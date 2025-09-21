עסקת ענק במשק הישראלי: קבוצת יוניון-הראל רוכשת את כאל מדיסקונט ב-4 מיליארד שקל

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "התוצאה המצוינת שהושגה משקפת הבעת אמון בחברת כאל ובמנהליה והינה תוצר של תהליך תחרותי ומקצועי שהובלנו בחודשים האחרונים"

דירקטוריון דיסקונט, בראשות היו"ר דני ימין, אישר אמש, את מכירת כאל ליוניון השקעות ופיתוח בע"מ והראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("קבוצת יוניון הראל") בתמורה למחיר כולל של עד 4 מיליארד ₪. דיסקונט ימכור את מלוא אחזקותיו בחברת כאל לרוכשות בתמורה לסכום של עד 2.87 מיליארד ₪, הכולל רכיב חד פעמי בסכום של עד כ-2.69 מיליארד ₪ ובנוסף רכיב משתנה תלוי ביצועים, של כ-180 מיליון ₪. ההסכם כפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים על פי דין. עם השלמת העסקה, תהיה קבוצת יוניון הראל בעלת השליטה בחברת כאל ותחזיק בכ-72% ממניותיה.

מכירת כאל מתבצעת בהתאם להוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, במסגרתו נדרש דיסקונט למכור את מלוא אחזקותיו בחברת הבת כאל. מזה למעלה משנה הבנק מצוי בהליך מכירה במהלכו הוגשו הצעות מחייבות מגופים מובילים ומשמעותיים במשק הישראלי ומחוצה לו. במסגרת ההליך הוגשו הצעות מצוינות ונשקלו מכלול ההיבטים בהתקשרות בין הצדדים. לאחר בחינת כלל החלופות שעמדו על הפרק, בחר דיסקונט בחלופה הטובה ביותר מבין הקבוצות שהתמודדו.

כחלק מהשלמת העסקה ניתן מענה לסוגיות שהיו בלב המו"מ, ובתוך כך, נחתם מזכר הבנות מחייב להתקשרות בהסכם הנפקה ותפעול ארוך טווח בין דיסקונט לחברת כאל, הושגו הבנות בנוגע לסוגיות רגולטוריות ומשפטיות והתמורה שסוכמה משקפת הבנות אלו. לבנק הבינלאומי תינתן האפשרות להצטרף להליך המכירה ולממש את אחזקותיו בגין חלקו היחסי בכאל.

אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט: "אנו משלימים היום בהצלחה את ההתקשרות למכירת אחזקותינו בחברת כאל, חברת כרטיסי האשראי המובילה בישראל. התוצאה המצוינת שהושגה, משקפת הבעת אמון בחברה ובעומד בראשה, המנכ"ל לוי הלוי, והינה תוצר של תהליך תחרותי ומקצועי שהובלנו בחודשים האחרונים. אנו מודים לכל המשתתפים שלקחו חלק בתהליך. אני משוכנע שקבוצת יוניון הראל תמשיך את מומנטום הצמיחה וההתפתחות של כאל בדרכה החדשה ותקצור את פירות הצלחתה".

את עסקת המכירה הובילו מטעם דיסקונט, המנכ"ל אבי לוי ומנכ"לית דיסקונט קפיטל, הילה חימי. את ההליך המשפטי הובילה היועצת המשפטית הראשית, עו"ד הדר ברין וייס יחד עם עו"ד אברמי וול ממשרד עורכי הדין פישר בכר חן. מטעם בנק ההשקעות Morgan JP הוביל את התהליך יוני הורניק.

עם השלמת העסקה ולאחר קבלת האישורים הנדרשים בהתאם לכל דין, צפויה להיות השפעה מיידית על רווחי הבנק, לאחר מס, של כ-465 מיליון ₪ וכן עשויה להיות השפעה עתידית נוספת של עד כ-125 מיליון ₪, כתלות בתמורה המותנית.

קבוצת יוניון, בבעלות משפחת חורש, פועלת בארץ שנים ארוכות בעיקר בתחומי התחבורה, קמעונאות, נדל"ן ואנרגיה. קבוצת הביטוח והפיננסים הראל היא בשליטת משפחת המבורגר.