רבוע כחול נדל"ן משלימה אכלוס מלא של מגדל &east בעסקת ענק

רבוע כחול נדל"ן, חברת הנדל"ן המניב והמגורים שבשליטת איש העסקים מוטי בן משה, מדווחת הבוקר כי השלימה עסקת ענק עם חברת תוכנה ישראלית הנסחרת בנאסד"ק, להשכרת 20,000 מ"ר
שטחי משרדים במגדל &east תמורת כ-650 מיליון ש"ח. בכך, השלימה רבוע כחול נדל"ן אכלוס של כ-100% משטחי המשרדים בפרויקט שהקימה ברחוב תוצרת הארץ בת"א.
במסגרת העסקה תשכור ענקית התוכנה משרדים למטה החברה בישראל בשטח כולל של כ-15,000 מ"ר, עם אופציה להרחבה בכ-5,000 מ"ר נוספים. ההסכם נחתם לתקופה של כ-13 שנים סה"כ, כאשר תקופת ההסכם הראשונה הינה של 6.5 שנים, עם שתי אופציות להארכה לשתי תקופות נוספות של 3.5 שנים ו-3 שנים. ההכנסות הצפויות לרבוע כחול נדל"ן בגין כל תקופת השכירות (לרבות תקופות האופציה), הינן כ-500 מיליון ש"ח. בנוסף, ככל שימומשו קומות האופציה, תנבע לחברה הכנסה נוספת בסך של כ-150 מיליון ש"ח.
יצוין כי תחזית ה-NOI מן הבניין עת נכנסה החברה לפרויקט בשנת 2017 עמדה על כ-25-30 מיליון ש"ח לשנה, ואילו התחזית העדכנית, לאחר אכלוסו המלא של הבניין, צפויה להגיע לכ-60 מיליון ש"ח לשנה.
פרויקט &east שהקימה רבוע כחול נדל"ן בסמוך לנתיבי איילון ותחנת רכבת השלום בת"א, כולל שני מגדלים של עירוב שימושים. החברה מחזיקה ב-100% משטחי התעסוקה והמסחר בפרויקט בהיקף של כ-32 אלף מ"ר וכן שותפה ב-50% מפרויקט המגורים הכולל 390 יחידות דיור. הפרויקט קיבל טופס 4 בתחילת יולי השנה.
באחרונה פרסמה רבוע כחול נדל"ן את תוצאות הרבעון השני של 2025, שהצביעו על זינוק של 168% ברווח הנקי. החברה ממשיכה להציג איתנות פיננסית ניכרת, גישה שמרנית בניהול החוב וההשקעות, ופעילות שוטפת ענפה בתחומי נדל"ן מניב, כמו גם ייזום פרויקטים של התחדשות עירונית בהיקף של כ-14,000 יח"ד. בבעלות רבוע כחול נדל"ן קניונים (קניון TLV בת"א, הדר בירושלים), מרכזי קניות, סופרמרקטים וחנויות רחוב, מרכזים לוגיסטיים, משרדים Class A בפרויקטים שהיא יוזמת בפתח תקווה, הרצליה פיתוח ומגדל משרדים שתוכנן על ידי משה צור ברעננה.