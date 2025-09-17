תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

מדד פספורטכארד לחגי תשרי: תאילנד וארה"ב היעדים הפופלריים לטיסות ארוכות

קפריסין מזנקת למקום ה-2, מיד אחרי יוון

 

 
רונית סגל, מנכ״לית פספורטכארד, צילום: הדר כהןרונית סגל, מנכ״לית פספורטכארד, צילום: הדר כהן
 
עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/09/2025

מדד פספורטכארד לחגי תשרי מצביע על התעצמות המגמה של נסיעה לחופשות ארוכות. בין הסיבות להתארכות תקופת הנסיעה, זינוק במספר הטסים לתאילנד וארה"ב, הצמודות בדירוג במקומות 3 ו-4. כמו כן, ניתן לציין את העובדה שאין יותר צורך בוויזה לארה"ב, וכן שזאת השנה השלישית שהחופש מלימודים נמשך יותר משבועיים, מערב יום הכיפורים ועד לסוף שמחת תורה. 

את טבלת היעדים מובילות יוון וקפריסין, כאשר כל נסיעה שלישית לחו"ל היא לאחד משני היעדים האלה. ראוי לציין את הזינוק בטיסות לקפריסין מהמקום ה-6 בחגי תשרי אשתקד למקום השני השנה. בנוסף, בהשוואה לשנה שעברה - את ספרד, הונגריה ויפן שיצאו מרשימת עשרת היעדים הפופולריים, החליפו השנה אוסטריה, בולגריה ולראשונה מתחילת מלחמת 'חרבות ברזל' - מצרים. 

וכך נראית טבלת עשרת היעדים הפופלריים המלאה: 1.יוון  2.קפריסין  3.ארה"ב  4.תאילנד  5.איטליה  6.גיאורגיה  7. בולגריה  8.אוסטריה  9.מצרים  10.גרמניה.  

רונית סגל, מנכ"לית פספורטכארד: "אנחנו נערכים לקראת ימי השיא של תקופת החגים, ורואים העדפה ברורה בהובלה של שני יעדים הקרובים לישראל. בנוסף, אנו בהחלט רואים המשך למגמת היציאה לחופשות ארוכות יותר בחו"ל. כדי לתת מענה לישראלים המתכננים לצאת לחופשה במהלך החגים, חדר המצב של פספורטכארד יפעל במתכונת מוגברת וימשיך לספק התראות שיסייעו בשמירה על בטחון הישראלים ברחבי העולם". 
 

x