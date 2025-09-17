תיק אישי
ישראל במספרים ערב ראש השנה תשפ"ו: נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים 2025

בהודעה זו מוצגים נתונים עיקריים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) אוספת במגוון נושאים. נתונים נוספים אפשר למצוא בלוחות השנתיים 2025 באתר הלמ"ס

 

 
נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים 2025 / תמונה: Dreamstime
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
17/09/2025

בערב ראש השנה תשפ"ו אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-10.148 מיליון נפש.

מתוכם: כ-7.758 מיליון תושבים יהודים ואחרים (78.5% מכלל אוכלוסיית הישראלים); כ-2.130 מיליון תושבים ערבים (21.5% מכלל אוכלוסיית הישראלים) ו-כ-260 אלף זרים.

מראש השנה שעבר גדלה אוכלוסיית הישראלים בכ-101 אלף נפש. שיעור גידול האוכלוסייה עמד על 1.0%.

במהלך השנה שחלפה נולדו בישראל כ-179 אלף תינוקות ונפטרו כ-50 אלף איש.

מאזן ההגירה הבינלאומי היה שלילי, כך שנגרעו מאוכלוסיית הישראלים כ-28 אלף איש.

פירוט מאזן ההגירה: הגיעו לארץ כ-25 אלף עולים חדשים וכ-5 אלף במסגרת איחוד משפחות. בנוסף, חזרו לארץ כ-21 אלף ישראלים שהיגרו לחו"ל, ויצאו ממנה כ-79 אלף ישראלים שהיגרו לחו"ל.?

למפה דינמית הממחישה את השינויים בגודל אוכלוסייה בישראל, 2024-2005

להמשך לחצו כאן

