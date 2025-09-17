הריבית ירדה, פאוול הוריד את הריבית ברבע אחוז

נגיד הבנק המרכזי הפדרלי בארה"ב הודיע היום את הודעת הריבית, והחליט להוריד את הריבית על לרמה של 4.25%.

המשקיעים עוברים על מה שנקרא ה-Dot plot והתחזית הכלכלית של הבנק המרכזי הפדרלי, כדי להבין את האינדיקציות להמשך הורדות הריבית של פאוול.

להזכיר, ההערכות המוקדמות היו כי שפאוול יוריד את הריבית ברבע אחוז, מה שאכן קרה. בשלב מסוים אף הסיכוי להורדת ריבית של 0.5% עלה ל-12%, אבל בימים לקראת הודעת הריבית התכנסו הצפיות להורדת ריבית של רבע אחוז.

נדרשת ודאות גבוהה יותר

נגיד הבנק המרכזי פאוול ציין במסיבות העיתונאים האחרונות שלו כי נדרשת ודאות גבוהה יותר, כשהוא בעיקר מכוון להשפעת המכסים על הכלכלה, אבל לא רק להשפעה אלא גם להיקף המכסים שיוטלו.

בשבוע האחרון התבשרנו על הסכמי סחר משמעותיים עם יפן, ועם האיחוד האירופי, בשני ההסכמים מדובר על היקף מכסים של 15%, ועל השקעה משמעותית בארה"ב. ההסכמים האלה מתווים את הכיוון אליו חותר טראמפ – היקף מכסים לא גבוה במיוחד, שלא יורגש דרמטית בכיסו של הצרכן האמריקאי, ואולי אף ברובו יקוזז על ידי היצרנים והיבואנים, וגם על ידי תנועת המטבע. כל זה יביא להשפעה אינפלציונית מתונה, ויסייע לפד להתקדם בהורדת הריבית.

שוק העבודה הכריע

בסקירה של דייוויד קול, כלכלן ראשי ביוליוס בר נאמר כי "הסטגנציה בשוק העבודה האמריקאי ולחצי האינפלציה שמתאזנים כתוצאה מהתייקרות המכסים, מאפשרים לבנק הפדרלי לחדש השבוע את מחזור הורדות הריבית ביקוש מקומי מתון אך עמיד בארצות הברית פירושו שהבנק הפדרלי יכול להקל בהדרגה את עמדתו המגבילה על ידי הפחתת טווח היעד של ריבית קרנות הפד ב־25 נקודות בסיס בכל ישיבת FOMC עד מרץ 2026. הדבר ישנה את המדיניות המוניטרית האמריקאית מעמדה מגבילה לעמדה נייטרלית".

מעבר לנתונים החלשים שהגיעו לגבי שוק העבודה, עם תוספת של 22,000 משרות בלבד באוגוסט ועם תיקונים כלפי מטה לנתוני העבר, נציין כי שתי העמדות שסברו כי יש להוריד את הריבית כבר בהודעה הקודמת, נימקו זאת בשל חולשה בשוק העבודה.

הכיוון להמשך הוא המעניין

המשקיעים כמובן מעוניינים להסתכל מעבר להודעת הריבית, ולבחון מה יהיה קצב הורדות הריבית בהמשך. לדברי דייוויד קול, "ביקוש מקומי מתון בארצות הברית מחזק את ההנחה שלחץ האינפלציה שנובע מהתייקרות המכסים מתקזז על ידי ירידה בלחץ האינפלציה שנובע ממחירי השירותים המקומיים, בעיקר מחירי הדיור. נתון זה מעלה את ההסתברות שהעלייה הנוכחית באינפלציה תהיה זמנית. אנו מצפים שתמונת הצמיחה המאוזנת בארצות הברית תישמר בחודשים הקרובים, ותצדיק מעבר הדרגתי ממדיניות מוניטרית מגבילה לעמדה נייטרלית. אנו מצפים שהבנק הפדרלי יחדש את הורדות הריבית בישיבת ה־FOMC שתתקיים השבוע, יוריד את טווח היעד של ריבית קרנות הפד ב־25 נקודות בסיס, וימשיך לעשות זאת בכל ישיבת FOMC עד מרץ 2026.



