מגדל ו- WeSure זכו במכרז לביטוח רכבי עובדי המדינה וגמלאיה לשנת 2026

ועדת המכרזים באגף החשב הכללי במשרד האוצר, הודיעה היום על תוצאות המכרז לביטוח רכבי עובדי המדינה וגמלאיה לשנת 2026.
במכרז זכו החברות WeSure ו- מגדל שיבטחו למעלה מ-70 אלף כלי רכב בהיקף כספי מוערך של למעלה מ-350 מיליון שקל, ויספקו לעובדי המדינה וגמלאיה ביטוח רכב בתנאים אטרקטיביים.
במסגרת המכרז, החשב הכללי מעודד סביבה ירוקה, באמצעות הפקת "פוליסה ירוקה" ומהירה ללא נייר. שיעור ההצטרפות הדיגיטלי בשנת 2025 עמד על כ-60% לעומת כ 40% בשנת 2024.
כחלק מהחלטה של החשב הכללי לקידום הדיגיטציה, השנה הושם דגש מיוחד על המעבר להגשת הצעות באופן מקוון ודיגיטלי, במטרה לייעל את התהליך, להנגיש אותו ולהתאימו לסטנדרטים מודרניים ויעילים.
במסגרת המכרז החדש, תעריפי ההשתתפות העצמית יקבעו בהתאם למאפייני המבוטח, כך שנהגים ללא תביעות רבות בעברם הביטוחי ייהנו מהנחה בביטוח ומהשתתפות עצמית נמוכה משמעותית. פוליסות הביטוח מותאמות למוצרי הביטוח האקטואליים והמובילים בשוק כגון נהג צעיר לפי ימים וכוללים מרכיב מיוחד של "ביטוח חיים".
החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "זהו מכרז ביטוח הרכב הגדול בישראל – מעל 70 אלף כלי רכב ובהיקף של יותר מ־350 מיליון שקל. השנה הפכנו אותו למתקדם יותר טכנולוגית, עם תהליך דיגיטלי מלא ופוליסה ירוקה ללא נייר. כך אנחנו מביאים חיסכון, יעילות וחדשנות. ברצוני להודות לוועדת המכרזים על העבודה והתוצאות המצוינות".
סגן בכיר לחשב הכללי ויו"ר ועדת המכרזים, אלי ביתן: "החשב הכללי פועל לטובת תנאי השירות של עובדי המדינה בביטוח רכב אטרקטיבי ביותר. היקף המבוטחים העולה והרצון להצטרף למכרז מעידים את התוצאות המעולות לטובת העובדים ביחד עם היעילות והחיסכון הכללי של המכרז לתקציב המדינה. אנו מודים לחברות שהתמודדו ומברכים את החברות הזוכות".