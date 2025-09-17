ישראל במספרים ערב ראש השנה תשפ"ו: נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים 2025

בערב ראש השנה תשפ"ו אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-10.148 מיליון נפש.
מתוכם: כ-7.758 מיליון תושבים יהודים ואחרים (78.5% מכלל אוכלוסיית הישראלים); כ-2.130 מיליון תושבים ערבים (21.5% מכלל אוכלוסיית הישראלים) ו-כ-260 אלף זרים.
מראש השנה שעבר גדלה אוכלוסיית הישראלים בכ-101 אלף נפש. שיעור גידול האוכלוסייה עמד על 1.0%.
במהלך השנה שחלפה נולדו בישראל כ-179 אלף תינוקות ונפטרו כ-50 אלף איש.
מאזן ההגירה הבינלאומי היה שלילי, כך שנגרעו מאוכלוסיית הישראלים כ-28 אלף איש.
פירוט מאזן ההגירה: הגיעו לארץ כ-25 אלף עולים חדשים וכ-5 אלף במסגרת איחוד משפחות. בנוסף, חזרו לארץ כ-21 אלף ישראלים שהיגרו לחו"ל, ויצאו ממנה כ-79 אלף ישראלים שהיגרו לחו"ל.?
למפה דינמית הממחישה את השינויים בגודל אוכלוסייה בישראל, 2024-2005