המטוטלת ממשיכה לטלטל – אחרי ירידות סיום שבוע נהדר ועליות יפות - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

חזרנו לעליות יפות ולכן, זה מה שקרה בקרנות הנאמנות: בחיוב היומי נמצאו ת"א 90 ות"א 125, בחיובי החודשי ממשיכים לאחוז במניות הטכנולוגיה, ובחיוב השנתי לא עזבנו לרגע את הבנקים וקצת מן הביטוח. לעומת זאת, בצד היורדות, הרמה היומית מלאה בדולר (ברור...), הרמה החודשית מלאה בבנקים בבלעדיות (הם סבלו המול לאחרונה...), וברמה השנתית הדולר ומניות הבניה יציבות שם.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות

לפניכם הקרנות שגייסו הכי הרבה בחודש הדיווח האחרון (אוגוסט-2025):

מעניין מאוד: הספיק יום אחד של עליות חוזרות כדי לתת גוון של ירוק לחלק היומי של הקרנות המעודכנות ללא עיכוב. וגם, להצר לא מעט את השלילה בחלק החודשי של הדיווח. כמו כן, ולמרות כל הסבל האחרון, לפנינו תשואות מדהימות עבור השנה האחרונה: 22.07%!! כזכור, המיון הוא על פי הגיוסים: פורטה 30/70 מצליחה לייבא אליה 49.68 מיליוני שקלים, כאשר סיגמא 30/70 מצליחה לגדול ב-39.42. מספרים יפים.

בחזית התשואות: פורטה 30/70 מובילה עם 0.31% כאשר תמיר פישמן העוקבת מובילה עם 0.42% ברמה החודשית. האחרונה מעוכבת עדכון... ואז, מגיעים לפוקוס 30/70 שעומדת בראש מתחילת השנה עם 12.12% מול ממוצע קטגוריה של 8.60% (!). ולגבי הטווחים הארוכים יותר נאמר: קרן אחת מובילה את שניהם: ילין לפידות ערך 30/70 עם 22.07% שנתית ו-44.73% עבור השלוש שנים (!). ביצועים נהדרים לכל הדעות. הקרן של אי-בי-אי 30/70 הינה היקרה ביותר עם 0.89%, היא שייכת לשלושת הקרנות המעוכבות עדכון.

הבורסות

ארה"ב: למרות שהעסקה בין אינטל ואנבידיה הינה סקסית ומיוחדת, לא ניתן להשליך מזה על כל השוק. אז מה השוק אומר לנו בעצם? יציבות. עכשיו שקיבלנו את ההורדה של הריבית שאנו ציפינו לה, מה הלאה? שוק התעסוקה מראה סימנים קשים של צמצום, והיום קיבלנו נתון די מפחיד: ההשקעות הזרות (TIC Long Term Purchases) קטנו בצורה ברוטאלית מצפי של 97.2 מיליארדי דולרים לכדי 49.2 בלבד! כמעט חצי! מה קרוה כאן?

חשבנו שיש השקעות זרות שזורמות לתוך ארה"ב? גם פיננסית וגם מהותית... אחד מסיבות מדיניות המכסים היא לעודד חזרה של כספים להשקעה בארה"ב. כמו כן, Chicago board Leading Index המהווה היום את הנתון ה"חוזה עתיד" שעוקבים אחריו הכי הרבה לגבי הפעילות הכלכלית האמיתית הראה נפילה גדולה מהצפוי: במקום 0.2%- קיבלנו 0.5%-. בעיה... מכל זה מסיקים המשקיעים שהפד ימשיך לעוד שתי הורדות ריבית וזאת בלי קשר למצבה של האינפלציה. וכך קיבלנו איזון: אופטימיות בגלל עתיד מחיר הכסף מול הנתונים של המקרו המתדרדר. בשבוע הבא נהיה קצת יותר חכמים... סיום היום:





תל-אביב: אחרי Climax של ירידות אתמול, על רקע נאום ספרטה של ראש הממשלה, קרה משהו אחרי שליש יום המסחר והחלו העליות היפות שאיתן סגרו את היום ואת השבוע. מה קרה? ראשית, למרות הכאב הנורא ממה שקרה בגבול ירדן וגם השמועות על הנעשה בעזה, המלחמה לא הניבה בשורה שיכלה להסיט את האופטימיות הכלכלית. שנית, אפקט הנאום פג, למרות שהמהות האירופית נשארה, ושלישית: הריבית.

הרוח הנושבת בבורסה הישראלית היא שלא תהיה ברירה לבנק ישראל לעשות מעשה כחברו האמריקאי! נראה. אגב, עסקת אינטל-אנבידיה נתנה גם גושפנקא לעולם השבבים הישראלי. יש לזכור שיש לנו קשר מיוחד עם אינטל והצלחתה המחודשת תקדם בהכרח את ישראל. אולי ייצרו את שבבי ה-AI המדוברים כאן? בסופו של יום-שבוע העניינים נראו כך: טכנולוגיה (2.72%), בנקים (0.46%), נדל"ן (1.11%), מנות קטנות (0.7%), ת"א 90: 1.79%, ת"א 35: 1.12%.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-17-09-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): עוד גידול משמעותי במחזור כאשר הירידות החריפו. עקרונית זהו סימן רע לשוק. אבל, יש האומרים שזהו סימן דווקא טוב בגלל שזה יכול להצביע על קניות מצד "חכמים" מול מכירות מצד ה"פחות חכמים...". בכל אופן, מחזור העסקאות הכללי, עבור כל מניות ת"א 35, היה 2.087 מיליארדי שקלים וזה הרבה מעבר ל-1.5-7 הצפויים. גם המוסדיים קפצו לבקר: קניות: 849.6, מכירות: 839.6 => נטו: 9.9 מיליוני שקלים. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נציין את טאואר (20.3-), ואת נובה (33.2-). המניות שנקנו הכי הרבה היו קמטק (19.9) וגם לאומי (23.0).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



