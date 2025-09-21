אנבידיה ואינטל משתפות פעולה כדי לקדם חדשנות בתחום ה-AI

אנבידיה ואינטל משתפות פעולה כדי לבנות מוצרי בינה מלאכותית מתקדמים למרכזי נתונים ומחשבים אישיים – והמשקיעים אהבו את זה כל כך עד שהמניות של שתי החברות זינקו לאחר פרסום ההודעה על השותפות.

אבל מה המשמעות של זה?

אנבידיה כבר שולטת בעולם של חומרת הבינה המלאכותית בזמן שאינטל עדיין מנסה להדביק את הפער...אך השותפות החדשה ביניהן עשויה לשנות את התסריט. אינטל מתכננת מעבדים בהתאמה אישית שאנבידיה מתכוונת לשלב בפלטפורמות הבינה המלאכותית החזקות שלה, במטרה לתת לארה"ב יתרון במרוץ הטכנולוגיה העולמי נגד סין.

אפשר לומר שאנבידיה גם שמה את עצמה במקום שבו נמצא הפה שלה כלומר, היא רכשה מניות אינטל בשווי של כ-5 מיליארד דולר במחיר של 23.28 דולר למניה, ואם זה לא מספיק אז השותפות הזו קיבלה מינוף נוסף מהכיוון של ממשלת ארה"ב שעל פי הנתונים, השקיעה קרוב ל- 10% באינטל, מה שמשקף את המחוייבות של הממשלה לעשות כל מה שנדרש כדי להוביל את תחום השבבים, אם כי חשוב לציין שהפרטים הספציפיים עדיין דיי מעורפלים. גורמים בתעשייה רואים בכל ההתפתחויות הנ"ל נקודת מפנה פוטנציאלית עבור אינטל. והמשקיעים? הם הגיבו דיי מהר לחדשות: מניית אנבידיה זינקה ב-3%, בעוד שזו של אינטל זינקה ב-27% לאחר פרסום החדשות.





מניית אנבידיה ואינטל באינטרוול יומי. מאת TradingView



המשקיעים מהמרים בגדול על שיתוף הפעולה הזה

העליות של מניות של אנבידיה ואינטל מצביעות על כך שהמשקיעים מתלהבים מכל סימן של חדשנות חדשה בארה"ב. זאת משום ששותפויות מהסוג הזה יכולות לשנות את מאזני הכוחות בתעשייה ולמשוך הון חדש, במיוחד לאור ההערכות ששוק הבינה המלאכותית בעולם צפוי להגיע ל-400 מיליארד דולר עד שנת 2027, לפחות על פי. Statista אז עם כל כך הרבה דברים שנמצאים על כף המאזניים, כולם עוקבים מקרוב אחרי החברות שעשויות לצמוח כמובילות הבינה המלאכותית הבאות.

וכשמדובר באינטל, הם אפילו יעקבו יותר מהרגיל משום שאינטל, שבעבר הייתה החברה דומיננטית מאד, עדיין נאבקת לחזור למסלול.

הביצועים האחרונים של אינטל

מספטמבר 2024 עד ספטמבר 2025, מחיר המניה של אינטל זינק מ-20$ דולר לאיזור 23$ דולר – זה זינוק של 54.6%. המשקיעים נהיו אופטימיים יותר לגבי העתיד של אינטל בתחום הבינה המלאכותית, במיוחד לאחר שאנבידיה הכריזה על השקעה אסטרטגית של כ-5 מיליארד דולר שהגיעה מיד לאחר מינוף של 8.9 מיליארד דולר מממשלת ארה"ב לייצור שבבים מקומיים. אבל לא הכל דבש ושושנים: הרווחים כרגע קטנים, וגם הצפי לרווחים בקרוב לא מזהיר, בעיקר בגלל ההוצאות הגדולות שאינטל משקיעה כדי להשתפר ולחזור למסלול.

יש לא מעט סיכונים בדרך. הסיכונים העיקריים קשורים כאמור לרווחיות שלא הייתה הצד החזק של אינטל לאחרונה. מדובר בשולי רווח תפעוליים שליליים מתמשכים ותזרים מזומנים שלילי שעלול לעכב את התהליך של החברה לשמור על איזון ועל מחיר המניה. בנוסף, יש לה תחרות חזקה מצד TSMC בהקשר למפעלי היציקה, ומצד AMD ואנבידיה במעבדים וכרטיסי מסך, מה שעלול להמשיך לפגוע בנתח השוק ובכוח התמחור של אינטל.

מצד שני, יש ביקוש שמונע על ידי בינה מלאכותית וזה אומר ביקוש גדול יותר לחטיבת מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית של אינטל, ובמיוחד לשבבי ה-Xeon 6 החדשים שלה שמותאמים לבינה מלאכותית. בנוסף, לאינטל יש מאזן חזק. יש לה הרבה יותר מזומן מחובות, וזה מאפשר לה להמשיך להשקיע, לבצע עסקאות ואפילו להחזיר כסף לבעלי המניות.

בקיצור, ההתאוששות של אינטל עדיין בתהליך. המניה נראית זולה, עם מאזן חזק ושותפויות משמעותיות, כך שאם אינטל תצליח ליישם את מפת הדרכים שלה לבינה מלאכותית אז יש פוטנציאל משמעותי לעליה. אבל על רקע היתרונות הללו יש כאמור בעיות מתמשכות ברווחיות אך לא רק זה, אלא סיכוני ביצוע מתמשכים ותחרות קשה. משקיעיפ לטווח ארוך שמאמינים שאינטל יכולה לזכות מחדש ביתרון הטכנולוגי שלה ולממש את הצמיחה של מפעלי היציקה עשויים לראות במחיר של היום דווקא הזדמנות. אבל מי שמעדיף להימנע מדרמות מיותרות...כנראה יעדיף להמתין לסימנים חזקים יותר של רווחים לפני כניסה פנימה.

בריתות פירושן חדשנות מהירה יותר

כדי לסיים עם טון אופטימי יותר, לא נתעלם מכך שכאשר יש שילוב בין יצרניות שבבים אמריקאיות גדולות לבין כספי ממשלה, האחיזה של המדינה בטכנולוגיית הבינה המלאכותית מתחזקת, במיוחד לנוכח התחרות הבינלאומית שרק גוברת. שיתופי פעולה כאלה משקפים לנו איך המגזר הציבורי והפרטי יכולים להתאחד כדי לקדם את הטכנולוגיה, ולזרז את הקצב של כל מיני פריצות דרך בתחום הבינה המלאכותית שהן מאד משמעותיות, עד כדי כך שהן למעשה יכולות לעצב את הכלכלה לשנים הבאות.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות הערך המוזכרים בכתבה והכותב אינו מחזיק בניירות הערך המוזכרים בכתבה. כמו כן, התוכן אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתונים ולצרכים האישיים של הקורא.