עדכון מהודעת הנגיד וממסיבת העיתונאים

הודעת הריבית לא רק קבעה הורדת ריבית, אלא אף הוסיפה הורדת ריבית נוספת כבר השנה. פאוול ציין כי שוק העבודה נחלש, שכר עולה באופן מתון, ציין שוב את החולשה בשוק העבודה. לדבריו אינפלציה ירדה אינפלציה לשירותים. הציפיות לשנה הבאה עומד בהערכות הקודמות של הפד מבחינת אינפלציה. סה"כ הודעה יחסית מתונה.

אנחנו מבינים שאנחנו מחויבים ליעד האינפלציה, ואנחנו צריכים לשקול את המנדט הכפול. רואים את הצמיחה בתוצר נחלשת, ולכן רואים את הסיכון עולה.

פאוול דיבר על כך שעיקר הסיבות לחולשה בשוק העבודה נובע ממהגרים, ובתשובה לשאלה אם מרבית מה שקורה עם שוק העבודה, נובע מהגירה, אז מה זה קשור לריבית, פאוול אמר שלא כל מה שקורה לשוק העבודה קשור למהגרים.

כשנשאל לגבי תחזית ה-SEP חוזה להגעה ליעד האינפלציה בעוד שנתיים, נראה שאין 2% באופק, וזה מייצר אולי בעיית אמינות, אמר פאוול שאנחנו נגיע ל-2% אבל זה ייקח זמן. אנחנו מאמינים שנגיע לזה, אבל יקח זמן.

כשנשאל לגבי מה הפד יעשה אם המחירים יעלו? אמר פאוול שהצפי שלנו הוא שאינפלציה תעלה, כשעיקר עליית המחירים מגיעה לאור ההשפעה על מכסים. אבל זה לא יחזיק מעמד.

כעת המצב הוא שאנחנו רואים שאינפלציה תעלה, לא גבוה כפי שהערכנו,

אנחנו צריכים להשתמש בכלים שלנו לתמוך בשוק העבודה. אנחנו רואים את שוק העבודה נחלש ולדעתנו אין צורך בהיחלשות נוספת של שוק העבודה.

פאוול נשאל על הפיזור המשמעותי של הדוט.פלוט, אמר זה החיים, אין מה לעשות. יש פיזור, ויש מגוון של דעות.

ראינו בעבר אתגרים כלכליים משמעותיים, אין מצב ברור, אנחנו צריכים להישאר בעיין על אינפלציה, ולהישאר על המטרה השניה.

מה רמת היקף המשרות החדשות של שיווי משקל, אמר פאוול שכל מספר זוכה. אנחנו לא מקבלים את זה עכשיו. יש ביקוש חלש. יש אבטלה, אמנם ברמה של 4.3% שהיא נמוכה, אבל הירידה המהירה בביקוש ובהיצע עובדים מטריד.

פאוול אומר שהצריכה חזקה מהצפי, ויש סקטור יחסית צר שמספק את הביקושים האלה, לא העלינו את הצפי לצמיחה בתוצר, אבל הסיכון של שוק העבודה הוא הפוקוס של היום.

כמה אתה מוטרד משוק הדיור, אמר פאוול כי שהשוק יחסית רגיש לריבית, וריבית גבוהה משפיעה. אנחנו לא קובעים את שיעור ריבית המשכנתא, והריבית אכן ירדה מעט, אבל שוק הדיור מושפע גם מעוצמת הכלכלה. במקומות מסוימים חלק מהעליות במחירי הדיור, נובעים ממחסור בהיצע מקומי.

בהודעה שעברה אמרת שרמת חוסר הביטחון הוא גבוה, אמר פאוול כי נכון לעכשיו אנחנו בזמנים מאתגרים, לכל חזאי קשה מן הסתם, אבל רמת חוסר הביטחון לא גבוהה כמו בעבר.

לגבי היקף המאזן של הפד, נשאל פאוול למה הוא גם מוריד ריבית, וגם מצמצם את המאזן. למה הוא לא עוצר את צמצום המאזן. אמר פאוול שאין לזה השפעה מאקרו כלכלית, אלה מספרים קטנים שלא משפיעים על הכלכלה כל כך.

פאוול נשאל האם יש סימנים לכך שהדיון לגבי עצמאות הפד, משפיע גם על הערכות הפד לגבי אינפלציה, אמר פאוול כי הסקרים עקביים עם צפי של 2% אינפלציה, למעשים שלנו יש השפעה על זה, ונישאר מחויבים לזה. המצב לא פשוט אבל צריך לאזן בין המנדט הכפול שלנו. לגבי העצמאות, אמר פאוול כי שום דבר לא משפיע על ההערכות שלנו.