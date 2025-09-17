רוטשטיין נדל"ן רושמת רווח ענק ממכירת קרקע בקרית מלאכי

חברת רוטשטיין נדל"ן מעדכנת היום על מהלך של הצפת ערך משמעותית. החברה דיווחה על מכירת מלוא אחזקותיה (53.3%), בשותפות המחזיקה במקרקעין בקרית מלאכי, וצפויה בגין כך לרשום בדוחותיה הכספיים רווח לפני מס בסך כולל של כ-205 מיליון שקל.
מתוך סכום הרווח האמור, כ-170 מיליון שקל לפני מס יירשם עם השלמת רישום העברת החזקות החברה בשותפות לשותף והמחאת הלוואת הבעלים והערבויות כמפורט בדיווח החברה, והיתרה תוכר בסעיף הכנסות מימון לאורך תקופת התשלום.
רוטשטיין מוכרת את חלקה בקרקע תמורת 180 מיליון שקל, מתוך כך 20 מיליון שקל שולמו במועד חתימת ההסכם, והיתרה תשולם ב-7 תשלומים שנתיים. הרוכשת הינה חברה פרטית, שותפה של החברה במספר פרויקטים, אשר רוכשת את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של החברה בשותפות, לרבות הלוואות הבעלים והלוואה בנקאית בגובה של כ-165 מיליון שקל (חלק החברה).
הקרקע הנמכרת כוללת זכויות להקמה של כ-1,300 יחידות דיור, 96 צמודי קרקע ועוד כ-25,000 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה. יצוין כי עד כה השלימה השותפות הקמה ואכלוס של כ-900 יח"ד ובהם קומת מסחר בשטח של כ-2,000 מ"ר עיקרי בבעלות השותפות וכן מכרה לצד שלישי מקרקעין בהם הוקמו ואוכלסו כ-800 יח"ד נוספות.
אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין: "אנחנו מעדכנים היום על מכירת חלקנו בשותפות המחזיקה ביתרת הקרקע בקריית מלאכי, זאת לאחר תהליך השבחה נרחב מאוד שביצענו בקרקע אותה רכשנו בעשור הקודם ועליה נבנתה שכונה חדשה בשם "כרמי הנדיב" המאכלסת כיום מעל 1,700 יח"ד. המכירה הינה כחלק מאסטרטגיית החברה, הכוללת גם השבחת מקרקעין ומכירתם בעיתוי המתאים. מכירה זו מגדילה באופן משמעותי את הונה העצמי של החברה לצד הפחתה ניכרת בחוב, מחזקת את גמישותה הפיננסית של החברה ותומכת ביכולתנו להמשיך לפתח את הצבר המשמעותי מאוד שבנינו, שחלקו המהותי בהתחדשות עירונית. עד סוף השנה הנוכחית צפויה החברה לצאת לשיווק של כ-1,600 יחידות דיור ותנופת הפעילות צפויה להימשך גם בשנים הבאות".