה מספרית של 21.8 אלף) בהשוואה ליולי; הקבוצה הערבית רשמה ירידה של כ-9%- (ירידה מספרית של 4.8 אלף בלבד); ואילו הקבוצה החרדית רשמה ירידה של 23.1%- (ירידה מספרית של 5.5 אלף). הירידה בקבוצה החרדית הייתה כל כך משמעותית עד כי אפילו תופעת פיטורי הקיץ, האופיינית הרבה יותר לחברה החרדית) הייתה נמוכה מהשפעת ההכרה הרטרואקטיבית בזכאות לחל"ת על "עם כלביא" במהלך יולי.

עם זאת, השפעת המלחמה ניכרת מאוד כאשר משווים את ההתפלגות של דורשי העבודה לפי קבוצות אוכלוסייה החודש לזו שנרשמה באוגוסט אשתקד ולזו שנרשמה באוגוסט 2023. השנה שיעור היהודים שאינם חרדים גבוה ב-1.4 נקודות האחוז משיעורם בשנה שעברה וב-3.4 נקודות האחוז משיעורם באוגוסט שקדם למלחמה. החברה היהודית שאינה חרדית נושאת בנטל המערכה ותעסוקתה מושפעת הרבה יותר ממנה. באוגוסט אשתקד, עם שוך המלחמה, נוכחנו לשיעור נמוך יותר של יהודים שאינם חרדים אך השנה, עם התעצמות הלחימה בעזה, אנו עדים לשיעור גבוה יותר של יהודים שאינם חרדים. עם זאת, בהשוואה לחודשים האחרונים, אפילו עוד ממאי, אנו רואים ירידה עקבית בשיעורה של קבוצה זו, ודאי בהשוואה ליוני בו התרחש "עם כלביא".





ו. התפלגות דורשי העבודה לפי משלחי יד בחודשיים האחרונים: גם כאן ניכרה ההשפעה המשולבת של פיטורי הקיץ מחד ושל "עם כלביא" מאידך על מצבת דורשי העבודה. בהשוואה ליוני, נרשמה ירידה ב-58 מתוך 60 משלחי יד שנבדקו, שהממוצע שלה עמד על 35.8%- כאשר הבולטים ביותר היו משלחי יד שחשופים יותר לצמצום הפעילות המשקית בהם במהלך מצבי משבר (לדוג': ירידה של 70.7%- בקרב מלצרים ומוזגי משקאות; של 63.3%- בקרב מעצבי שיער ועובדים במכוני יופי ומשלחי יד דומים; 59.9%- בקרב מנהלי בתי מלון ומסעדות; של 59.7%- בקרב מנהלים בתחום המסחר הקמעונאי והסיטונאי; של 59.2%- בקרב מוכרים בחנויות; של 55.8%- בקרב בעלי משלח יד נלווה בתחומי האומנות, התרבות והקולינריה; ושל 44.3%- בקרב עובדי מכירות אחרים). מנגד, נרשמה עלייה בקרב מורים בחינוך העל יסודי (7.1%) כביטוי לתופעת פיטורי הקיץ.

גם בחינת התפלגות דורשי העבודה לפי משלחי יד (רמה 3 על פי הגדרות הלמ"ס) משקפת את השפעתם המשולבת של זעזוע "עם כלביא" מזה ושל פיטורי הקיץ מזה, וגם כאן "עם כלביא" השפיע הרבה יותר. בחינה זו מלמדת כי בחודשיים האחרונים נרשמה ירידה כמעט בכל משלחי היד (58 מתוך 60). בממוצע, נרשמה עליה של 35.8% - כאשר בעשרה משלחי יד נרשמה ירידה של למעלה מ-52%, וב-21 משלחי יד נרשמה של למעלה מ-40% וב-27 משלחי יד נרשמה ירידה משמעותית יותר מזו הממוצעת. למעשה, רק בשני משלחי יד נרשמו עליות – רופאים (0.8%) ומורים בחינוך העל יסודי (7.1%), האחרונים הם ביטוי לתופעת פיטורי הקיץ.

כך או כך, הירידות המשמעותיות ביותר נרשמו במשלחי היד החשופים יותר לצמצום הפעילות המשקית במצבי משבר, ובמקרה זה "עם כלביא" שאירוע ביוני. כך נרשמה ירידה של 70.7%- בקרב מלצרים ומוזגי משקאות; של 63.3%- בקרב מעצבי שיער ועובדים במכוני יופי ומשלחי יד דומים; 59.9%- בקרב מנהלי בתי מלון ומסעדות; של 59.7%- בקרב מנהלים בתחום המסחר הקמעונאי והסיטונאי; של 59.2%- בקרב מוכרים בחנויות; של 55.8%- בקרב בעלי משלח יד נלווה בתחומי האומנות, התרבות והקולינריה; ושל 44.3%- בקרב עובדי מכירות אחרים.

תרשים 10: התפלגות דורשי העבודה לפי משלחי יד (רמה 3) – אוגוסט 2025 לעומת יוני 2025