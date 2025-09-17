הצעירים והצעירות נשארים ברחובות

אתמול, בטקס חגיגי ומרגש, בהשתתפות ראש העיר מתן דיל, נחנך המבנה החדש והמודרני של מעונות הסטודנטים ברחובות, בדרך אצ"ל 3, מדובר בפרויקט פורץ דרך שמסמן עידן חדש לדיור בר-השגה לצעירים בעיר.*

המעונות, שהוקמו בשיתוף פעולה בין עיריית רחובות, חטיבת הזכיינות וההשקעות של שיכון ובינוי וה.ל.ר (החברה לפיתוח רחובות), כוללים 490 יחידות דיור לסטודנטים, יחידים וזוגות, ונפרשים על פני מגדל בן 17 קומות ברחוב דרך אצ"ל פינת דרך הים, בסמוך למוסדות האקדמיים בעיר.

הפרויקט, שהוקם על ידי שיכון ובינוי סולל בונה בהשקעה של למעלה מ-260 מיליון ₪, זכה לדירוג של שלושה כוכבים בבנייה ירוקה, ונבנה בתוך 27 חודשים בלבד. אישור האכלוס התקבל לאחרונה, מוקדם מהמתוכנן.

פתרון איכותי למצוקת הדיור בעיר

מעונות הסטודנטים ברחובות מהווים מענה ממשי למצוקת הדיור בעיר, במיוחד עבור סטודנטים הלומדים במוסדות האקדמיים המובילים בעיר - מכון ויצמן למדע, הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, המרכז האקדמי פרס והאקדמיה לסיעוד בקמפוס קפלן. לצד המבנה, יפעלו שטחי מסחר לרווחת הדיירים והציבור הרחב, הכוללים את החנויות סופר ספיר, חמניה, שיבולת השרון ועוד.

ערבות הדדית

מעונות הסטודנטים רחובות אינם רק פתרון דיור, הם גם ביטוי לערכים של קהילה וסולידריות. בעקבות נזקי מלחמת "עם כלביא", נפתחו שערי המעונות גם עבור תושבות ותושבי העיר שפונו מבתיהם, מתוך מחויבות עמוקה לרוח הערבות ההדדית. קבוצת שיכון ובינוי, אשר זה למעלה מ-100 שנה מהווה עמוד תווך בבניית הארץ, נענתה לפניית עיריית רחובות ותרמה את חלקה למען הקהילה בתקופה של אי-ודאות ומשבר.

מנוע לצמיחה עירונית

המעונות מהווים חלק ממגמה של פיתוח עירוני מואץ, הכוללת תוכניות מגורים, תעסוקה ותחבורה ציבורית. במסגרת ההסכם מול העירייה, הוקצו 20% מהדירות בהנחה ייעודית של 20% לסטודנטים תושבי העיר, כחלק מעידוד צעירות וצעירים להישאר ולהשתלב בעיר.

ראש העיר מתן דיל: "המעונות החדשים הם הרבה יותר מבניין מגורים, הם סמל לצמיחה, לקדמה ולרוח הצעירה שאנו מובילים ברחובות. עבורי, גזירת הסרט היום היא סגירת מעגל מרגשת במיוחד: את התב"ע להקמת המעונות, יזמתי לפני כעשור, מתוך ראייה ארוכת טווח והבנה שצריך לדאוג לדיור בר-השגה לצעירים שלנו. לראות כיום את החזון הזה קורם עור וגידים, ולדעת שהוא תורם באופן ממשי למצוקת הדיור בעיר, זהו רגע אישי ומשמעותי עבורי. בשבוע החולף נהניתי לראות את צעירות וצעירי רחובות חוגגים בפסטיבל הבירה בעיר, ובעשור הקרוב נמשיך להשקיע בדיור, בתעסוקה ובחיי התרבות, כדי שאלה יבחרו להישאר כאן, להקים כאן את ביתם ולבנות את עתידם. אני מודה לשותפינו למפעל החשוב הזה, אשר יצר פתרון אמיתי למצוקת הדיור ותרם לחוסן הקהילתי שלנו בתקופה מאתגרת."

אסף ענבר, מנכ"ל שיכון ובינוי סולל בונה: "תודה לכל מי שלקח חלק במלאכה המופלאה הזו, זה מרגש כל פעם שאנו באירוע של אבן פינה, ומרגש עוד יותר כשאנחנו מאכלסים. הפרויקט הזה מצטרף לעוד פרויקטים של מעונות שסולל בונה ושיכון ובינוי הקימו בשנים האחרונות ומקימים היום בירושלים, חולון ובתל אביב יפו".

גבי דוד, מנכ"ל שיכון ובינוי זכיינות והשקעות: "מעונות הצעירים ברחובות מציעים פתרון איכותי ונגיש למצוקת הדיור בעיר רחובות. כחלק מההסכם מול העירייה, הוקצו 20% מהדירות בהנחה ייעודית של 20% לסטודנטים תושבי העיר על מנת לעודד צעירים להישאר ולהשתלב בעיר".